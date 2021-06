“Io sono il garante” e “tu non sei nessuno', la furia di Grillo contro Conte e il nodo dello Statuto. E' caos nel M5S

“Io sono il garante. Tu chi sei?”. La zampata arriva forte e chiara, ma durissima. Ed è quasi una sorpresa perché lo stesso Beppe Grillo, millantava di aver trovato, con il neo-capo politico (non ancora eletto a nulla e da nessuno, ad oggi…), Giuseppe Conte, un accordo sulla rifondazione del Movimento e persino sul neo statuto dei 5 Stelle, oggetto del contendere tra i due di questa ultima settimana.

L’altro ieri c’era stata la telefonata chiarificatrice con Giuseppe Conte, poi altri contatti in giornata, anche con persone vicine all'ex premier. Telefonate condite da molte rassicurazioni. Ma poi, una volta arrivato a Montecitorio, uscito dalla auto blu, indossata una giacca blu (senza cravatta) ed entrato nell’auletta dei gruppi parlamentari, dove si tiene la assemblea plenaria con deputati e senatori del Movimento, il comico ed istrionico Grillo inverte il senso di marcia, “e mena”, per dirla come la dicono, senza peli sulla lingua, ma tra lo sconforto e la sorpresa, tutti i pentastellati. Tanto da far aleggiare tra i deputati e senatori M5s lo spettro della rottura vicina tra i due leader.

“Io sono il garante” e “tu non sei nessuno”…

Di certo, Grillo, almeno a sentirlo ieri, è tonico: nonostante le disavventure occorse al figlio, nonostante la delusione per la rottura e la separazione con Davide Casaleggio, nonostante le punture di spillo di Conte, che ha provato a esautorarne, di fatto, tutti i poteri, non accenna a nessun passo di lato, non sembra affatto ‘stanchino’, come si definì lui stesso, quando, con Gianroberto Casaleggio, diede vita al Direttorio, altra stagione finita nel peggiore dei modi. Da una parte rassicura, Grillo. Grillo c’è, non se n’è mai andato, vuole restare.

“Caro Conte ti puoi anche prendere il Movimento ma sappi che dietro ci sono sempre io e che intendo continuare a contare” il suo leit motiv. Grillo promette che lo statuto si chiuderà “entro 4-5 giorni” e che il lavoro lo farà “con Conte”, ieri assente, probabilmente in modo polemico, anche se poi segue telefonata serale ‘di pace’. E indica il futuro, presentando il nuovo logo del M5S, con la dicitura '2050' all'interno del simbolo, insomma cose ormai un po’ ‘contiane’.

Ma poi puntella il suo ruolo, con parole che suonano durissime, mostrando tutta la rabbia verso chi ha osato arginare le sue ingerenze politiche: “Conte deve studiare e imparare cos'è il Movimento”, la prima stoccata. “Gli ho detto che io sono un visionario, lui non lo è”, la seconda, e che è “lui ad aver bisogno di me, non io di lui”. Parole durissime, specie quel “Conte non conosce il Movimento” che poi fonti qualificate provano a ‘troncare, sopire’ dicendo che “non ha detto proprio così” ma il concetto quello era, tale resta. E' una sorta di ultimatum quello che il garante lancia al prossimo leader, una prova di forza che si consuma davanti ai parlamentari del Movimento, basiti per la durezza delle parole usate da Grillo per rimarcare la sua supremazia.

La querelle di sostanza è quella sullo Statuto

Sul piano più prettamente, dopo avergli affidato la rifondazione del Movimento a fine febbraio scorso, Grillo usa parole che non nascondono l'irritazione di chi si è sentito messo all'angolo. “Conte ha preso il nostro Statuto e lo ha messo da parte. Mi ha portato una bozza del suo di 32 pagine”. Poi lo sfotte: “stiamo lavorando bene. Mando le mie osservazioni in giallo e lui mi risponde in rosso, io in verde e lui in nero”, che è come dire: non siamo d’accordo su nulla di nulla.

