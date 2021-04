I silenzi imbarazzanti dei pentastellati e la debole presa di posizione di Conte dopo il video di Grillo

I pentastellati, tra di loro, dall’ultimo dei peones fino al primus inter pares, ieri proprio non sapevano che pesci pigliare. Il nervosismo era pure comprensibile. Come dire? Vanno capiti. Ma pure giustificati? E come si giustifica un figlio accusato di stupro, partendo dal presupposto – napoletano e di valenza mondiale – che ‘i figl’ so’ pezz’ e’ core’? E quale fine farà il Movimento? Domande pressanti, risposte ambigue.

I figli ‘so’ pezz’ ‘e core’? Imbarazzo a 5Stelle

Tutte domande, troppe, cui i pentastellati, ieri, non avevano troppa voglia di rispondere. “Parli con lo staff comunicazione”. “Rilasceremo un comunicato”. “Non rispondo alle provocazioni”. I maschi, però, erano più tosti, più nerboruti, nel dirlo. Le donne, un filino più imbarazzate, rigide, sulla difensiva, gli occhi quasi imploranti che dicevano: ‘mi lasci perdere, cerchi di capire…’. Ecco, appunto, cerchiamo di capirlo il Cataclisma – l’ennesimo – che si è abbattuto sui 5Stelle.

E qui siamo – al netto dell’episodio, tristissimo, in sé – non solo al ‘suicidio’ politico di Grillo, ma anche al ‘suicidio’ politico dell’intero Movimento quei 5Stelle che, faticosamente, da settimane – anzi, mesi – cercano di trovare una ‘nuova via’, la separazione dalla piattaforma Rousseau di Casaleggio jr e l’incoronazione di Giuseppe Conte a novello leader del Movimento medesimo.

L’onda d’urto del video di Grillo alla Camera

L'onda d’urto del video-sfogo in cui Beppe Grillo difende con veemenza suo figlio dall’accusa di stupro irrompe, dunque, nell’Aula della Camera e, anche, negli equilibri politici tra Pd e 5Stelle.

Il centrodestra attacca a testa bassa il fondatore del Movimento per il video – farneticante, imbarazzante, sessista, vergognoso, vomitevole - in cui ‘assolve’ il giovane figlio Ciro, mentre tra i dem per tutto il giorno serpeggia un largo, palese, imbarazzo per una vicenda che ha e avrà un suo peso anche nell’alleanza con i pentastellati.

Alla Camera la prima a prendere la parola sul caso Grillo è la deputata di Fratelli d'Italia, Yelena Lucaselli, che chiede la convocazione immediata della conferenza dei capigruppo sul tema. Dure le parole della leghista Laura Ravetto (ex azzurra) secondo cui l'ex comico “nel suo video cancella anni di lotte per le donne”. Per il leader del Carroccio, Matteo Salvini, “se una donna denuncia molestie o peggio violenze e stupro, lo può fare dopo 10 minuti o 10 giorni. Non è questo a stabilirne la credibilità”. Le critiche fioccano da tutto l'arco parlamentare, con Leu che trova coraggio e parla di un “garantismo a correnti alternate” mentre Forza Italia sottolinea il “silenzio dei vertici a 5 stelle”.

Ma il problema, ovviamente, è tutto in casa del M5s. In tanti, nel Movimento, sollecitano una presa di posizione di Giuseppe Conte che arriva solo in serata. Una dichiarazione articolata, del tipo ‘un colpo al cerchio e uno alla botte’, in cui l’ex premier sostanzialmente si smarca dal Fondatore definendo “il principio dell'autonomia della magistratura” e “la lotta contro la violenza sulle donne” i due principi che “continueranno a informare l'azione politica” dei 5 Stelle. Una ‘azione politica’ sempre più ondivaga e vischiosa.

