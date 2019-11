[Il caso] Ex Ilva, lo scudo penale può attendere. Partita a carte coperte tra governo e Mittal, un miliardo per Taranto

Il governo non farà, al momento almeno, alcuno scudo penale in favore dei manager Mittal. Al contrario, il premier Conte spiegherà ai signori Mittal che è consigliabile fare marcia indietro rispetto al progetto di stracciare il contratto di affitto degli stabilimenti siderurgici di Taranto. E nel frattempo che si chiarisce il rapporto tra Arcelor Mittal, affittuari con impegno di acquisto nel 2021, e i commissari ex Ilva, ancora proprietari e soprattutto responsabili delle necessarie bonifiche agli impianti, sempre il governo oggi proverà a dare forma e sostanza al “Piano per Taranto”, interventi immediatamente esecutivi “all’esterno dell’area degli stabilimenti perchè bisogna dare risposte ai cittadini che da anni attendono anche ricadute positive sul territorio”. Nel consiglio dei ministri di oggi il governo metterà sul tavolo “un miliardo circa del contratto istituzionale di sviluppo da fare ricadere sul territorio in tempi rapidi anche con una legge speciale”.

Possibile retromarcia della multinazionale

Sono ore decisive per il futuro degli stabilimenti ex Ilva di Taranto. Per la regione e per il destino della siderurgia in Italia. La partita da disperata che è stata in questi venti giorni da quando - era il 4 novembre - la multinazionale ha fatto esplodere la crisi con scelte unilaterali e definitive presentando in Tribunale l’atto di recesso dal contratto firmato nel settembre 2018, sta cambiando verso. E modalità. Nelle ultime ore sta girando in modo vorticoso la voce che la multinazionale potrebbe decidere di fare marcia indietro. Il giudice Marangoni della sezione Impresa del tribunale civile di Milano ha già fatto capire che il contenzioso aperto non sarà una passeggiata per i manager Mittal. Il 27 ci sarà il primo confronto tra le parti. Entro il 4 dicembre il verdetto. Da qui la decisione lunedì sera di non avviare lo spegnimento dell’altoforno 2, secondo un cronoprogramma presentato dall’ad Morselli che avrebbe portato alla chiusura totale dell’impianto entro la metà di gennaio. La pressione delle due inchieste penali, Milano e Taranto, per una lista di reati che vanno dall’aggiotaggio informativo alla violazione della legge fallimentare, dalle false comunicazioni societarie che posso anche aver condizionato il mercato alle violazioni fiscali, dalla distruzione dei mezzi di produzione all’appropriazione indebita, potrebbe aver fatto il resto.

Una mano di poker

E’ in corso una mano di poker tra il governo e la multinazionale. In palio c’è il lavoro di quindicimila famiglie e il destino, anche ambientale, di un intero territorio. Vince chi ha più sangue freddo per smontare i bluff e può calare le carte migliori. “Se vogliono discutere e tornare al tavolo facciano la prima mossa” ha ricordato ieri sera il ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli che però, insieme al premier Conte, ha sempre tenuto aperto un canale di dialogo seppure molto tenue anche in queste settimane. La “prima mossa” che viene chiesta a Mittal consiste nel rivedere le decisioni già assunte - il recesso - e togliere dal tavolo la richiesta di 5 mila esuberi. Ristabilite le normali regole del gioco - “quelle del contratto” - si potrà poi senza minacce nè ultimatum condividere in trasparenza le difficoltà imprenditoriali di cui la multinazionale si lamenta da mesi e cercare una soluzione. Mittal perde due milioni al giorno, il doppio di quello che perdevano i commissari, anche questo strano. Il premier manda costantemente messaggi: “Al tavolo con Mittal porterò la determinazione di un presidente del Consiglio che rappresenta un Paese che è nel G7: un Paese dove si viene, si rispettano le regole e dove non ci si può sedere, firmare un contratto dopo una gara pubblica e dopo qualche mese iniziare una attività di dismissione per andar via”.

“Non è ora tempo di scudi”

Si potrà, ma solo a quel punto, tornare a parlare anche dello scudo penale per i manager che non può quindi essere oggi all’ordine del giorno del cd ma che anche il ministro Patuanelli non esclude. “Non si può partire da qui perchè non è con lo scudo che risolvo il problema - ha detto il ministro - ma se si tratta di introdurre elementi di chiarezza applicativa di alcune norme che traggono origine dall'articolo 51 del codice penale (sulla non punibilità, ndr) un ragionamento lo si può anche fare possa fare”. Nel pacchetto di proposte palazzo Chigi metterà anche la cassa integrazione per circa tremila operai, sconti sull’affitto degli impianti e sulle bonifiche, l’ingresso nella proprietà di una quota di capitale pubblico, Cassa Depositi e Prestiti (più difficile) o direttamente il Mef tramite sue controllate.

Le trattative e le inchieste

Sarà quindi anche oggi una giornata di trattative in attesa di domani quando Conte, i ministri Gualtieri e Patuanelli incontreranno Lakshmi e Aditya Mittal. Il Consiglio dei ministri ha in agenda il Piano per Taranto, una serie di proposte per il territorio, a prescindere dallo stabilimento, per dare risorse e posti di lavoro a una città ferita e in ginocchio da troppi anni. I soldi ci sono - almeno un miliardo - si tratta di poterli e saperli utilizzare subito per progetti concreti e dotati di qualche prospettiva.

