Lo dicono sottovoce, per non farsi sentire, perché le fibrillazioni sono già tante. “Stasera abbiamo dato il primo vero stop a Conte” commentano un gruppetto di senatori Pd mentre raggiungono l’uscita del Senato lato San Luigi dei Francesi. Sono le nove di sera, si è appena conclusa a palazzo Madama la discussione sulla proroga dello stato di emergenza che tanti mal di pancia aveva creato. Tra le opposizioni. Ma anche in maggioranza. La proroga è passata con solo 157 voti, quattro sotto la maggioranza assoluta. Ma in tutta franchezza per il premier non è stata una giornata brillante: al netto dello sbarramento compatto alzato da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia andato in diretta tv, la proposta del premier è stata votata ma anche svuotata da quello stesso Pd che è socio di maggioranza nel governo.

Un guscio vuoto

La proroga che il Professore porta a palazzo Chigi è poco più di un guscio vuoto a durata per di più contingentata: 15 anziché 31 ottobre “in modo che gli abbiamo tolto anche il totem della durata”; soprattutto non sono più ammessi i Decreti del presidente del Consiglio dei ministri, i famigerati Dpcm, che hanno segnato tutto il periodo del lockdown. Ogni decisione dovrà passare tramite decreto ed essere votata dl Parlamento. E’ il contenuto della risoluzione di maggioranza numero 1 firmata dai capigruppo Marcucci (Pd) e Perilli (M5s). Ma per quanto allargata, la maggioranza ha ottenuto solo 157 voti a favore, ben quattro di meno rispetto a quelli che saranno necessari oggi per approvare lo scostamento di bilancio (161, in realtà 160 perché un senatore è deceduto). Aveva altre ambizioni il premier, di merito e di voti. Tanto vale allora, quando è sera, non perdere neppure un minuto a andare subito a mettere la faccia su altro che magari dà più soddisfazione. Così ieri sera ha lasciato il Senato ed è andato subito palazzo Chigi dove lo aspettava la prima riunione del Comitato interministeriale per gli Affari europei, la cabina di regia per i progetti che devono essere presentati a Bruxelles entro il 15 ottobre, il Recovery Plan finanziato dal Recovery fund. Diciamo subito che anche qui non sarà una passeggiata. Il Parlamento, non solo le opposizioni, preme per ottenere il massimo coinvolgimento. Sostanziale e non formale.

Mai più Dpcm

Diciamo che questa storia della proroga dello stato di emergenza è cominciata male ed è proseguita peggio. Conte la tirò fuori a inizio luglio, fuori contesto - inaugurava il Mose a Venezia - e, memori di quello che è successo nei mesi del lockdown - decreti di Conte, quindi neppure visti in Parlamento, come se piovesse - è stato pronunciare la parola “stato di emergenza” per alzare le barricate contro il premier. Da parte delle opposizioni, ma anche della maggioranza seppure in modo meno sfacciato, per non parlare dei Costituzionalisti, il professor Cassese in testa, che hanno spiegato in tutti i modi possibili perché lo stato di emergenza è un’eccezione e tale deve restare. “La Costituzione non prevede lo stato di emergenza”. Conte quindi si è trovato sul banco degli imputati come “liberticida”, “antidemocratico”, responsabile di una “pericolosa deriva autoritaria”. Costretto a passare in Parlamento a spiegare perché chiede altri tre mesi di “stato di emergenza”, ha elencato i settori, dalla sanità alla scuola, dalla giustizia alle carceri passando per la gestione dei flussi dei migranti (e qui sono partite facili ironie) per cui è necessario avere ancora a disposizione le leve corte previste dallo stato di emergenza.

Gli stop & go di Meloni

Le opposizioni non gli hanno risparmiato nulla. Meloni, via tweet, gli ha ricordato che esistono già gli strumenti, i decreti del governo e le ordinanze dei ministri, per accelerare i passaggi e lo ha accusato di “pericolosa deriva liberticida”. E dire che ieri mattina la leader di Fratelli d’Italia aveva aperto a Conte offrendo le condizioni programmatiche di un patto non certo di governo ma collaborativo. E’ la tattica del mordi e fuggi, apertura e chiusura, che sta facendo crescere Fratelli d’Italia fino al 18 per cento. Anche Salvini ha picchiato duro. Sui temi di sempre e a senso unico: l’emergenza “è solo nella maggioranza visto che non è d’accordo su nulla”; la proroga è “illegittima”; le uniche vere emergenza riguardano gli sbarchi (ma se il Covid non c’è non c’è neppure tra i migranti in arrivo) e la ministra Azzolina, “donna sbagliata nel posto sbagliato”. E comunque “tranquillo Presidente, gli italiani prima o poi andranno a votare, senza mascherina e dandosi la mano”. Il vento per il leder della Lega è cambiato e anche da un pezzo. Ha perso il Magic touch e ieri gli è toccato persino chiedere scusa a Bocelli che, presente con Salvini e Sgarbi, al convegno in Senato organizzato dai negazionismi del virus, è stato sommerso dagli insulti. Il 23% dei sondaggi è lì a dimostrarlo.