I deboli ‘distinguo’ di Conte: donne e giudici

Il ‘totem’ Grillo, questa è la verità, vacilla fin dentro il Movimento ma scarsa, scarsissima, è la voglia, la forza e il coraggio di dirlo. I 5Stelle si ritrovano distanti e divisi dal loro co-fondatore. Non solo i parlamentari, presi totalmente in contropiede da quelle affermazioni, ma anche il futuro leader del ‘neo-Movimento’, Giuseppe Conte. Il quale, dopo 24 ore di troppo passate tra silenzio e riflessione, prende posizione, e cerca – in modo più o meno percettibile – di prendere le distanze, anche se evita di affondare il colpo. “Ho avuto modo di parlare con Beppe in più occasioni e conosco bene la sua sensibilità su temi così delicati. Sono ben consapevole di quanto questa vicenda familiare lo abbia provato e sconvolto” inizia, mettendo le mani avanti. L'ex avvocato del popolo riconosce che questa vicenda “sta affliggendo lui, la moglie, il figlio e l’intera famiglia” e comprende anche “le preoccupazioni e l'angoscia di un padre”. Ma fissa un paletto: “Non possiamo trascurare che ci sono anche altre persone che vanno protette e i cui sentimenti vanno assolutamente rispettati, vale a dire la giovane ragazza e i suoi familiari, che sicuramente staranno vivendo anche loro momenti di dolore e sofferenza”. Prima stoccata di Conte che, con prudenza, ‘si ricorda’ che esiste una parte offesa, la ragazza vittima di stupro… Oltre il dramma c’è, poi, la dimensione politica. E qui Conte sostiene di non avere dubbi: “C’è un principio fondamentale che non possiamo mai perdere di vista, l'autonomia e il lavoro della magistratura devono essere sempre rispettati. Perciò anche in questo caso attendiamo che i magistrati facciano le loro verifiche” perché “con il Movimento mi accomunano da sempre queste due convinzioni – ricorda Conte -: ritenere indiscutibile il principio dell'autonomia della magistratura e considerare fondamentale la lotta contro la violenza sulle donne”. Una battaglia - ricorda l'ex premier – “che abbiamo sempre combattuto in prima linea, basti ricordare l'introduzione delle norme sul codice rosso (la legge che permette di denunciare i crimini a sfondo sessuale fino a 12 mesi, ndr.) quando abbiamo condiviso la responsabilità di governo. Questi principi continueranno a informare la nostra azione politica e a ispirare le nostre battaglie culturali”. Segno - e segnale – di Conte ch, in modo ambiguo, preoccupato e po’ untuoso dice: il progetto politico va avanti, i ‘fari’ dei 5Stelle restano sempre quelli, tutto va bene, fidatevi di me, vi porterò fuori dal guado, etc.

Il Movimento sta per esplodere. Contro Grillo

La verità è che la situazione è esplosiva e il Movimento una pentola ormai esplosa. Tra i parlamentari gli animi sono tesi e le facce tirate. “Così Beppe ci ammazza” si sfoga in cortile una parlamentare della vecchia guardia. Le parole pronunciate dal ‘garante’ (sic) mettono in forte imbarazzo il gruppo, che nel bene o nel male subisce la potenza mediatica del co-fondatore. “Siamo vittime del nostro stesso ‘manettarismo’ - ammette sconsolato un pentastellato di lungo corso. Soprattutto le donne del Cinque Stelle si sentono scosse dalle affermazioni di quello che fino a pochi giorni fa era ‘l'Elevato’. Sentirgli dire che è “strano” presentare la denuncia otto giorno dopo è una ferita, ad esempio, per la viceministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, che all’agenzia La Presse - nel corso del digital talk, ospitato da The Watcher Post, che s’intitola proprio “Recovery Plan e G20: l'impegno dell'Italia per la promozione dell'occupazione e della leadership femminile” – non può non dire: “Nessuno può discutere lo sfogo di un padre, è una vicenda privata e la verità la accerteranno i magistrati. Ma è chiaro, e lo rivendico, che una donna ha diritto di denunciare quando meglio crede e sente”.

L’ex ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, senza giri di parole scrive pubblicamente: “Capisco il dolore di padre e la rabbia dei processi mediatici, ma il contenuto di quel video rinnega i nostri valori”. Stesso mood anche per la giovane, brava e coraggiosa deputata Vittoria Baldino: “Il messaggio che risulta dalle parole di Beppe è sbagliato: noi non sappiamo cosa sia accaduto, ma la veridicità di un'accusa non si misura dal tempo intercorso dal fatto alla data della denuncia”. Per non dire della – dolorosa, dolente - denuncia della deputata Federica Daga che, a Repubblica, ha detto: “Parole gravi, quelle di Grillo. Io ho denunciato sei mesi dopo aver subito le violenze. Avevo bisogno di tempo”. Parole vergognose, invece, quelle della ‘pasionaria’ (sic) Paola Taverna – main sponsor dell’accordo Pd-M5s nel Lazio – che “con il cuore della mamma mi sento vicino a Beppe”.

