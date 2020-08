La seduta di Ferragosto sempre snobbata ma foriera di nuove cariche: chi sono i cinque nuovi vice ministri

Un anno fa, di questi tempi, eravamo qui a raccontare la “crisi di Ferragosto”, il Papeete, il mojito, i “pieni poteri”, i rosari e la fine di quell’incredibile estate gialloverde, con il calcolo di Matteo Salvini di andare immediatamente alle urne e capitalizzare il 34 per cento delle Europee, forte probabilmente anche di un patto con Nicola Zingaretti a cui le elezioni sarebbero convenute anche solo per costruire gruppi parlamentari a sua immagine e somiglianza, liberandosi di tutti gli eletti di fede renziana.

Poi Dario Franceschini e Matteo Renzi furono i king maker della nascita dell’alleanza giallorossa e del governo Conte bis, con sedute drammatiche in Parlamento: ricordiamo ancor oggi quella con Salvini seduto ancora vicino a Giuseppe Conte al banco del governo e le sue facce mentre il presidente del Consiglio accusava quello che in quel momento era ancora il suo ministro dell’Interno, il più importante, di qualsiasi slealtà politica.

E l’altra seduta, sempre a Palazzo Madama, a Ferragosto in cui si votò sull’urgenza di “parlamentizzare” subito la crisi, ma la richiesta non trovò i voti in aula, sancendo già lì – su un voto tecnico e procedurale e con accuse alla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati di aver convocato l’aula del Senato per una procedura non urgente, convocazione che invece fu opportuna per evitare accuse varie del centrodestra – la nuova maggioranza giallorossa e il passaggio all’opposizione della Lega.

Insomma, l’anno scorso, politicamente, fu un Ferragosto drammatico, unico.

Stavolta, invece, è tutto molto più tranquillo: era previsto che il Senato della Repubblica chiudesse il 6 agosto per poi riaprire il pomeriggio del primo settembre e che la Camera dei deputati si riunisse fino al 7 agosto e gli onorevoli si rivedessero il 31. Invece, come spesso è successo, c’era un decreto da annunciare.

E la Costituzione prevede, al secondo comma dell’articolo 77, che “quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni”.

Insomma, è sempre successo e sempre succederà. Di solito funziona che non c’è nessuno in aula, tranne il presidente, il segretario e un paio di deputati. Qualche volta, in particolari periodi di antipolitica, i presidenti delle Camere fanno comunicati ufficiali per dire che “il lavoro parlamentare non si ferma e la Camera è convocata anche a Ferragosto” e se la memoria non mi inganna, l’ultima della serie fu Laura Boldrini. Come dire? Si torna alla routine della poca gente in aula e degli articoli indignati sul fatto che i parlamentari non sono in aula.

In realtà è tutto ok, non è nulla di scandaloso. Una seduta che va fatta, ma a cui mancare non è grave.

E così i senatori si sono ritrovati a Palazzo Madama per la “duecentocinquantesima seduta pubblica” della legislatura con all’ordine del giorno, puntualmente: “Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreto-legge, aperta alle 15,01, con un solo minuto di ritardo sulla tabella di marcia dalla vicepresidente di turno Paola Taverna e dalla lettura di un vecchio resoconto da approvare da parte del segretario Sergio Puglia.

Puntualissimo anche l’elenco dei senatori in congedo, assenti giustificati, fra cui un viceministro, il numero due del ministero dell’Economia e delle Finanze Antonio Misiani, il numero due della Sanità Pierpaolo Sileri, il senatore di diritto e a vita Giorgio Napolitano e i senatori a vita Elena Cattaneo, Mario Monti e Liliana Segre.

Quattro minuti dopo lo scampanellio di Paola Taverna, passato il verbale e le comunicazioni del presidente, si è passati alla comunicazione del decreto, anzi dei decreti, perché oggi erano addirittura due, e poi al piatto forte, gli “interventi di fine seduta” che sono una sorta di Zibaldone dove si recita una materia a piacimento: il leghista William De Vecchis ha parlato del rischio di smantellamento dell’ospedale di Fiumicino; l’altro leghista Alberto Bagnai – condiviso trionfalmente da molti esponenti del suo partito – se l’è presa con il governo, che non è proprio un inedito; la pentastellata Gabriella Di Girolamo, elegante in rosso, se l’è presa con Matteo Salvini, pur senza nominarlo, e anche questa non è una novità (fra le proteste di Bagnai e con i richiami di Paola Taverna con urla e risposte); l’eletto all’estero di Forza Italia Raffaele Fantetti ha sollevato problemi sulla sua categoria e l’altro pentastellato Arnaldo Lomuti ha attaccato i leghisti della Basilicata sulla gestione dei bonus a Viggiano e a Potenza.

Ma c’è stato anche il tempo di leggere due lettere di Giuseppe Conte. Scandisce Paola Taverna: “Comunico che, in data 14 agosto 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Onorevole Presidente, informo la Signoria Vostra che con decreti del Presidente della Repubblica in data odierna, adottati su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400, delle rispettive deleghe di funzioni conferite dai Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso i medesimi Dicasteri senatore Vito Claudio Crimi, onorevole dottor Matteo Mauri, onorevole dottor Stefano Buffagni, signor Giovanni Carlo Cancelleri, e senatore professor Pierpaolo Sileri. Con viva cordialità, firmato Giuseppe Conte».

Quattro pentastellati e un piddino, Mauri. E poi arriva la notizia che rimescola di nuovo le deleghe al Ministero “spacchettato” dopo l’addio di Lorenzo Fioramonti e diviso in due, che già aveva portato alla nuova nomina per Anna Ascani e Peppe De Cristofaro con un ulteriore decreto appositamente studiato per i due ministeri anziché per il MIUR unificato.

Legge Paola Taverna a proposito del sottosegretario di Liberi e Uguali che “divorzia” da Lucia Azzolina: “Comunico che, in data 14 agosto 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: «Onorevole Presidente, informo la Signoria Vostra che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca il dottor Giuseppe De Cristofaro, con la cessazione contestuale dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Istruzione. Con viva cordialità, firmato Giuseppe Conte". Così alle 15,24 – cinque viceministri e ventitre minuti dopo - è finito tutto, appuntamento al primo settembre.