Roma, 30 ott. (askanews) - Il vertice di maggioranza sulla manovra sta per riprendere a Palazzo Chigi. Secondo quanto si apprende, infatti, la riunione era stata solo "sospesa".Restano infatti, come spiegato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, alcune cose da definire. Tra i punti su cui ancora non c'è un accordo ci sarebbe la questione dei fonti per Radio Radicale.