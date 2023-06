Scrutini Molise a rilento, in 4 ore spoglio chiuso in 26 sezioni 393

Milano, 26 giu. (askanews) - Procede a rilento lo scrutinio delle elezioni regionali in Molise. Dopo quattro ore dalla chiusura dei seggi lo spoglio, in basi ai dati forniti dalla Regione, risulta infatti chiuso solo in 26 sezioni su 393. Il risultato, ancora molto parziale, vede in testa il candidato presidente del centrodestra, il sindaco di Termoli Francesco Roberti, con il 56,48%, mentre il candidato del centrosinistra, il primo cittadino di Campobasso Roberto Gravina, risulta al 41,32%.