[Il retroscena] Chi sono i senatori del M5S che sono andati con la Lega. Il lavoro per i prossimi

Il capo dei “Giovani Padani” Andrea Crippa l’aveva in qualche modo preannunciato dopo la crisi di agosto, addirittura quantificando in nove il numero dei senatori leghisti in procinto di passare nelle file del gruppo parlamentare del Carroccio. Poi, probabilmente, il deputato leghista un po’ aveva precorso i tempi, un po’ era stato mandato in avanscoperta da Matteo Salvini, di cui pure è fedelissimo. Per vedere l’effetto che fa.

Ma anche per gettare lo scompiglio nelle file dei seguaci del Conte-bis che al Senato sono sul filo dei numeri. Vennero reclutati senatori a vita, ex pentastellati, parlamentari apolidi che da sempre sono del partito della continuazione della legislatura a qualsiasi costo, per non dover tornare a casa.

Poi, in verità, quel giorno ci furono poche sfumature di grillini: l’astensione di Gianluigi Paragone, il non voto di Lello Ciampolillo, la mancata partecipazione al voto di Saverio De Bonis, fuoruscito dal MoVimento da parecchi mesi, il voto contrario di Carlo Martelli, uno dei pentastellati espulsi prima ancora dell’inizio ufficiale della legislatura per storie di rendicontazioni della scorsa legislatura e vicende varie ed eventuali. Ma, per l’appunto, queste erano altre storie. E Paragone – che pure anche l’altro giorno si è schierato in aula contro il MES – ci ha tenuto a precisare che il suo voto non era “prodromico” all’uscita dal gruppo del MoVimento Cinque Stelle a Palazzo Madama. Almeno per ora, quantomeno.

Eppure, Paragone sarebbe perfetto come uomo immagine del pentastellato che passa con la Lega. Ex direttore de “La Padania”, fra i più strenui difensori dell’alleanza gialloverde a inizio legislatura, sovranista pronto a fare battaglie su tutte le partite e le scelte economiche principali, in chiave antiglobalista e contro le opzioni troppo dettate da Bruxelles e dalle oligarchie comunitarie.

Del resto, il senatore ex giornalista televisivo, non è l’unico esponente di spicco di questo mondo di vasi comunicanti ideali fra la Lega e il MoVimento Cinque Stelle, che in qualche modo ha dato origine al primo governo di Giuseppe Conte.

Paolo Becchi, filosofo del diritto partito dalle battaglie contro la predazione di organi e poi assurto per un certo tempo a immagine televisiva della filosofia a Cinque Stelle ed ideologo di Beppe Grillo, oggi è vicino alle posizioni della Lega di Matteo Salvini. E Marco Zanni – eurodeputato italiano leghista bergamasco che guida il gruppo “Identità e democrazia”, che raggruppa i sovranisti e gli anti Ursula von der Leyen di tutta Europa – fu eletto nella scorsa legislatura nelle file del MoVimento Cinque Stelle, che poi lasciò per trasferirsi inizialmente da indipendente nel gruppo del Carroccio.

Poi si è ricandidato, sempre con le preferenze che vale doppio, ed è stato rieletto, riuscendo a guidare il gruppo per conto della Lega di Salvini che è stato il partito europeo che ha preso più voti, nove milioni e mezzo di croci sul suo simbolo, fra tutti i partiti di tutti i Paesi dell’Unione. Insomma, c’è tutto un mondo dove – soprattutto sulle vicende economiche e di autonomia rispetto a determinate scelte in chiave europeista – una parte del MoVimento Cinque Stelle e la Lega si sfiorano e in qualche caso si sovrappongono proprio.

E lo stesso Casaleggio – certamente Gianroberto, ma forse in parte anche Davide – può essere ascrivibile a questa terra di mezzo, dove alcune istanze sono comunque comuni e condivise. E poi ci sono una serie di “pontieri”, di personaggi che con i Cinque Stelle ci parlano e si trovano su determinati punti: penso, sempre sui temi economici, a Alberto Bagnai e Claudio Borghi, che sono i dioscuri dell’opposizione al Mes.

