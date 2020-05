Il silenzio di Mattarella, ma il presidente sta preparando una sorpresa per il 2 giugno

Giovanni e il barbiere. Dal videomessaggio alla Nazione che ha commosso l’Italia sono passati più di due mesi

“Giovanni, guarda che neanche io vado dal barbiere!”, si rivolgeva, in un fuori onda, al suo portavoce (Giovanni Grasso) il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il 27 marzo. Sono passati più di due mesi, da quel giorno. Il custode della Costituzione, il ‘nonno’ della Repubblica, l’uomo politico più amato dagli italiani (altro che Conte, e lasciamo perdere Renzi, Salvini, etc.), fece allora un intervento pubblico di tipo ‘politico’, nel quale ha unito la descrizione del dramma del coronavirus che il Paese stava vivendo alla necessità che la Ue dimostrasse forme nuove di solidarietà. Con, appunto, il gustoso episodio relativo a quel fuori-onda che ha messo di buonumore, nella tragedia, tutti gli italiani, perché ha reso loro ‘prossimo’ un Mattarella dalla chioma storicamente bianca ma, per l’occasione, fin troppo lunga

Mattarella scende i gradini dell’Altare della Patria e sembra Superman. Le differenze con i suoi predecessori

Ne è passato molto (troppo?) di tempo da allora? Certo, il 25 aprile Mattarella ha deposto una corona di fiori all’Altare della Patria e quella foto – che ha fatto il giro del mondo proprio come quella di papa Francesco che benediceva una piazza San Pietro vuota e piovigginosa, – di lui che scendeva lo scalone dell’Altare della Patria (la ‘macchina da scrivere’ la chiamano i romani) da solo e con la mascherina è stata, ed è, talmente bella, significativa, emozionante e ‘calda’ che ha ‘parlato’ agli italiani più di mille parole. Per il resto, Mattarella è sempre rimasto, rispetto al governo, come rispetto alla lotta politica, un passo indietro. Naturalmente per scelta, non per paura.

I videomessaggi con il contagocce del Capo dello Stato: appena cinque, ma tutti impregnati di messaggi forti

In ogni caso, in questi due mesi pieni di lockdown da cui il Paese dovrebbe uscire, in via definitiva, solo il 3 giugno, il Capo dello Stato ha centellinato gli interventi con il contagocce. Parla poco, Mattarella, e solo a ragion veduta. La sua è una precisa scelta di comunicazione istituzionale figlia del ‘raccordo’ dei suoi collaboratori (Grasso, Astori, Sardo, Guerini), ma anche figlia del suo carattere schivo. Il lockdown era appena calato, come una ‘cortina di ferro’, sull’Italia intera quando Mattarella si rivolgeva, con un videomessaggio, agli italiani per la Festa della Donna, l’8 marzo scorso. Un’eternità, da allora. Poi, appunto, il videomessaggio del 27 marzo: un ‘liscia e busso’ alla Ue e ai suoi ‘poteri’ che mostravano, allora, assai scarsa solidarietà all’Italia e che nella Ue si ricorderanno a lungo, ma anche un incitamento alla ‘resilienza’ degli italiani.

Poi, il messaggio per gli auguri di Pasqua, l’11 aprile, un inno toccante alla solidarietà da trovare e la solitudine da evitare. Un altro videomessaggio, ma tutto rivolto ai ragazzi, e alla forza della Cultura, del 27 aprile, come pure tutto rivolto al ricordo del sacrificio di Giovanni Falcone è stato quello del 23 maggio (sempre un videomessaggio), per onorare la strage di Capaci. In tutto, appena cinque videomessaggi in due mesi che però sono stati devastanti per il Paese e per la sua tenuta. C’è chi si aspettava di più.

