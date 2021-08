Ben arrivato 'semestre bianco”: dopo il tiro alla fune sulla giustizia, gli insulti tra Letta e Salvini

Il semestre bianco? “Sarà il Libano” sussurravano l’altro giorno nei giardini del Quirinale osservatori, analisti e persone vicine allo staff quirinalizio. Era il giorno del Ventaglio, l‘ultimo del settennato di Mattarella. Del primo, almeno. Sul secondo, si vedrà. Il “Libano” è già iniziato. Se n’è avuto un saggio eloquente nella settimana passata intorno alla tormentata riforma del processo penale. Se ne avrà dimostrazione nelle prossime ore, da lunedì inizieranno i voti di fiducia sulla riforma Cartabia corretta nelle ultime ore anche con importanti emendamenti di Costa (Azione) sul diritto all’oblio nel web e di Annibali (Iv) contro gli stalker. E sarà così nelle prossime settimane, su ogni provvedimento del governo dove, nonostante i leader dei partiti sappiano di dover utilizzare il “tempo Draghi” per ricostruire storie, identità e personale politico dei rispettivi partiti, continueranno lo sterile gioco di alzare bandierine perchè tutti sono “di lotta e di governo” e devono continuare a parlare con i rispettivi elettorati per distinguersi nella maggioranza extralarge di Mario Draghi. Su ogni decreto, votazione e riforma si assisterà quindi, purtroppo, al chicken game del vedere chi riesce ad arrivare sul ciglio del burrone per poi, ovviamente, fermarsi.

Un gioco noioso

Un gioco noioso oltre che pericoloso, da gioventù bruciata e non da paese che sta cercando faticosamente di uscire dal Covid e dalla crisi economica e sociale. Tutto questo non è indenne da rischi. Almeno un paio. Il primo: a forza di tirare la corda, il rischio che si spezzi è alto, basta qualche assenza di troppo in un voto di fiducia ( e sulla riforma della giustizia saranno molti) per fare la frittata e mandare sotto il governo. Il secondo: anche Mario Draghi, nonostante il pragmatismo, un alto senso etico che nasce dalla responsabilità astuta di portare fuori il paese dal pantano, potrebbe ad un certo punto perdere la pazienza. Meno probabile un terzo rischio: che qualcuna delle forze della maggioranza extralarge intenda uscire dalla maggioranza spostandola da una parte o dall’altra. Con questo schema ben chiaro in testa, si devono leggere i fatti di oggi, domani e delle prossime settimane.

I gavettoni di Salvini e Letta

Sospese per 48 ore le ostilità sulla riforma del processo penale, ha provveduto Matteo Salvini a ricominciare la guerriglia. Tornato al Papeete a Milano Marittima, luogo simbolo della crisi del governo gialloverde nell'estate del 2019, sabato sera Salvini ha rinnovato lo spirito del luogo. “Il Carroccio - ha rassicurato in un colloquio sul Corriere della Sera - non farà sgambetti, anzi: Draghi sa perfettamente di chi può e di chi non può fidarsi. Conte fa il suo lavoro di sabotatore, vuole terremotare il governo con Letta che gli fa da palo, quei due passano le giornate a insultarmi. Noi costruiamo, gli altri smontano”. Su Repubblica ieri mattina si trovava un dettaglio in più: “Il fatto è che Conte odia Draghi”. Conte non ha ribattuto, al netto dell’ennesimo battibecco sul dualismo Conte-Di Maio smentito dal portavoce Rocco Casalino. Enrico Letta si è invece indignato e ha risposto per le rime: è la Lega mettersi di traverso con “Salvini che farebbe bene a non usare un linguaggio degno di certi consiglieri della Lega dalla pistola facile”. A questo punto il Nazareno reagisce anche ordinando di disertare la festa della Lega a Milano Marittima. Ieri sera ci doveva essere il dibattito sull’immigrazione con la deputata Alessia Morani (Pd) e il sottosegretario Nicola Molteni (Lega). Morani però fa sapere che “domani (cioè oggi, domenica, ndr) dovrà stare in aula per le pregiudiziali di costituzionalità sulla riforma del processo penale. Il problema non è certo il mio - ha sottolineato Morani - ma di chi invece di stare in aula va alle feste…”. Così vanno i rapporti tra alleati di governo.

