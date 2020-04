Senato vota domattina il Def, poi Conte in aula su fase due

Roma, 29 apr. (askanews) - Il via libera finale al Def l'aula del Senato lo darà domani mattina, con inizio delle dichiarazioni di voto alle 9,30. A seguire, dalle 12,30, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte replicherà a palazzo Madama la sua informativa sulla "fase due" in programma alle 10 a Montecitorio. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama che ha anche calendarizzato per la prossima settimana il via libera definitivo del Senato alla conversione in legge del finanziamento per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e gli Atp di tennis a TorinoMercoledì 6 maggio è stata calendarizzata una informativa urgente al Senato del Ministro del Turismo della Cultura e dello Spettacolo Franceschini sulla ripartenza in questi tre settori. Mentre il giorno dopo, giovedì 7, si svolgerà il question time a palazzo Madama con i ministri del Lavoro Catalfo, dello Sviluppo Patuanelli e della Giustizia Bonafede. E tornerà a riunirsi la conferenza dei capigruppo.Italia Viva ha anche riferito di aver chiesto e ottenuto la calendarizzazione fra il 12 e il 14 maggio del voto sulla loro mozione a sostegno delle donne.