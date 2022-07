Sicilia, in corso le primarie dei progressisti con Pd e M5S

Palermo, 23 lug. (askanews) - Sono in corso da questa mattina alle 8 in Sicilia le tormentate e discusse primarie del fronte progressista per scegliere il candidato alla presidenza della regione siciliana. In lizza sono Caterina Chinnici, del Pd, Claudio Fava, per i Centopassi, e Barbara Floridia, del M5s. Al termine delle iscrizioni per parteciare al voto, sono stati 43004 a richiederlo.Si vota on line e nei 32 gazebo allestiti in varie località dell'Isola, fino alle ore 22. Poi si conoscerà il risultato e soprattutto se, vista la frattura Pd-M5s sul governo Draghi e le polemiche delle ultime ore, il vincitore, o la vincitrice, sarà davvero il candidato unitario del campo progressista alla presidenza della regione siciliana.