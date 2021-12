Scuola, Bianchi: contagi? Numeri limitati, avanti con vaccini

Roma, 22 dic. (askanews) - L'ipotesi di allungare le vacanze scolastiche come misura per limitare i contagi tra i più giovani "è una misura sbagliata" perchè "la scuola è il comparto della nostra società che con più capacità e prontezza ha risposto all'invito alle vaccinazioni: il personale scolastico già prima dell'obbligo era già vaccinato al 96 per cento. I ragazzi più grandi sono vaccinati sono all'85 per cento e abbiamo cominciato a vaccinare i bambini più piccoli da poco ma anche lì la rispondenza è molto alta. C'è una risposta da dare alla pandemia che è la vaccinazione". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi a Unomattina."Allo stato attuale - ha sottolineato Bianmchi - i casi di positivi al Covid-19 all'interno delle nostre scuole sono ancora un numero limitato: siamo allo 0,50 per cento e le classi che sono in quarantena sono 10 mila ma su un numero complessivo di 400 mila, cioè il 2,5 per cento. Il problema è cosa succede fuori dalla scuola".