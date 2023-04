Scontro Calenda- Iv, 'Renzi voleva fregarci'.La replica 'menti'

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Resta alta la tensione tra i due azionisti del Terzo Polo, Carlo Calenda e Matteo Renzi. Dopo la riunione notturna che doveva portare ad un chiarimento, ma che in realtà si è tradotta in un nulla di fatto, lo scontro tra le due anime del partito prosegue sui social. Il leader di Azione accusa in tweet l'ex premier di "aver provato a fregarci ma è stato rispedito al mittente". In una serie di cinguettii successivi sempre Calenda sottolinea come Iv, a differenza del suo partito, non è disponibile a sciogliersi.: "Carlo, stai mentendo: lo scioglimento avviene chiunque vinca il congresso ma dopo che viene eletto il segretario, non prima. Questa necessaria discussione sul merito delle scelte da fare dobbiamo continuare a farla sui social o possiamo farla in riunione". (ANSA).