Escalation

L'escalation tra Salvini e Letta sembra solo l'antipasto dei mesi che verranno e, appunto, del semestre che inizierà tecnicamente il 3 agosto. Per sei mesi, anche se il governo dovesse perdere la fiducia, sarà comunque costretto a governare. Almeno fino al nuovo capo dello Stato con pieni poteri. Questo significa campo libero per giochi e giochetti. Come i rischi elencati sopra. Di sicuro Draghi non ha alcuna intenzione di rallentare l’azione del governo. E ha spiegato bene perchè userà ogni volta che servirà l’arma della fiducia: in un passaggio così delicato per il Paese, con importanti riforme da approvare, è bene sapere chi è d’accordo e chi no, chi rema a favore e chi contro. Poter raccontare, invece, un Draghi indeciso per non dire bloccato sarebbe l’obiettivo primo del partito delle vedove di Conte che si annida nei 5 Stelle ma anche in un pezzo di Pd e di sinistra. La prossima settimana, prima della pausa agostana, sono in programma due Consigli dei ministri, uno per il nuovo decreto legge Covid (trasporti e scuola) e uno per nominare la segreteria tecnica che dovrà coordinare l'attuazione del Recovery plan, un passaggio importante in vista dell'arrivo dei primi fondi, che dovrebbe essere accompagnato da una circolare ai ministeri per accelerare gli interventi. A settembre il premier dovrà chiudere riforme delicate, e per ora rinviate, come quella della concorrenza e del fisco, che insieme alla riforma degli ammortizzatori sociali segnerà la prossima legge di bilancio.

Il gioco al rilancio

Le scene viste nel Consiglio dei ministri sulla giustizia con nove ore di tira e molla e un continuo alzare la posta da parte di Conte potrebbero presto ripetersi, a partire dal nuovo decreto Covid, visto che Salvini frena su nuovi pesanti interventi. Ieri il Movimento ha taciuto. Al netto di un chiarimento interno e con i giornalisti, uno dei tanti, che ha avuto protagonista Rocca Casalino e per oggetto il dualismo Conte-Di Maio. Nessuno ha risposto agli attacchi del leghista. Nè quando ha accusato il M5s di aver “minacciato il governo di farlo cadere tre volte”, nè quando - in linea con Matteo Renzi che ha proposto il referendum - dice che a settembre andrà “rivisto”. Il Pd rilancia il sospetto che Salvini sia “tornato, due anni dopo, al Papeete” nei panni dello sfascia tutto” e mette il dito nella piaga rilanciando le diversità di opinioni (sulla lotta al Covid) tra Salvini, i governatori del nord e il ministro Giorgetti.

Versione statista

In serata, ieri, Salvini è tornato ad indossare i panni del responsabile. Sarà che ospite d’onore alla festa di Milano Marittima è stato proprio Silvio Berlusconi (collegato) e che era il tempo, quindi, di mostrare la faccia responsabile e moderata. Il modo, quindi, e anche il lessico della serata sono stati completamente diversi. Soprattutto rassicurante. “Ormai sono rassegnato, andremo a votare nel 2023” ha detto per spengere al tante ricostruzioni che stanno circolando. “E sappiate che la Lega è l’argine

democratico di questo governo” ha aggiunto. E sappiate che “se i 5 Stelle dovessero uscire non ne farei un dramma perché abbiano i voti per andare avanti. Ma sono sicuro che sono troppo legati alla poltrona”. La festa della Lega, più che ring per provocazioni e gavettoni pieni d’odio e non d’acqua, è sembrata essere lo spazio di quel laboratorio di idee per la ricostruzione politica del partito. Silvio Berlusconi ieri sera ha persino lodato il segretario leghista, “leader più forte da quando rappresenta tutta la coalizione e conferma: avanti tutta sulla federazione”. I due restano però distanti sull’obbligo: Berlusconi vuole cure e vaccino; Salvini liscia ai pelo a no vax, non pass, etc etc

Il guaio Monte dei Paschi

A complicare il quadro politico arriva anche il caso Monte dei Paschi, che si incrocia con le elezioni suppletive di ottobre a Siena. Unicredit, il cui presidente è l’ex ministro economico Padoan, ha comunicato nelle ultime ore di avviare quello che era già stato annunciato e poi rinviato: l’acquisto della parte buona e sana di Monte dei Paschi. Significa, molto probabilmente, la chiusura di decine di sportelli e agenzie. Lo spezzatino di quella che è stata la più antica banca italiana e una vera potenza politica in toscana. Una notizia devastante per il territorio. E per Siena dove a ottobre ci saranno le suppletive.

Enrico Letta corre qui e ha detto che in caso di sconfitta si dimetterà. Il centrodestra ha fiutato l’odore del sangue e ora è in cerca di un candidato vero per sfidare Letta.

Il segretario Pd ha rassicurato: “Sapevo dei rischi” legati a Mps ma “rifiutare avrebbe voluto dire disertare, in un momento complesso. Ho fiducia in Draghi e nel governo”.

Quanto alle polemiche su Padoan, già deputato di Siena, eletto e poi dimesso per diventare presidente Unicredit, ha commenta: “La sua candidatura è figlia di un'altra storia del Pd, quella terminata nel 2018. E le sue scelte successive sono individuali”. Un passaggio strettissimo per il Nazareno. Di cui avrebbe fatto volentieri a meno. Oggi alle 14 arriva in aula alla Camera il disegno di legge sulla riforma del processo penale. Da domani inizierà la roulette delle fiducie. Occhio agli assenti.