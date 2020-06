Scuola,Conte:sicuramente a settembre riapre con didattica in aula

Roma, 3 giu. (askanews) - "Sicuramente a settembre si riaprirà, si tornerà alla didattica in presenza ed è molto importante che i sindaci possano diventare commissari straordinari per opere di edilizia scolastica, ci attendiamo aule rinnovate e più conformi" a misure di precauzione sanitarie. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Avremo una conferenza con la ministra Azzolina" dove "spiegheremo" le novità per il riavvio dell'anno scolastico.