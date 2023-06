Alluvione e commissario, una sfida di sgambetti. A cominciare da Figliuolo e Bertolaso, i nomi in pole

Più che la ricostruzione post-alluvione sembra una challenge per lo sgambetto più fastidioso. E insidioso. Con buona pace delle 21 mila aziende agricole per circa 41 mila addetti che sono ferme causa fango secco e molte delle quali dovranno aspettare anni prima di tornare a raccogliere frutta e verdura. Per non parlare di frane, strade, case, famiglie e tutto lo sterminato elenco dei danni per circa 9 miliardi, metà dei quali dovranno essere destinati a frane e strade. Oggi ci sarà il consiglio dei ministri che dovrà tra le altre cose, nominare il commissario. Che dovrebbe, è meglio dire perchè nell’ultimo periodo anche i Cdm vengono convocati e sconvocati con facilità. O magari cambiano gli ordini del giorno. Colpa delle agende piene dei ministri e dello stesso premier. E delle tensioni interne alla maggioranza. E adesso, nelle ultime due settimane, il cumulo delle tensioni si è fatto notevole.

Tutti gli sgambetti

E’ certamente uno sgambetto l’idea, circolata con insistenza lunedì sera in una Montecitorio insolitamente affollata di ministri causa ennesimo decreto con fiducia (Lavoro), di nominare il generale Francesco Figliuolo a commissario per la ricostruzione, ieri sera. Qui lo sgambetto è destinato a più persone, le prime che vengono in mente sono Salvini, lo stesso Figliuolo, il presidente Bonaccini destinatario di tutti gli sgambetti in quanto alla guida di una regione messa in ginocchio (per metà) da eventi climatici mai visti. E’ uno sgambetto l’altra idea che si è fatta largo ieri sera di nominare Guido Bertolaso, colui che da candidato sindaco di Roma nel 2016 suggerì a Meloni, anche lei candidata, di “stare a casa a fare la mamma”. In questo caso lo sgambetto è certamente per la premier. Oltre che per Bonaccini. Così come è stato uno sgambetto, con l’aggravante di essere volgare, la risposta del ministro alla Protezione civile nello Musumeci che alla delegazione di amministratori romagnoli seduti al Tavolo della ricostruzione disse: “Questo governo non è un bancomat”. Questa volta lo sgambetto ha finito per danneggiare il governo stesso. Ed è stato uno sgambetto aver annunciato 2 miliardi per l’emergenza (“nessuno come noi prima di noi” esultò la premier) quando invece ce ne sono 250 milioni, più o meno un decimo, che sono già finiti perchè tutti, anche polizia e carabinieri e Protezione civile, hanno attinto fino a questo momento da questo promo fondo. Lo sgambetto lo subisce proprio il territorio: a un mese e mezzo dall'alluvione che le ha tolto il respiro, la Romagna è di nuovo in piedi sulle proprie gambe grazie ai privati e alla raccolta fondi ma resta in attesa del commissario e della relativa struttura che possano iniziare a lavorare come si deve. E in attesa dei dei finanziamenti. In questo quadro è significativo Bruxelles abbia già sbloccato un pacchetto di aiuti da 60,5 milioni di euro in arrivo dalla riserva di crisi della Pac. Più lunga invece la strada per accedere al Fondo di solidarietà europeo. E anche le risorse sono incerte. In questo quadro grave e complesso, la politica si fa gli sgambetti.

Il “no, grazie” di Figliuolo

Il Consiglio dei ministri è previsto oggi pomeriggio (alle 18) ma non è stato ancora convocato. Data e orario sono quelli indicati lo scorso giovedì quando lo stesso Cdm saltò. Per incomprensioni tra Salvini e Meloni. Quel giorno riguardavano il Mes (la maggioranza non si presentò in Commissione per votare la ratifica). Oggi potrebbero riguardare il Mes, il commissario, il ministro Santanchè e il numero eccessivo di fiduce che tolgono anima e cuore al Parlamento. Che poi, anche lui, si mette a fare gli sgambetti. In pole per la nomina c’è Figliuolo. Subito dopo Bertolaso e anche Fabrizio Curcio, attuale Capo della Protezione civile che però è assai poco disponibile visto che la guida della Protezione civile è incarico di per sè già molto impegnativo.



Il nome più quotato è quello di Figliuolo, il generale che è riuscito a far vaccinare l’85% degli italiani in una situazione sanitaria e sociale assai difficile. Figliuolo però gradirebbe tanto non essere coinvolto in questa missione. Il suo obiettivo professionale in questo momento è altro e diverso: guidare lo Stato maggiore dell’Esercito (tra pochi mesi termina l’incarico il generale Paolo Serino) e poi da li tentare il sogno finale: Capo di stato maggiore della Difesa, il ministro tecnico al fianco di quello politico. Chi lo sta spingendo verso la struttura del Commissario per la Romagna, sta consapevolmente o meno, facendo un grosso dispetto al generale e un grosso favore a quei militari che, magari, puntano agli stessi incarichi militari. Nelle intenzioni della premier c’è sicuramente l’idea di mettere alla ricostruzione il “più bravo di tutti”, un tecnico. Ma c’è anche l’idea di usare la ricostruzione come terreno di campagna elettorale, per le Europee (giugno ’24) e per le regionali (gennaio ’25) togliendo a Bonaccini, il Commissario naturale, l’opportunità di fare bene e di aumentare il consenso al Pd in una regione che già nel 2020 Salvini perse per un soffio.