Conte e gli altri sproloquiano, Mattarella centellina

Per i critici e i detrattori, che sempre ci sono, troppo pochi. Per i suoi sostenitori, una scelta più che azzeccata, anche considerando l’overbooking di conferenze stampa a cui il presidente del Consiglio Conte ha sottoposto gli italiani, per non dire delle – spesso stucchevoli – dirette Facebook di tutti i leader politici di maggioranza come di opposizione.

Persino in occasione di due feste ‘comandate’ come quella del 25 aprile (Liberazione) e quella del I maggio (Festa dei lavoratori), quando normalmente il Capo dello Stato parla alla Nazione davanti agli schermi tv, stavolta Mattarella si è limitato a mettere in circolazione due messaggi scritti. Altri interventi, sempre scritti, e per varie ricorrenze, anticipati da take di agenzia, hanno caratterizzato questi due mesi.

Un solo messaggio ‘politico’: c’è il governo Conte, stop. Ma si danno anche i consigli e la moral suasion, al Colle

Infine, uno solo è stato il ‘messaggio’ spedito dal Quirinale alle forze politiche come ‘avviso ai naviganti’, ma stavolta via ‘retroscena’ (genere giornalistico che l’attuale inquilino del Colle detesta cordialmente da tempi non sospetti) quando, in questi mesi, la corda è sembrata spezzarsi: volete – voi opposizioni, voi Renzi, voi M5S, voi Pd – far cadere il governo Conte? Sappiate che non vi sono altre soluzioni. Se mi fate girare gli zebedei, sciolgo le Camere e vi porto alle urne anticipate, così vi prendere responsabilità.

Questa seconda parte, in realtà, è ancora oggi in discussione che Mattarella l’abbia davvero detta. Troppo rispettoso delle prerogative del Parlamento, se si trovassero i numeri e le forze per dare vita a una nuova maggioranza di governo, il Capo dello Stato non potrebbe certo non tenerne conto e farebbe esperire almeno un tentativo di raccogliere la fiducia delle Camere per dare vita a un nuovo governo, anche se si tratterebbe del terzo cambio di maggioranza a partire dall’inizio della legislatura (gialloverdi, giallorossi, e poi?). Forse, Mattarella si è fermato solo alla prima parte del messaggio: c’è Conte, e c’è il coronavirus, ora. Fin quando persiste l’emergenza (cioè altri sei mesi pieni) si va avanti con quel che c’è, cioè con Conte. Punto, fine, stop.

Certo, qualche ‘sopracciglio’ alzato verso alcune ‘cadute di stile’ o veri e propri errori del governo, Mattarella lo ha avuto e si è fatto sentire, con il governo: il mancato, iniziale, accordo con la Cei sulle riaperture delle chiese e delle messe, l’uso e l’abuso dei dpcm, la situazione delle carceri che stava sfuggendo di mano a Bonafede, etc., fino ai decreti legge del governo troppo pasticciati e in aria.

Per il resto, poche parole e tutte pregne di significato

Non che manchino, ogni giorno, al Capo dello Stato le occasioni, le celebrazioni e gli appuntamenti per intervenire. Ieri, per dire, ha ricordato il giornalista, e vice direttore del Corriere della Sera, Walter Tobagi (1980). E spesso, in questi giorni, Mattarella ha parlato, e difeso, la libertà di stampa, nonostante siano proprio dei giornali – segnatamente quelli di destra-destra: la Verità, Libero quotidiano, il Giornale, ma anche altri – che lo attaccano in modo a volte scoperto, altre volte subdolo. Poi, sempre ieri, ha ricordato l’anniversario della strage neofascista di piazza della Loggia che insanguinò Brescia nel 1974 ricordando che, anche oggi, “lotta con coraggio”. Per il resto, poco o nulla. Il Capo dello Stato è rimasto in perfetto silenzio.

