Scuola, 50mila euro per nuovi presepi

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - In vista del Natale la giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera che stanzia 50 mila euro per finanziare progetti che prevedono la realizzazione del presepe nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie della regione, pubbliche e paritarie. "Il contributo - spiega l'assessore regionale all'Istruzione, Melania Rizzoli, che ha presentato la delibera 'Il presepe a scuola' - consiste in un finanziamento di 250 euro per l'acquisto di materiale necessario alla realizzazione del presepe e sarà concesso alle prime 200 scuole che presentano la domanda. Le proposte saranno selezionate da apposito nucleo di valutazione attivato dal Consiglio Regionale".