Lo sgambetto a Salvini

Nominare Figliuolo (oppure Curcio oppure Vadalà, altro nome circolato nelle ultime ore) è certamente uno sgambetto a Salvini e alla Lega. Sempre della serie “la ricostruzione come occasione per piazzare uomini propri e coltivare consenso”, Salvini vorrebbe un suo uomo nella casella Commissario. Primo perché “nelle Marche la Meloni ci ha piazzato uno dei suoi, il senatore Castelli e quindi questo tocca a noi”. Secondo perchè, appunto, è l’occasione per tentare finalmente la conquista dell’Emilia Romagna e completare quel disegno del nord che farebbe tanto bene a Salvini. Per tutti questi motivi, Meloni non glielo farà mai fare. E il buon Jacopo Marrone, ex sottosegretario leghista alla Giustizia, sta via via deponendo le velleità. Ecco che il leader della Lega torna all’attacco con un nome tipico dell’asse Lega-Forza Italia: Guido Bertolaso. In questo caso però qualcuno si deve essere dimenticato di ricordare che nel 2016 tra Meloni e l’ex capo della Protezione civile l’incidente fu grosso. “Deve stare a a casa a fare la mamma” disse Bertolaso ad una affatica giovane quasi mamma con un pancione enorme e un caldo asfissiante. E’ un fatto che la Lega stia denunciando ritardi nella nomina e nella ricostruzione, un altro siluro ai tentennamenti della premier a sua volta sotto pressione dai suoi che ambiscono a quell’incarico. Un nome su tutti: il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami. Il territorio è avvilito da queste battaglie politiche.

La soluzione più semplice

E anche la migliore. Sarebbe la nomina del presidente della Regione Stefano Bonaccini, secondo tradizione e secondo prassi consolidata. Un governatore sa cosa fare, dove mettere le mani conosce il territorio, conosce gli interlocutori, in questo caso ha già seguito la fase dell’emergenza e concluso con successo la ricostruzione post terremoto del 2012. Togliere Bonaccini dal ruolo di Commissario sarebbe uno sgambetto alla popolazione romagnola già adesso inviperita per i ritardi e i palleggi mentre ci sarebbe tanto da fare. E presto. Gli stessi governatori di centrodestra hanno suggerito alla premier di non rompere una prassi consolidata. Si crea un precedente. La motivazione sarebbe che l’alluvione ha riguardato tre regioni, oltre la Romagna anche le Marche e la Toscana. Quindi non si può nominare commissario il Presidente di una sola regione. Argomento meschino e subito evidente quando il governo si affrettò ad allargare il cratere delle zone colpite. E argomento così liquidato dal Presidente Bonaccini: “A chi motiva che il commissario per la ricostruzione non può essere figura del territorio perchè anche altre regioni sono state colpite dall'alluvione, segnalo che il 95% dei danni riguardano l'Emilia-Romagna. Non aggiungo altro”.

Una settimana di passione

Oggi il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare le norme per cambiare il Codice della strada (anticipate e ormai quasi consumate, in comunicazione, dallo stesso Salvini). Ma è solo il primo passaggi stretto di una settimana ad ostacoli per la premier e la sua squadra di governo.



Domani Meloni sarà in Parlamento per l'informativa in vista del Consiglio europeo in programma giovedì e venerdì a Bruxelles. Al centro dell'intervento (e della posizione italiana in Ue) ci sarà il tema dei migranti su cui la premier chiede “passi avanti concreti” e la riforma del Patto di stabilità. Sarà però anche l'occasione per informare le Camere sulla situazione in Ucraina e su quanto avvenuto in Russia con la “rivolta” poi rientrata della Wagner. Nell’ambito del dibattito emergerà in modo chiaro che l’Italia è stata informata e aggiornata sulle dinamiche in corso (tuttora molto poco chiare) dalla Casa Bianca con 48 ore di ritardo (lunedì sera invece che sabato come tutti gli altri paesi del G7). Non è escluso che, sempre nell'ambito del dibattito, qualcuno chieda anche spiegazioni sul caso Santanchè: le opposizioni starebbero valutando una mozione di sfiducia che, spiega una fonte di governo, “se fosse a voto segreto potrebbe anche passare”. La situazione è però al momento in stand by in attesa di un intervento in Parlamento della ministra del Turismo.

Ma sin qui siamo a nulla. I dossier più delicato è certamente quello del Mes la cui discussione generale dovrebbe approdare in aula venerdì 30. Meloni ha parlato di rinvio a settembre. Il capogruppo Foti ieri sera spiegava che sarebbe invece bene iniziare almeno la discussione generale “per non forzare le regole e dare il giusto segnale a Bruxelles”. Peccato che Salvini e la Lega non vogliano neppure questo e chiedano un rinvio. Chissa come vivrà quella giornata la premier Meloni che sarà a Bruxelles a spiegare agli altri premier perché noi teniamo fermo il Mes e però chiediamo flessibilità sui conti, sui bilanci, sul debito e sul Pnrr. Un po’ sbilanciato, in effetti.