L’assurda storia dei senatori “abusivi” in Parlamento: gli errori di calcolo, i decaduti e i subentranti

E’ una storia di “abusivi” loro malgrado in Parlamento, quella che raccontiamo oggi. Una storia di deputati e senatori che non avevano diritto di esserlo (ma lo si è scoperto solo oggi) e, specularmente, una storia di deputati e senatori che avrebbero avuto diritto di esserlo dal primo giorno di legislatura e che invece si trovano il loro seggio solo oggi, due anni e due governi dopo.

I voti in cifre

Ma come è possibile, visto che – senza le preferenze – non sono possibili nemmeno errori di conteggio sui singoli nomi come capitava spesso nella prima Repubblica e in era pre-maggioritaria? Il punto è che gli errori non riguardano i singoli nominativi, ma proprio le somme dei voti dei vari partiti.

L'errore materiale

L’ultimo caso è successo proprio questa settimana quando nell’aula di Montecitorio è andato in scena il caso di una pec arrivata dall’ufficio elettorale della Calabria che certificava che, per un errore materiale, 4000 voti attribuiti a Fratelli d’Italia in realtà andavano assegnati a Forza Italia.

Un errore materiale che ha scatenato un effetto domino, che ha portato in Veneto, con il ricalcolo di tutti i resti italiani e alla successiva decadenza di un deputato di Fratelli d’Italia – Luca De Carlo – e la sua sostituzione con Giuseppe Paolin, subito iscritto al gruppo della Lega.

La relazione di Giachetti

La relazione dove si raccontava tutto questo, come sempre perfetta tecnicamente ma anche ricca di cuore con gli auguri di buona vita al deputato uscente, nei cui panni il relatore si è messo, è stata firmata da Roberto Giachetti, che è il deputato di Italia Viva, di scuola e di classe radicale, che riesce ad abbinare conoscenza della tecnica parlamentare e umanità.

Errori ovunque

Giachetti ha spiegato che gli errori ci sono stati ovunque, ad eccezione del Molise, ed è il caso di seguire per qualche riga il suo racconto: “Si è constatato che l’errore di attribuzione dei voti si è verificato anche in quasi tutte le altre circoscrizioni ed ha coinvolto non solo le due liste citate ma tutte le liste facenti parti delle coalizioni di centrodestra e di centrosinistra. Sono state purtroppo riscontrate inversioni nell'attribuzione dei voti alle liste coalizzate in 955 sezioni elettorali distribuite in tutte le circoscrizioni elettorali, ad eccezione del Molise. In conseguenza delle variazioni delle cifre elettorali nazionali delle liste, come risultanti a seguito della verifica dei poteri operata dalla Giunta delle elezioni, è risultato, sin dal riparto dei seggi a livello nazionale, che il seggio spettante, sulla base dei maggiori resti, alla coalizione di centrodestra, assegnato dall'Ufficio centrale nazionale alla lista Fratelli d'Italia, deve invece essere attribuito alla lista Lega, in virtù delle consistenti modifiche nel calcolo dei resti”.

La matematica non è opinabile

Ma la storia di De Carlo “abusivo” suo malgrado e di Paolin entrato in ritardo è solo l’ultimo di una serie di ribaltoni a cui si è assistito in questa legislatura.

Per la cronaca, la relazione di Giachetti è stata approvata senza nessuna contestazione, senza nessun voto contrario, semplicemente perché contro la matematica non c’è politica che tenga.

I precedenti

E lo stesso vale senza soluzione di continuità fra proporzionale e collegi uninominali, come capitò al Senato lo scorso anno quando fu annullata l’elezione di Edoardo Patriarca, senatore piddino eletto nell’uninominale a Modena, ma anche in questo caso superato dal ricalcolo di alcune sezioni in cui erano stati invertiti i voti. Risultato: Patriarca a casa e Stefano Corti, senatore leghista, a Palazzo Madama.

In quel caso il clima politico era più caldo e un minimo di resistenza piddina ci fu, ma senza possibilità di successo.

Insomma, due della Lega al posto di un meloniano e di un piddino.

Toccò pure a Salvini

Ma, quasi per una nemesi, a un certo punto a essere toccato dalla botta della decadenza fu proprio il leader del Carroccio Matteo Salvini, che aveva optato per il seggio leghista per il Senato in Calabria, ma fu “sfrattatto” dopo i riconteggi regionali dalla senatrice azzurra Fulvia Michela Caligiuri.

Poi, ovviamente, essendo Salvini plurieletto, ebbe la possibilità di optare per un’altra circoscrizione elettorale in cui era stato votato ed entrò al posto della povera senatrice per un mese Kristalia Rachele Papaevangeliu, che era a sua volta appena subentrata nelle liste leghiste del Lazio a Cinzia Bonfrisco eletta eurodepuata e dimissionaria per incompatibilità. Ma, tecnicamente, sia pure per pochi minuti, Matteo Salvini fu un senatore “decaduto” e solo dopo un senatore “subentrante”.

In attesa delle suppletive

In tutto questo, restiamo anche in attesa delle due suppletive in programma il 20 e 21 settembre, per sostituire due senatori deceduti: la pentastellata Vittoria Francesca Maria Bogo Deledda nel collegio di Sassari, in cui il MoVimento dovrà ribaltare la maledizione delle suppletive che non l’ha mai visto rivincere in collegi che pure erano suoi nel 2018, e Stefano Bertacco, senatore di Fratelli d’Italia eletto nel collegio uninominale di Villafranca di Verona, che nella scorsa legislatura subentrò a Maria Elisabetta Alberti Casellati, attuale presidente del Senato, che allora andò al Consiglio superiore della magistratura. Per la cronaca, fra l’altro, Bertacco fu il primo a portare il nome di Fratelli d’Italia nell’aula del Senato della Repubblica.

E in questa storia di “parlamentari abusivi” e di seggi in attesa, proprio l’altro giorno è andata in scena la vicenda di Domenico Furgiuele, deputato del Carroccio che lo stesso Roberto Giachetti – per i soliti errori di calcolo degli uffici elettorali – ha dichiarato decaduto dal ruolo di deputato della Lega della circoscrizione Calabria 1.

Al suo posto è subentrato il deputato che avrebbe avuto diritto a essere eletto nella circoscrizione Calabria 2, sempre nella Lega: Domenico Furgiuele, cioè lui stesso. Perfetto plasticamente nel ruolo di ex deputato e di neo deputato al posto di se stesso. Solo, contemporaneamente.