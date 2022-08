Sicilia: ok Fdi a Schifani candidato centrodestra, Berlusconi sblocca

Roma, 12 ago. (askanews) - Via libera da Fratelli d'Italia alla rinucia alla ricandidatura di Nello Musumeci alla presidenza della Sicilia nelle elezioni del 25 settembre in abbinamento alle Politiche e all'indicazione del centrodestra al sui posto per l'ex presidente del Senato Renato Schifani. "Abbiamo dato il nostro ok - riferisce Ignazio La Russa- a Berlusconi. Se c'è già anche quello di Salvini la candidatura è definitiva. Altrimenti bisogna aspettare la valutazione della Lega. Ma credo sostanzialmente ci sia perchè dubito Berlusconi ci presenti una proposta senza averla concordata con Salvini.A sbloccare l'impasse molto interna a Forzaz Italia con il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè fino all'ultimo imopegnato a sostenere la candidatura di Stefanioa Prestifgiacomo, è intervenuto direttamente Berlusconi.L'accordo nel centrodestra che ha riservato a Forza Italia l'indicazione della candidatura alla presidenza della Sicilia comporterebbero l'indicazione da parte di Fdi del candidato alla presidenza nel Lazio alle urne il prossimo inverno e da parte della Lega alla presidenza della Lombardia alle urne la prossima primavera. Corse con Francesco Lollobrigida nel Lazio e Attilio Fontana in Lombardia nel ruolo di front runner a inizio corsa