“Ho visto una cosa diversa da quello che mi aspettavo. Il nostro movimento ha partecipazione democratica, consigli in rete. Conte da avvocato lo ha trasformato e ha fatto uno statuto completamente diverso. Io sono rimasto così, avevo bisogno di tempo2. Nel neo statuto messo a punto da Giuseppe "c'era anche scritto che io devo essere 'informato', 'sentito', ma che è ‘sto avvocatese? Le cose si decidono insieme…. “ sorride, anche perché, rimarca Grillo “io gli posso essere molto utile, lo deve capire. Io e lui siamo diversi ma ci compensiamo, è la forza del M5s”.

Parole di chi sta provando a smussare, in corner, una rottura che appare ormai davvero insanabile.

Poi la mezza frenata

“Io e Conte siamo diversi ma ci compensiamo e questo sarà la forza del M5s”, avrebbe poi ‘ammorbito’ le espressioni usate con i deputati Grillo, incontrando i senatori, dicendo addirittura che Giuseppe Conte “era quello che ci voleva in questo momento per il M5s” e che “c'è bisogno di due o tre giorni per completare il nuovo statuto”. Parole più da staff comunicazione che prova a rimettere insieme la frittata ormai fatta che altro. O forse Grillo stesso si è accorto di aver esagerato e che così può finire solo con la rottura finale. La verità è che torna lo spettro della rottura: chi conosce bene l'avvocato di Volturata Appula è convinto che non piegherà la testa. E quello di oggi suona come un vero e proprio affronto di Grillo al neo-leader. Durissimo e inaccettabile.

Grillo mette il suo timbro su logo e simbolo

Il garante 5 Stelle era descritto ‘gasatissimo’ da chi ha partecipato all'assemblea e per nulla intenzionato a farsi da parte, a recitare la parte del ‘vecchietto’ suonato che, al massimo, si accontenta di fare il ‘garante’ del nulla, come uno che fa la guardia a un bidone vuoto, inutile. Dalla comunicazione al logo, Grillo mette il suo 'timbro' su tutto. Nel mirino del garante, finiscono anche i post sui social degli eletti: “Mi dicono che non so fare la comunicazione (il riferimento palese e occulto è al video sul figlio Ciro, ndr.) ma io la so fare la comunicazione”, sferza Grillo, “ e allora mi spiegate che senso hanno le foto allo stadio o mentre mangiate la pizza? E' roba vecchia, alla gente non gliene frega nulla”. E qui il pensiero di molti presenti corre al selfie postato da Conte all'Olimpico, domenica scorsa, in occasione di Italia-Galles. Ma anche lo strapotere di Rocco Casalino, ormai uomo ombra di Conte: “Rocco è bravissimo sulle tv, ma deve rapportarsi anche con me, non solo con il capo politico” mette in chiaro Grillo. Come dire: il tuo potere di vita e di morte è finito, caro.

Anche sul simbolo, che presenta la dicitura '2050' (l'orizzonte temporale indicato dal comico mesi fa, come suo 'lascito' politico) invece della scritta 'ilblogdellestelle.it', Grillo è netto: il logo sarà questo, punto. Come a voler sgomberare il campo da altre possibili bozze che erano circolate nei giorni scorsi ma non hanno il favore dell'Elevato’.

Grillo si autodifende su tutto, Cina compresa

Pure sulla Cina Beppe rivendica il diritto di dire la sua (è un paese innovativo, vanno sulla luna, costruiscono ponti modernissimi, il senso delle sue parole), insomma una difesa a spada tratta di chi, come lui, pubblica sul suo blog personale prese di posizioni smaccatamente filocinesi su tutto (la questione della repressione degli uguri, il Covid fabbricato in laboratorio, la via della Seta) senza però entrare nell'ambito della geopolitica.

