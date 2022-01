Scuola: Zaia, proposta Veneto per modifica quarantene

(ANSA) - VENEZIA, JAN 3 - Sulla scuola "porteremo una proposta al Tavolo nazionale delle Regioni che modifica le regole rispetto alla durata delle quarantene e di chi dovrà farle, rispetto alla situazione vaccinale". Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia. "Sarà una decisione del Tavolo nazionale - ha aggiunto - su cui non posso dare anticipazioni, ma verrà presa da tutti. Soprattutto per le superiori le percentuali di vaccinazione sono molto alte, per cui riusciamo a gestire le presenze in maniera migliore", ha concluso. (ANSA).