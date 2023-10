Seggi aperti a Trento e Bolzano per le elezioni Provinciali

Roma, 22 ott. (askanews) - Seggi aperti in Trentino Alto Adige per l'elezione dei nuovi Consigli Provinciali e, nel solo Trentino, del Presidente. A Bolzano e in alto Adige si è iniziato a votare alle 6 e si potrà farlo fino alle 21. A Trento e in Trentino, invece si può votare fino dalle 7 alle 22.Le elezioni Provinciali in Trentino Alto Adige svolgono di fatto anche la funzione di elezioni Regionali.

Lo statuto speciale della Regione del Trentino Alto Adige prevede infatti che i membri dei due consigli provinciali (35 a testa, compreso il presidente) ricoprano anche la carica di consigliere regionale. Alla prima seduta eleggeranno il presidente della Regione che per i primi due anni e mezzo sarà espressione del gruppo dei consiglieri di lingua italiana e per i successivi due anni e mezzo di quelli di lingua tedesca.Le operazioni di spoglio delle schede inizieranno domattina alle 7 e i risultati saranno aggiornati in diretta sui due siti delle province di Trento e Bolzano.