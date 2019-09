[Il retroscena] La sfida dei primi cento giorni per sapere se il Conte II va avanti e chi comanda

Tutti composti, allineati, pochi selfie, dichiarazioni misurate, istituzionali, a cominciare dall’abito: a parte il blu elettrico di Teresa Bellanova, neo ministro all’Agricoltura, e il tailleur color ecru di Nunzia Catalfo (Lavoro) sono tutti in grigio. O nero. O blu. Al massimo una camicia bianca. E l’ineffabile pochette del premier Conte. Quindici mesi fa nel salone delle Feste al palazzo del Quirinale c’erano due “capibanda” con relative “bande”, Salvini e Di Maio, Lega e 5 Stelle, ciascuna in preda all’ansia da prestazione per far vedere chi faceva di più e meglio e un signore, Conte, che avrebbe dovuto mediare. Molto agonismo - una malintensa forma di agonismo - e altrettanta tensione, dentro e fuori il Palazzo. Indizi che hanno diviso il Paese e sono diventati nel tempo prove evidenti di una totale incompatibilità.

Ieri mattina il giuramento del Conte II è stata tutta un’altra storia. Le “bande” sembrano tornate gruppi di individui, magari diffidenti, che cercano però di fare un viaggio insieme senza doversi per forza annullare l’un l’altro. L’ansia da prestazione è diventata, raccontavano gli accompagnatori dei ministri Pd, la preoccupazione di fare e “fare bene qualcosa nei primi cento giorni”. Azzeccare un paio di mosse, magari anche tre entro Natale, per far vedere che “il governo c’è, è una squadra sola e può durare il tempo che serve”. Magari l’intera legislatura. “Con Di Maio - ha spiegato il ministro Franceschini, tessitore di questa maggioranza - abbiamo condiviso che sarà un governo di condivisione e non di scontro”. Non è luna di miele. Sarebbe ridicolo dopo che Pd e M5s si sono ammazzati fino al giorno prima. Un approccio realistico, cauto e accorto.

Pd asso mangia-tutto

Poi però, terminata la cerimonia, concluso il primo consiglio dei ministri, arriva via social la doccia fredda dell’eurodeputato grillino Ignazio Corrao. “Complimenti a chi ha negoziato le posizioni nel governo – scrive su twitter - i ministeri che contano sono andati tutti al Pd”. E allora ti viene in mente che il sorriso affettuoso con cui Giuseppe Conte aveva stretto in modo un po’ curiale entrambe le mani di Luigi Di Maio mentre giurava sotto gli occhi vigili del Presidente della Repubblica, anziché un “ce l’abbiamo fatta”, poteva essere il ghigno del gatto col sorcio in bocca. Così che a sera un ministro Pd appena insediato può dire, con molta cautela e buona visione: “Abbiamo cento giorni per fare vedere se e di cosa siamo capaci. E chi comanda nel governo giallo-rosso”. Dopo potrebbe essere troppo tardi.

