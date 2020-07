Senato approva risoluzione maggioranza su proroga stato emergenza

Roma, 28 lug. (askanews) - Il Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza a favore della proroga dello stato d'emergenza, con 157 voti a favore, 125 contrari e 3 astenuti. Due senatori del M5s, Crucioli e Ciampolillo, in dissenso dal gruppo avevano annunciato il loro voto contrario.Approvata, con il parere favorevole del governo, anche la mozione delle opposizioni, ovviamente per le sole parti non precluse dall'approvazione della risoluzione di maggioranza.