A margine della trattativa si muovono le inchieste giudiziarie e le iniziative dei commissari. Il pm di Milano Stefano Civardi ha sentito come testimone Steve Wampach, general manager del gruppo franco indiano e direttore finance di ArcelorMittal Italia. In questi giorni gli inquirenti si stanno concentrando sui magazzini svuotati e sul presunto depauperamento del polo siderurgico per depositare i primi esiti dei loro accertamenti nell'ambito della causa civile nella quale interverranno al fianco dei commissari che hanno presentato ricorso. Le perquisizioni della Guardia di finanza martedì negli stabilimenti a Taranto e presso la sede italiana a Milano della multinazionale, puntano tutti a dimostrare quella che è l’ipotesi di reato generale: quella di Arcelor Mittal è stata una crisi pianificata a tavolino già da mesi. Forse fin dall’inizio. Una strategia precisa per acquistare Ilva, la sua fetta di mercato e poi svuotarla. Lo stato dei magazzini, praticamente privi di materie prime, il congelamento degli ordini, acquisti di merce a prezzi maggiorati - tutti indizi che i sindacati avrebbero raccolto con fotografie e altra documentazione poi consegnata ai magistrati - ne sarebbero la prova.

La proroga per l’altoforno 2

Per sgomberare il tavolo da un altro punto che Mittal ha indicato come motivo del recesso, entro la settimana i Commissari chiederanno la proroga del termine del 13 dicembre fissato dal Tribunale per la realizzazione degli adeguamenti di sicurezza dell'Altoforno 2 sottoposto a sequestro dopo l'incidente del giugno 2015 in cui morì l'operaio Alessandro Morricella. Nell’istanza di recesso del 4 novembre, Mittal ha indicato come terzo motivo (il primo era l’assenza dello scudo penale) l’imminente chiusura dell’altoforno 2 così come deciso dall’autorità giudiziaria. E a ruota anche quelli degli altri due altiforni attivi (1 e 4). Falso. Esiste la data del 13 dicembre, ed è vero che la magistratura pretende la messa in sicurezza degli impianti con tappe ben definite. Ma non c’è alcun automatismo tra il termine del 13 dicembre e la chiusura dell’altoforno. Come previsto, invece, i commissari chiedono la proroga per consentire il completamento dell'ultimo adempimento non ancora del tutto realizzato. Hanno realizzato 20 delle 21 prescrizioni dall'autorità giudiziaria. La ventunesima, che riguarda la realizzazione delle macchine automatiche, è quella tecnicamente più complessa e richiede ancora tempo. Come si vede, una situazione ben diversa da quella prospettata da Mittal.

Pagati i fornitori

Una serie di reati ipotizzati dalla procura di Milano porta direttamente alla bancarotta. Negli ultimi giorni si sono anche diffuse voci di casse vuote e di fornitori non pagati da tempo. Più che sufficiente per far rullare il tam tam di occupazioni e blocchi agli ingressi dello stabilimento. Per un motivo o per l’altro, nel dubbio, il risultato è stato che ieri ArcelorMittal ha comunicato di aver “interamente saldato” i fornitori (60 milioni di euro) . Il settore dell’autotrasporto avrebbe avuto per ora solo il 70% dei crediti. C’è, urgente, il problema dell’indotto legato alla siderurgia e che rischia di restare senza lavoro. Si parla di circa 10 mila persone in tutta Italia a fronte dei 10.700 operai ex Ilva di Taranto. L’atteso Piano per Taranto, che porterebbe in dote circa un miliardo di euro, dovrebbe offrire soluzioni anche per questo.

Date decisive

Da qui al 4 dicembre sono molte le date chiave nel dossier Ilva. La prima è l’incontro di domani: se si dovesse registrare da parte di Mittal un atteggiamento ancora interlocutorio, si arriva al 27 novembre giorno in cui a Milano si terrà l’udienza, in presenza delle parti, per decidere sulla fondatezza o meno del recesso. Entro il 4 dicembre il giudice Marangoni dovrà pronunciarsi ed è chiaro che quella decisione cambierà tutta l’evoluzione della storia. Motivo per cui fino ad allora il governo vorrà e dovrà giocare a carte coperte su Ilva.

E c’è anche Alitalia

Lontano da una soluzione anche il dossier Alitalia che si avvia verso l’ottava proroga. Breve, un mese. Ma ancora una proroga. Oggi scade “l’offerta vincolante” e Ferrovie dello Stato, da 13 mesi capofila di un consorzio che non prende forma, dovrà prendere atto che Lufthansa non intende aprire il portafoglio, Atlantia si è sfilata e Delta ci mette troppo poco. Dunque siamo ancora lontani dalle “condizioni necessarie” per dare il via al consorzio. Un altro “successo” rivendicato con troppo largo anticipo da Di Maio. Il suo successore, il ministro Patuanelli, è convinto che ci siano ancora “margini nelle trattative con Delta e Lufthansa”. E con realismo, si è detto anche “moderatamente ottimista”. Vedremo: al netto dell’ottava proroga, tutta la faccenda non potrà andare oltre marzo 2020. Questa volta non c’è piano B ma solo la liquidazione.

149 tavoli di crisi

Ieri Patuanelli ha risposto in aula alla Camera ad alcune interrogazioni urgenti sullo stato delle crisi aziendali nel paese. Sono “149 e sono in linea con gli ultimi cinque anni, il cui dato medio è pari a 151 tavoli aperti”. Quindi basta con “la narrazione che i tavoli di crisi sono esplosi in quest’ultimo anno e mezzo”. Purtroppo c’è un dato costante che si mantiene negli anni. “Centodue crisi sono attive da tre anni e il 28% è aperto da più di 7 anni”. Dunque siamo in una crisi costante del sistema industriale nazionale. Rispetto alla quale non è stata avanzata e messa in cantiere alcune ricetta. E questo è, alla fine, il vero problema.