La tela del Nazareno sull’esecutivo

Il 5 Stelle Corrao, che vede la scena da Bruxelles e non ha avuto voce in capitolo nella formazione del governo (i grillini europei dopo il voto per la presidente Von der Leyen hanno ridotto al minimo i rapporti con i 5 Stelle al governo in Italia) ha avuto un’illuminazione osservando la griglia della squadra del Conte II. “Il Pd - ha spiegato - ha tutti i dicasteri più importanti e strategici: Economia (Gualtieri, ndr), Commissario Ue (Gentiloni, forse al Bilancio, ndr) e Affari europei (Amendola, ndr) cioè i dicasteri dove si decide cosa il governo potrà fare e con quali soldi e anche tutti i ministeri strategici per il Sud: Agricoltura (Bellanova, ndr) , Infrastrutture (De Micheli, ndr), Sanità (Speranza, Leu, ndr) , il dicastero per il Sud (Provenzano, ndr). Cioè dove noi prendiamo i voti. Complimenti davvero. E buon lavoro”. E via col sarcasmo. In effetti, anche se numericamente i 5 Stelle hanno un ministero in più, la sensazione che quelli che possano fare le differenza (nel bene e nel male) siano territorio del Pd, è più che fondata. “I nostri dicasteri pesanti sono il Mise, il Lavoro, l’Ambiente, la Pubblica Istruzione” mette in fila un big del Movimento rimasto però fuori dagli incarichi di governo. Sono pesanti, è vero, “ma per funzionare devono tutti fare i conti con quelli governati dal Pd”. Di Maio ha scelto di non voler proseguire il lavoro iniziato al Mise e al Lavoro. Anche questo ha un significato. “Sono ministeri complessi… ci vuole mestiere e inventiva. Non tutti sono Calenda…” sorride il parlamentare 5 Stelle. Invece il Pd ha ministeri che hanno impatto immediato sull’opinione pubblica, su famiglie, imprenditori e lavoratori. Soprattutto ha il link diretto con Bruxelles. E se Gentiloni sarà confermato successore di Moscovici, il link sarà diretto con chi decide tempi, modi e quantità del budget europeo e, soprattutto, la flessibilità dei bilanci nazionali. E allora, sarà pur vero che il Pd è rimasto fuori da palazzo Chigi (nè vicepremier nè sottosegretario andato invece all’uomo ombra di Di Maio, l’ex ministro Fraccaro), dalla cabina di regia dell’azione di governo, ma zitti zitti Franceschini e Orlando hanno costruito una diversa cabina di regia. Saldamente in mano al Nazareno. Una sfida e una scommessa. Se va male, o se va bene, la responsabilità avrà un padrone.

Le prime sfide: i migranti

Per essere stato il primo Consiglio dei ministri del Conte II, in genere una formalità, ha fatto molto rumore. Ha indicato Paolo Gentiloni come Commissario europeo. E ha bocciato una legge regionale del Friuli Venezia Giulia (regione guidata dal leghista Fedriga) perchè discriminatoria rispetto a stranieri e migranti. E’ stato il neo ministro Francesco Boccia (Pd, Affari regionali e Autonomie) ad impugnare la legge regionale n°9 del Friuli perchè “è andata oltre le sue competenze” sull’ambiente, è “discriminatoria in materia di immigrazione e viola la Costituzione anche in materia sanitaria”. E’ chiaro che l’impugnazione era già stata decisa prima. Certe cose non si improvvisano e pretendono un’istruttoria legislativa. Però Matteo Salvini ha subito sfruttato l’occasione per dire: “Vedete, via noi e porti aperti ai migranti. Ecco la vera discontinuità”. Per fortuna non sono in arrivo navi delle ong cariche di migranti. Caduto Salvini, anche la sfida delle ong perde ragion d’essere.

Un ministro che parlerà poco

La discontinuità è soprattutto nel nuovo ministro dell’Interno, il prefetto Luciana Lamorgese, già capo di gabinetto di Alfano ( “il ministro ombra”) che oggi incontrerà il premier. La prova del 9 per il nuovo governo sarà appena arriva una nave che ha soccorso migranti. Il nuovo ministro parlerà poco, non farà dirette Facebook (non ha neppure un profilo social) e non applicherà i decreti sicurezza (non è obbligatorio vietare l’ingresso nelle acque territoriali) ma sarà necessario, in attesa della “revisione” dei testi così come ha suggerito la Corte Costituzionale (sul primo) e il Quirinale (sul secondo) avere una linea comune insieme con il Mit (De Micheli, Pd). Una linea che metta insieme rigore e accoglienza, regole e il principio dei soccorsi umanitari, senza dare subito al leader della Lega benzina per alimentare la narrazione delle “porte aperte agli stranieri”. “Normalizzare” e “abbassare i toni” è la parola d’ordine per il ministero dell’Interno dopo 15 mesi di propaganda martellante. Il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, capo delegazione del Pd nel governo, ieri ha voluto ricominciare il mandato al governo e ai Beni culturali dal museo della Liberazione in Via Tasso. Così come cinque anni fa. Citando una frase pronunciata da Mussolini nel 1919 (“bisogna trasformare la paura in odio”) ha fissato quella che sarà la cifra di questo governo: “Basta odio, basta violenza, dobbiamo voltare pagina. Bisogna ricordare che cosa succede quando si fa leva sulle paure della gente e la si istiga all’odio”.

