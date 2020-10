Shoah, Conte: garantisco che testimonianza Segre non finirà

Roma, 9 ott. (askanews) - "Una testimonianza di eventi così tragici ha la funzione di interrogare le coscienze, di sollecitarci a scacciare via l'indifferenza e anche le ambiguità, di sollecitarci ad assumere posizioni chiare e scelte nette. Io offro la garanzia mia personale e dell'intero governo che questa testimonianza non finisce oggi ma si manterrà viva e si rinnoverà in futuro, costantemente. Grazie senatrice Liliana Segre". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo a Rondine (Arezzo) alla cerimonia per l'ultimo intervento pubblico di Liliana Segre.