Intanto, però, la lotta politica italiana divampa: caso Csm, dl Rilancio, trattativa con la Ue, il pollo Bonafede

La lotta politica italiana, però, non conosce requie e se ne frega, a maggior ragione, del bon ton istituzionale. Lo scandalo al Csm divampa (Mattarella, per Costituzione, ne è presidente). Il dl Rilancio è stato approvato in cdm e, solo a distanza di una settimana, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (il Colle scruta con il lanternino, prima di firmare, ogni legge, figurarsi questa). Il ministro della Giustizia, Bonafede, è stato travolto da vari errori e gaffe compiuti: doveva essere sfiduciato, dal Senato, e s’è salvato per il rotto della cuffia (il Guardasigilli è il solo ministro citato in Costituzione), ma ora è finito come i capponi di Renzo: un pollo che tutti gli altri partiti, da Iv al Pd, voglion spennare.

L’Europa prima lancia il piano ‘franco-tedesco’ di aiuti da 500 miliardi, poi i ‘quattro frugali’ si mettono di traverso, ora la Von der Layen ne promette uno da 750 miliardi, di piano di aiuti, ma già c’è chi parla di nuove ‘condizionalità’ (insomma, si vedrà). I sindaci litigano con i governatori che litigano con lo Stato centrale, cioè con il governo, sulla fine del lockdown, sulle riaperture di bar e ristoranti, hotel e stabilimenti balneari senza dire della lite sulla data del voto.

La durissima protesta dei governatori sulla data del voto: “pronti a ricorrere alla Consulta e anche al Colle”

I governatori, per dire, hanno ‘deciso’, in totale autonomia, che la data del 20/21 settembre - l’election day proposto dal governo per elezioni regionali, amministrative, referendum – è, addirittura, un vulnus alla democrazia, un ‘attentato’ alla Costituzione e, quindi, hanno citofonato al suo custode.

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, quello della Liguria, Giovanni Toti, il presidente della Conferenza Stato-regioni, Stefano Bonaccini (i primi due di centrodestra, il terzo no!), hanno intasato, in questi giorni, i centralini del Quirinale: votare il 20 settembre sarebbe, per loro, di fatto un golpe. O si vota il 13 settembre (cioè appena una settimana prima…) oppure “solleviamo un conflitto di attribuzione davanti alla Consulta”. Per una settimana in meno o in più? Pare di sì. Nel frattempo, tutti e tre hanno telefonato e scritto al Colle.

Anche i promotori del Comitato del No (i senatori Cangini, Pagano e Nannicini) ieri sono stati ricevuti dal premier (“E’ stato cortese e affabile”, racconta Cangini, “c’ha ascoltato”) per protestare, a loro volta, contro l’abbinamento del loro referendum con altri tipi di consultazione elettorale. Se non saranno soddisfatti andranno alla Consulta e pure al Colle.

1 dal mio intervento "Se invece il Governo, per evitare questo, si sposta verso le date chieste dai presidenti di regione, l'opposizione protesta ancora di più ed eccede in queste polemiche, in questa “fase guevarista” dell'onorevole Sisto a cui abbiamo assistito in questi giorni in Commissione. 2 replica Sisto "Allora quando Stefano Ceccanti mi accusa di guevarismo, se “guevarismo” vuol dire resistenza, sì. In questo momento, non è una resistenza qualsiasi, è una resistenza per cercare di salvare il salvabile, di mantenere qualche punto di riferimento, di avere qualche presidio che ci faccia da guida e che noi abbiamo perso completamente" Già sulla scelta del referendum accorpato ad altre elezioni, il comitato del No aveva vivacemente protestato, cosa legittima, ma tirare in ballo, su questo, Mattarella appare davvero eccessivo.

Salvini invoca ogni giorno l’intervento di Mattarella, stavolta sul caso Csm-Anm e intercettazioni dei giudici

Infine, ecco l’ultimo caso che ha creato grande scalpore. Il leader della Lega Matteo Salvini vuole che il Capo dello Stato intervenga – in pratica glielo sta chiedendo, da giorni, tutti i giorni - sullo scandalo delle intercettazioni tra le toghe che, tanto per cambiare, ha investito, distruggendone l’immagine, il Csm – massimo organo di autogoverno della magistratura di cui Mattarella è il presidente - come pure l’Anm, sindacato autonomo dei giudici togati italiani.