… e la Manovra

Tra le “due-tre cose” che il Conte II deve fare nei primi cento giorni per dare il segnale della svolta e della durata ci sono senza dubbio i dossier economici: la Nadef (Nota di aggiornamento del Def) entro il 27 settembre; dopo due settimane (15 ottobre), il Documento programmatico di Bilancio andrà presentato all'Unione europea e il 20 ottobre in Parlamento dovrà essere depositata la bozza della Legge di Bilancio per il 2020. Il ministro Gualtieri, da molti indicato come il figlioccio di Massimo D’Alema, e i tecnici del Tesoro dovranno mettere nero su bianco la riduzione delle tasse, le misure per stimolare la crescita del Pil da nove mesi fermo sullo zero. Tre numeri su tutti - stime del Pil per il 2020; il deficit; il debito pubblico - su cui costruire tutto il resto: reddito di cittadinanza, taglio del cuneo fiscale, quota 100, salario minimo. Quante di queste misure saranno ancora dentro? E in quale misura?

I dossier urgenti

Ruotano sempre intorno al ministero economico affidato a Gualtieri alcuni dossier molto delicati. Sarà così immediato capire se il Conte II proseguirà il lavoro del Conte I di cui molte misure sono state contrastate e bocciate dal Pd. Il 15 settembre scadono i tempi per la presentazione del piano industriale per Alitalia della cordata Mef, Fs, Atlantia e Delta. Ci sarà un rinnovo? E per quanto? Come valuta il nuovo esecutivo il piano di salvataggio studiato da Di Maio e ora mollato nella mani dell’amico e neo ministro Stefano Patuanelli? Ugualmente in scadenza sono i dossier Ilva/Alcelor Mittal; quelli sulle banche, Mps e Carige. Ballano migliaia di posti di lavoro. Soprattutto la credibilità del sistema bancario in questi anni già molto sotto pressione dei mercati. Patuanelli ha ereditato al Mise dall’ex ministro Di Maio ben 160 tavoli di crisi aziendali. Anche qui migliaia di lavoratori che aspettano risposte, quasi tutte aziende che lavorano al Sud come Whirlpool a Napoli e Blutec di Termini Imerese. In effetti Di Maio avrebbe potuto proseguire il lavoro iniziato.

La scommessa di Conte

La scommessa dei primi cento giorni riguarda soprattutto Conte. Saprà essere premier a tutti gli effetti? Sarà il nuovo leader dei 5 Stelle? O invece sarà il Pd a prendere il sopravvento, come temono i grillini, nella gestione dei dossier sebbene fuori e lontano da palazzo Chigi ma proprio grazie a Conte? “Mi metterò subito all'opera per una manovra che contrasti l'aumento dell'Iva, tuteli i risparmiatori, dia una solida prospettiva di crescita e sviluppo sociale” ha detto il premier nel salone della Vetrata al Quirinale presentando il suo nuovo governo. I più scettici sono soprattutto i 5 Stelle. Dario Violi, eletto in Regione Lombardia, fa notare un paradosso: “La Lombardia, con 10 milioni di abitanti ed il 23% del Pil ha un solo ministro ed è del Pd (Guerini, ndr). Non potevamo correre il rischio di metterne uno anche nostro a rappresentarci”. Così l’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta s’è lamentata di essere rimasta fuori dalla squadra: “Non è giusto, non lo meritavo, io ho combattuto Salvini…”. Il fuoco amico è assai più infido di quello nemico.

“Processi politici”

Ieri in Transatlantico si è fatto vedere Paolo Naccarato, una “vecchia volpe” della Prima e anche della Seconda Repubblica, uno dei “quattro gatti” che, guidati da Cossiga, decisero, ad esempio, le sorti del primo governo Prodi. Un maestro delle manovre di palazzo. Regalava istruzioni per l’uso:“Non è solo l’azione di governo che manda avanti un esecutivo, servono i processi politici per creare una elaborazione culturale e politica comune. Nel Pd ci sono persone che sanno bene cosa voglio dire…”