Ma penso anche e soprattutto ai due esponenti leghisti che citiamo sempre più spesso, perché – pur con nomi che escono poco nei titoloni sui giornali, anche perché sono lunghi e composti – sono di gran lunga i due personaggi più emergenti del Carroccio: il primo è il capodelegazione leghista a Strasburgo e Bruxelles Marco Campomenosi che, con i suoi modi di fare tranquilli, miti, educati e perbene convince chiunque delle sue ragioni. Un nome e un volto da tenere d’occhio.

Esattamente come quello di Andrea Benveduti, assessore alle Attività Produttive e ai Porti della Regione Liguria e manager di rango, capace di essere perfetto sia nei salotti alti sia in mezzo al popolo leghista e, soprattutto, uno di quelli che ha una capacità di teorizzazione e di strategia che non è da tutti nel Carroccio. Insomma, per farla breve, Benveduti – pur essendo persino antropologicamente e fisiognomicamente l’esatto opposto del pentastellato – è stato fra i primissimi a teorizzare la necessità di un accordo con il MoVimento, poi divenuta realtà. E quindi è perfetto come “cattura (ex) grillini”.

Insomma, questo è il mondo in cui si muove Matteo Salvini per catturare senatori pentastellati e potrebbe essere davvero vicino il ribaltone, con altri parlamentari contattati e pronti a fare il salto. Non è un caso che, durante il dibattito sul MES, pentastellati e leghisti siano stati più di una volta vicini a venire alle mani, proprio perché i salviniani rinfacciavano ai seguaci di Di Maio e Conte l’incoerenza sul trattato, con toni particolarmente duri durante l’intervento del senatore grillino Licheri, che ha citato von del Leyen. E, ovviamente, quando ha preso la parola Salvini, citando il programma elettorale del MoVimento: “Il MoVImento Cinque Stelle si impegna allo smantellamento del MES”.

E, addirittura, gli stenografi di Palazzo Madama hanno annotato “scambi di apostrofi” fra i due gruppi che, nel linguaggio felpato degli atti parlamentari, è sinonimo praticamente del gradino immediatamente successivo alla rivoluzione. Il resto sono stati gli interventi in dissenso dal gruppo pentastellato di quattro senatori: Paragone che, come detto, ha precisato però di rimanere con il MoVimento.

E poi Ugo Grassi, senatore eletto nel collegio uninominale di Avellino, e soprattutto uno degli esponenti della società civile fortemente voluti da Luigi Di Maio alle elezioni. Ordinario di diritto civile e direttore del dipartimento di giurisprudenza dell’università “Parthenope” di Napoli. Tanta roba. E poi Francesco Urraro, avvocato di San Giuseppe Vesuviano eletto nel collegio uninominale di Portici, in provincia di Napoli, e presidente dell’ordine degli avvocati di Nola.

Che, considerando anche la morte di Franco Ortolani, geologo e ordinario all’università Federico II di Napoli, lo studioso che più di tutti si è battuto per la Terra dei Fuochi, eletto nel collegio uninominale di Napoli – San Carlo all’Arena, decima la squadra di intellettuali portati dai pentastellati in Parlamento in Campania, le forze della società civile fortemente volute da Di Maio.

Diversa la storia del terzo senatore che giovedì ha lasciato il gruppo del MoVimento Cinque Stelle per approdare al gruppo Lega Nord Salvini Presidente – Partito Sardo d’azione. Stefano Lucidi, ingegnere umbro, è infatti alla seconda legislatura, e ha salutato la compagnia dicendo: “Non mi sento una cavia ed esco dalla ruota del criceto”.

Su, su fino all’attacco di Stefano Candiani, ex sottosegretario agli Interni nel primo governo Conte, quello dell’alleanza fra Lega e Cinque Stelle, che ha attaccato gli ex alleati, con cui pure – grazie agli ottimi rapporti fra il gruppo leghista e quello pentastellato guidato da Stefano Patuanelli – si era creato un grande feeling anche umano: “Non siete all’altezza di Renzi o Franceschini, siete solo la loro brutta copia…”. Praticamente una dichiarazione di guerra.

Il lancio di un’ulteriore Opa leghista sui Cinque Stelle. Con Urraro, Grassi e Lucidi solo avanguardie di ciò che sta per succedere.