Renzi e Boschi affondano il coltello nella piaga

La capogruppo di Iv, Maria Elena Boschi, cui non pare vero di poter rendere pan per focaccia al Grillo (e a tutti i 5Stelle) che dipinsero lei e la sua famiglia come un’accolita di ‘banditi’ e ‘ladri’, ci va giù con l’accetta: “Le sentenze le decidono i magistrati, non i tweet delle mamme. Questo modo di concepire la giustizia, giocandola sui social e non nelle aule di tribunale, è aberrante”. La capogruppo di Iv alla Camera è supportata anche dal suo leader, Matteo Renzi, che definisce lo sfogo del comico “scandaloso”. Ma mentre nel Pd – come vedremo – regnano imbarazzo e ansia perché anche la Santa Alleanza con il Movimento rischia di andare a farsi benedire - le parole di Grillo rischiano anche di compromettere tutto il percorso che il ‘nuovo’ Movimento Cinque Stelle targato Conte stava per o voleva intraprendere.

L’imbarazzo del Pd è palese, specie in Letta

Soprattutto con il Pd rischia di saltare l’entende cordiale. Il segretario, Enrico Letta, ha definito “inaccettabili” certe frasi, ma si è limitato a ciò e – di solito sempre prodigo di commenti – sceglie di non dire una parola di più. Proprio Letta, che però del ‘birignao’ “towanda!”, “wonder power”, “largo alle donne” ha fatto il mantra – a volte o spesso stucchevole o utile a ottenere altri obiettivi tutti politici, di sostituzione di ceto politico con la scusa di mettere donne al posto di uomini – e la cifra, il cammeo, della sua leadership e segreteria.

Il primo, non appena ha visto il video di Grillo, a denunciare è l’ex presidente del partito, Matteo Orfini. “Il video di Grillo è allucinante. C'è dentro tutto quello che la politica non può e non deve essere” scrive subito, ieri, a botta calda, dopo averlo visto (“Mi ha fatto rabbrividire” dirà dopo a un collega, ma come possiamo allearci con uno così?”, dice, “spero che nel partito lo capiscano”), ma le reazioni dei ‘filo-grillini’ (e sono tanti) nei dem latitano. Francesco Boccia - che dell’incontro con i 5Stelle ha fatto una religione privata - preferisce litigare con Calenda, i membri della Segreteria (tutti nominati da Letta) stanno muti come pesci, gli zingarettiani si inabissano. Goffredo Bettini deve essere troppo preso a costruire la sua corrente, ‘Agorà’, che l’alleanza con il M5s la teorizza per statuto (Letta benedice e parteciperà al lancio ufficiale del ‘bettinismo’), ma si vede che temi ‘volgari’ come gli stupri non eccitano la fantasia dell’ideologo del socialismo.

La presa di distanza delle donne (e pochi altri)

Certo, qualche donna – Alessia Morani sul Giornale, Deborah Serracchiani su Repubblica – condanna il video e le parole sessiste di Grillo, ma tutte le donne dem ‘de sinistra-sinistra’ che, fino a ieri, si stracciavano le vesti perché ‘le donne’ (cioè, spesso, proprio loro medesime) non erano diventate ministre con Draghi e avevano sollevato una ‘enorme’ questione femminile nel Pd ora mettono la testa sotto la sabbia, intontite.

Ad affondare il coltello nella piaga resta qualche maschietto. L’ex capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, prima pungola Conte per avere “chiarimenti urgenti”, poi ritiene la replica del leader M5S in pectore non convincente: “La risposta lascia molte perplessità. La violenza verbale di Grillo resta senza nessuna vera presa di distanza del M5S”. Ma Marcucci ha il dente avvelenato con Letta e ne ostacola le manovre, ci sta, per il resto nel Pd si fischietta e parla d’altro.

Il vicesegretario Peppe Provenzano, che pure sarebbe un noto gauchiste e pro-femminista, almeno in teoria, si limita a invitare il Movimento ad accelerare sulla “transizione” e “con la guida di Conte” ad “abbracciare sempre e comunque garanzie e principi dello Stato di diritto”. Parole vaghe, imbarazzate, farisaiche. Del tutto false.

Di nuovo Pd diviso: come dialogare con M5s?

