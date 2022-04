Senato, alle 16 riunione maggioranza su caso Petrocelli-esteri

Roma, 5 apr. (askanews) - Sarà rimessa ai presidenti dei gruppi al Senato la questione delle possibili dimissioni di massa dalla commissione Esteri per forzare il suo presidente Vito Petrocelli ad andarsene. Il senatore M5S, in odore di espulsione dopo il no alla fiducia sul decreto Ucraina e accusato da più parti in Parlamento e sui mass media di essere "filo-Putin", ha più volte ribadito di non essere disponibile al passo spontaneo.Dopo le reiterate prese di posizione pubbliche dei rappresentanti dei gruppi in commissione (oggi nuovamente parlano di dimissioni collettive il dem Alessandro Alfieri al foglio e Laura Garavini di Iv in una nota) la prevista riunione della commissione alle 14.30 dovrebbe filare liscia sugli argomenti all'ordine del giorno. Alle 16, tuttavia, si terrà, racconta un parlamentare di maggioranza, uno "scambio di idee" fra i gruppi in commissione. Per ora sono quelli della maggioranza ad essere interessati "ma cercheremo di coinvolgere - spiega il senatore - anche l'opposizione di Fratelli d'Italia". L'obiettivo è solo fare il punto, perché è già deciso, spiegano a palazzo Madama, che la patata bollente sarà rimessa ai capigruppo perché ne discutano anche con la presidente del Senato Elisabetta Casellati.Il tema è regolamentare, non politico: le dimissioni restano un fatto simbolico e non comportano la decadenza per la presidenza di Petrocelli. "E' un'azione di comunicazione: si possono paralizzare i lavori della commissione - raccontano a palazzo Madama - ma le procedure prevedono che poi i gruppi indichino i sostituti dei dimissionari. Rischiamo di fare un doppio danno".