Solo per un momento Grillo si fa lirico, ricordando i tempi andati, ma non quelli con Conte, ma quelli con… Casaleggio: “E' iniziata così, con due che non sapevano nulla Io e Casaleggio ci mandavamo a quel paese ogni volta: io un po' di sinistra e lui più di destra. Ora mi trovo di fronte a una persona straordinaria, che è diversa da noi. Conte è un uomo che viene da un altro mondo. Lui è avvocato e io ragioniere”.

I contiani gemono, feriti, in un angolo…

“Non ci aspettavamo un intervento così”. Un big pentastellato di ‘fede’ contiana, reagisce impietrito uscendo dopo l’arringa di Grillo.

E se dai deputati piovono scroscianti applausi, a Grillo (molti deputati sono al primo mandato e non temono la mannaia del Comico che rifiuta deroghe al tetto dei due mandati) dalla truppa dei senatori - dove si annida lo zoccolo duro dei contiani - emergono forti perplessità. “Serve una riunione al più presto, ieri non era l'occasione giusta per poter manifestare liberamente il nostro pensiero”, commenta una senatrice al termine dello show di Grillo. “Serve un chiarimento tra Beppe e Conte. Se per mamma e papà va tutto bene, perché non ce lo vengono a dire insieme?”, prova a usare l’ironia una senatrice stellata.

In serata, la notizia dell'ennesima telefonata tra Grillo e Conte – assente, ieri, alla riunione – viene diffusa per cercare di rasserenare il clima, ma per ora non basta a placare i tanti malumori.

Quello di Grillo è stato “un messaggio di guerra”, secondo molti parlamentari filo-contiani della galassia pentastellata, che se viene incassato da Conte rischierebbe di ridimensionarlo e umiliarlo.

C’è chi pensa che sia meglio riprendere la strada, che sembrava essere stata abbandonata, di un partito nuovo, tra i contiani, senza pesi inutili, faticose e farraginose piattaforme, garanti odiosi.

“Il tetto dei due mandati? Parliamone…”

Né sono passati inosservati i complimenti di Grillo a Di Maio, “miglior ministro degli Esteri della storia d’Italia” (sic…), riconoscimento del primo, vero, suo ‘figlio’ politico, che poi sembrava aver disconosciuto ma con cui ora torna a fare sponda, casomai e non sia mai che Conte se ne vada, resterebbe ‘Gigino’ a tenere il suo M5s.

Quanto al tetto dei due mandati per gli eletti, dopo la storica contrarietà a cambiare la regola, arriva la novità da parte di Grillo, forse per accaparrarsi un po’ di simpatie tra le truppe: sul punto saranno gli iscritti a decidere con un voto, spiega, che è come dire che potrebbe pure saltare.

“Io sono contrario ma parliamone” annuncia Grillo. C'è chi legge in questa ‘virata’ il segnale più preoccupante del discorso di Grillo: sta dicendo, commenta un parlamentare, che nel caso in cui ci fosse una scissione, i parlamentari al secondo mandato non avrebbero come unico punto di riferimento ma lui e, forse, Di Maio…

La verità è che Grillo sta preparando la sua exit strategy nel caso in cui Giuseppe Conte decidesse di fare un passo indietro. Ma non è la volontà di Grillo. Tant'è che di fronte ai senatori, il tono delle parole del fondatore virano completamente. Qualcuno gli ha fatto notare che forse ha esagerato e lui corregge la rotta. “Vogliono solo metterci contro...” esordisce. “Io non voglio indebolire Conte, ma rafforzarlo perché questo è il momento di Conte”, ma i valori, come la democrazia diretta, e i principi del Movimento vanno salvaguardati. La parola passa ora al futuro leader M5s. Dovrà decidere se accetta di fare il capo ‘dimezzato’ e china la testa o sbatte la porta, magari fondandosi il suo partito liberal-moderato. Come diceva Cesare, “meglio primi nell’ultimo paesino della Gallia, che secondi consoli a Roma”