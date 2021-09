Scuola: Meloni, buon rientro a tutti i ragazzi

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "Accompagno Ginevra a scuola, il suo primo giorno, e come sempre il mio cuore trema nel vederla affrontare il mondo da sola. La vedo crescere e come per qualsiasi genitore, sentimenti come gioia, ma anche timore, si accavallano nella mente. I più giovani, i nostri figli, hanno pagato un prezzo altissimo durante la pandemia, tra limitazioni della libertà e didattica a distanza. L'incertezza per il loro futuro è stata forse la più costante tra le nostre preoccupazioni di questa difficile epoca. Il mio augurio è che tutto torni alla normalità il prima possibile. Buon primo giorno di scuola amore mio. Buon rientro a tutti i ragazzi: tenete duro, siete la nostra forza". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. (ANSA).