Stop a Conte

In questo clima i gruppi parlamentari del Pd hanno lavorato per presentare a Conte il loro primo vero stop parlamentare in undici mesi di governo. E’ stata approvata infatti la Risoluzione a firma Marcucci-Perilli e coordinata in Commissione Affari costituzionali dal professor Ceccanti che attacca forma e la sostanza della proroga dello stato di emergenza. Interviene sui tempi e riduce la proroga al 15 ottobre anziché al 31, un taglio simbolico ma importante. Impedisce nei fatti che il Presidente del Consiglio si produca in Dpcm. O meglio, li potrà fare ma dovranno tutti superare il vaglio del Parlamento. Sono otto i punti in cui il Parlamento impegna il governo. Tra questi “l’obbligo a definire sempre con norma primaria (un decreto legge che deve essere convertito dal Parlamento e mai più Dpcm, ndr) qualsiasi limitazione delle libertà fondamentali”. C’è l’obbligo a “garantire il regolare e pieno svolgimento della campagna elettorale” caso mai a qualcuno venisse in mente rinvii o divieti per comizi e incontri (sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste). C’è anche l’obbligo a garantire un regolare inizio dell’anno scolastico e a trovare una divisa sede per le elezioni del 20-21 ed evitare così una nuova sospensione delle lezioni. “Non è stato facile tenere in piedi tutti questi punti che, come evidente, possono essere letti come degli warning al premier” rivela un senatore Pd. Il governo non voleva cedere sui 15 giorni. Che sono nulla, giusto una bandiera che però alla fine ha dovuto ammainare.

Lo sfilacciamento

"La verità è che siamo tutti molto sfilacciati e tutto è ogni giorno molto faticoso” diceva ieri sera in uscita da palazzo Madama una fonte della maggioranza. Da quasi un mese i quattro partiti della maggioranza non riescono a trovare un accordo sulle presidenze delle Commissioni parlamentari. Stasera le commissioni sono convocate di nuovo per eleggere i Presidenti. Dopo che ci sarà stato il voto sullo scostamento di bilancio. Della serie: vediamo come vi comportate, se avete mantenuto i patti saranno rispettate anche le promesse e gli accordi fatti. “Se ne vedranno delle belle, vedrai” è la previsione. Intanto, tra uno sfilacciamento e l’altro, dovrebbe essere stato trovato l’accordo sullo scostamento di bilancio. Il voto di Camera e Senato sull’extradeficit di bilancio per ulteriori 25 miliardi (per un totale di 100 miliardi) è l'ultimo bivio-strettoia di questo luglio di fuoco. I 157 Sì di ieri sulla risoluzione di maggioranza non fanno certo dormire sonni tranquilli: sono 3 in meno ai 160 necessari sullo scostamento di bilancio. Un retroscena dell’Huffpost sul segretario dem Nicola Zingaretti che sarebbe arrivato ad evocare il voto anticipato come soluzione allo stallo del governo su temi come migranti e scuola, non semplifica la vita a Conte. Sul fronte delle opposizioni si rincorrono le voci. La zattera dei Responsabili è già pronta: l’hanno messa in mare Quagliariello, Romani e un terzo senatore di Forza Italia passato al Misto. Basta trovare altri quattro voti e anche questa è fatta. Non dovrebbe essere difficile pescare quattro volontari tra il Misto e le Autonomie. Del resto una cosa è certa: nessuno vuole adesso chiudere la legislatura. Le opposizioni sarebbero compatte sul No allo scostamento di bilancio. Ieri sera provavano a fare un documento comune. Nel caso non ce la facessero, resta sempre la carta dell’astensione dal voto e quindi dell’abbassamento del quorum. Non si esclude che alla fine i tre partiti possano spaccarsi: FI a favore, Fdi astenuta, Lega contraria.

La task force tecnica

Vista la giornata, Conte ha preferito chiuderla mandando un messaggio positivo. Così dopo la maratona Senato è tornato a palazzo Chigi e ha presieduto la prima riunione del Recovery Plan. Tre le decisioni più importanti: il Recovery Plan sarà presentato entro il 15 ottobre, il varo di una task force tecnica, l'assicurazione sul pieno coinvolgimento del Parlamento. Presenti tutti i ministri e, collegati, anche governatori e sindaci. “E’ una grande sfida e serve grande responsabilità” ha detto Conte che ha chiaro che il Ciae dovrà lavorare anche in agosto. In settimana a Montecitorio si deciderà lo strumento parlamentare che vigilerà sulla gestione delle risorse. Tre opzioni: la Bicamerale (la vuole Forza Italia ma non ci sono i tempi), la commissione monocamerale, il voto in commissione Bilancio o in Assemblea. Il premier ha insistito soprattutto sulla “puntualità nell'elaborazione del piano, premessa indispensabile per poter accedere al piano europeo".

Fare bene e fare presto. Oggi il ministro degli Affari Ue Enzo Amendola riunirà i membri del Comitato tecnico di valutazione. Squadra alla quale si affiancherà una task force, anche questa tecnica, in cui ci saranno rappresentanti di tutti i ministeri e anche degli enti locali. Ecco, già la governance non è il massimo della semplicità.