La verità è che l’interlocutore dei dem è Conte e solo lui vogliono che sia: al Nazareno si attende un'accelerazione sulla leadership ma intanto il video del fondatore M5s riapre antiche ferite nel Pd. Ieri sera era prevista una riunione di Base riformista per organizzare l'area, alla luce anche dell'evento del 29 aprile organizzato da Bettini e cui parteciperanno sia il segretario dem Letta che Conte. Base riformista non solo ha preso le distanze dalle accuse di Grillo ma ritiene che occorra una riflessione sulla possibilità di un accordo alle amministrative con i pentastellati. Il voto è ancora lontano ma se a Roma la situazione è cristallizzata con la sindaca Raggi che non ha intenzione di fare un passo indietro, si va a rilento per trovare un'intesa anche nelle altre città. Da Torino a Napoli. Mentre c’è tensione tra il Pd e Renzi sulla candidatura lanciata dal leader di Italia viva a Bologna, Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro: “La mia è una candidatura indipendente e autonoma, è la scelta di un'amministratrice la cui storia parla per sé. Non ho né padri né padrini”, assicura lei. La candidatura di Conti, in realtà, viene considerata positiva anche da Base riformista. "Nel Pd non ci sono donne candidate e lei potrebbe essere una ottima scelta", spiega un esponente dem. Il Pd chiede a Conte un'accelerazione anche per poter affrontare i dossier aperti, comunali in testa, e il tempo, come la pazienza, inizia a scarseggiare.

Big 5stelle in tensione, nuovo progetto fermo

Ci sono invece sconcerto e preoccupazione tra i M5s per l'ultima sortita di Beppe Grillo che, oltre a mettere in "serio imbarazzo" i parlamentari- come dice qualcuno tra i pentastellati -, rischia di imprimere una battuta d'arresto all'atteso processo di rilancio del Movimento con la nuova leadership di Giuseppe Conte. L'ex premier è rimasto a lungo in silenzio prima di decidersi, in serata, a prendere sostanzialmente le distanze dal fondatore 5S pur comprendendo il suo stato d'animo. E l'ex capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, resta formalmente silente. In Transatlantico tra i capannelli dei parlamentari non si è parlato d'altro per ore. Del silenzio dei "Big" e delle possibili ricadute politiche, soprattutto nei rapporti con il Pd, che reclama da Conte un'accelerazione del processo di transizione del Movimento. Un percorso che lo "smarchi" nei fatti dal Movimento targato Grillo. I gruppi 5 Stelle scalpitano. Aspettano un chiarimento sull'organizzazione del nuovo partito, sui ruoli ed anche sulla strategia politica. Non fosse altro che per iniziare a mettere in ordine qualche casella in vista, ad esempio, delle prossime amministrative. "Non abbiamo nessuno che sia deputato a parlarne e a trattare" si lamenta infatti un deputato. Non lo è Conte, non ancora insignito della carica di capo politico. Nè Crimi, a cui un Tribunale ha già tolto la rappresentanza legale. Il "reggente" prova a tenere insieme il Movimento come può ed ha anche avviato la sua controffensiva legale: il 30 aprile in Corte d'appello a Cagliari verrà infatti discusso il reclamo di Crimi contro la nomina del curatore legale che ha preso il suo posto. C'è stata una prima udienza il 9 aprile, ma la difesa di Crimi ha chiesto un rinvio proprio per replicare. Ma il tempo corre e il rinvio potrebbe arrivare a giochi fatti. A giorni, dovrebbe arrivare a Beppe Grillo la sollecitazione della Procura di Cagliari ad indire le votazioni per la nomina del "direttorio", l'organismo di governance del Movimento che allo stato è l'unico autorizzato dallo Statuto M5s. E' un atto previsto dal codice di procedura civile che i magistrati sono tenuti a compiere per legge (per la ricostituzione della "normale rappresentanza") anche se ciò rischia di comportare un'interferenza nel processo di organizzazione di una forza politica. Ma forse, anche per questo, Conte continua a rinviare e resta alla finestra. Il guazzabuglio legale in cui annaspa il M5s è forse più complicato di quanto l'avvocato pugliese si potesse mai aspettare. Né è stata definita la querelle con Rousseau: dopo la comunicazione del nuovo regolamento sul trattamento economico dei parlamentari, con la definizione dell'ammontare da versare, tra l'altro, per il "mantenimento delle piattaforme tecnologiche", nel week-end il gruppo di Montecitorio ha dovuto ripetere la votazione per l'indicazione dei candidati in alcune commissioni. Il primo tentativo di voto con Google Form è stato annullato perché i voti risultavano visibili nel corso del procedimento. Un passo falso a cui guarda Casaleggio che continua a considerare Rousseau come imprescindibile dal Movimento.