Anche Fratelli d'Italia – nonostante i rapporti tra Salvini e Meloni siano vicino allo zero assoluto sulla scala Farhenait - torna a chiedere, direttamente con Giorgia Meloni al Presidente della Repubblica di intervenire sullo scandalo che sta sconvolgendo i rapporti tra magistratura e politica. Idem sentire e discettare da parte di Forza Italia, dove però hanno abbandonato da tempo i toni duri e da ‘incendiari’.

Il silenzio di Sergio Mattarella è un silenzio ‘d’oro’

Perché, dunque, non parla, Mattarella, sul caso Csm? Innanzitutto, non è detto che non stia per farlo, a giugno, ma certo è che oggi dal Colle, verso i propri detrattori, esce una considerazione sola, secca e lapidaria: “il Capo dello Stato non può mettersi in mezzo perché non è titolare di azione disciplinare. Se dall'indagine affiorassero novità, andranno sotto la lente del ministro della Giustizia e del procuratore generale della Cassazione e non del Quirinale"

“Chi tace acconsente! No, chi tace sta zitto” (il fim)

Che dire, dunque, in generale del ‘silenzio’ di Mattarella? E’ un silenzio attento a ciò che accade, ma non vuol dire per forza ‘assenso’ a quello che accade e vede accadere.

A volte vuol dire solo avere idee e opinioni forti e centellinarle in modo paziente e certosino, oculato e attento. In ogni caso, dato il ruolo così importante che il presidente ricopre, l’inquilino più assennato e meno presenzialista che il Colle abbia mai conosciuto nella sua lunga storia sta per dire ‘stop’ anche al suo silenzio. Il 2 giugno Mattarella - dopo aver deposto una corona di fiori all’altare della Patria, senza dover veder sfidare, alla parata militare, le nostre truppe, spesso impegnati nei luoghi più impervi del pianeta – si recherà a Codogno, dove il morbo della pandemia ha più colpito, in visita non del tutto ‘privata’ ma ‘riservata’, e poi, nel pomeriggio, all’ospedale Spallanzani di Roma. Parlerà, eccome se parlerà, Mattarella. Del coronavirus, dell’Italia della recessione economica e della ripresa, forse anche della situazione politica generale e non solo per un generico invito alla coesione sociale e all’unità nazionale. Infine, festeggerà il 2 giugno, festa di tutti gli italiani, nel modo meno retorico e palaudato possibile: deposizione di fiori all’Altare della Patria, concerto al chiuso per i cittadini nei giardini del Quirinale e poco altro. Come è evidente, sia la parata militare del 2 giugno ai Fori Imperiali, sia il ricevimento per le Alte cariche dello Stato del I giugno, sono stati cancellati per rispettare le precauzioni sanitarie. Ma Mattarella non rinuncerà ad aprire i giardini del suo Palazzo agli italiani che, in numero contingentato, ovvio, vorranno visitarli. Il Presidente più amato dagli italiani, non si è mai dimenticato di loro neppure quanto è rimasto zitto.

Morale, ci sovviene che in un vecchio film di Francesco Nuti - attore toscano anarchico e irriverente troppo presto dimenticato e isolato – un surreale dialogo tra due comparse recitava così: “Chi tace acconsente! No, chi tace sta zitto!”. La battuta, tratta da un vecchio film, la si può adoperare, si parva licet comparare magnum, e col dovuto senso del rispetto istituzionale che si deve al Colle, anche all’attuale Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il 2 giugno parlerà, con un nuovo messaggio alla Nazione e la sua voce risulterà alta e forte come forse mai in passato. Avercene, di ‘Matta’.