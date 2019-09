Scissione sì, scissione no. Il PD sembra essere arrivato al fatidico bivio. C’è chi vorrebbe evitare “la scissione a freddo” e chi invece si dice possibilista. Questione di punti di vista, come sempre. Del resto la sinistra, qualunque sinistra abbia governato questo Paese, ha sempre trovato il modo di dividersi. Sarà Renzi a indicare la nuova rotta o riusciranno, almeno per una volta, i pontieri a scongiurare il pericolo? Se si dà una scorsa alla storia, prevale il pessimismo. Le truppe per ora si proteggono con lo scudo delle parole, ma gli osservatori ritengono che il tempo delle vendette trasversali fra le diverse anime del partito Dem sia ormai giunto.

Il pensiero di Letta

Uno dei pochi a non credere che la scissione si farà è l'ex premier Enrico Letta: "Una scissione a freddo non avrebbe senso, visto anche il modo intelligente e inclusivo in cui Zingaretti ha gestito questa fase". In un'intervista al Corriere della Sera, ricorda che quello che è avvenuto al governo, con l'alleanza Pd-M5S, è stato in parte proposto proprio da Renzi e aggiunge: "Non vedo su cosa dovrebbe fare la scissione. Invito tutti a lasciar perdere il politichese e a discutere dei problemi del Paese. Se il governo non dura è una catastrofe e vince Salvini". Il governo Conte due è nato per via "dell'errore di Salvini e ora ha un nemico e un'opposizione forte. Ora bisogna che un governo contro si traduca in un governo per", continua Letta e fa notare che l'esecutivo "è partito bene e ha davanti un tempo potenzialmente lungo, tre anni e mezzo sono un'eternità. Ora deve lavorare ed essere coeso". Secondo lui i concetti chiave sono tre: "la gestione delle migrazioni, il Nord da recuperare e la necessità di unità e di umiltà. Per non lasciare praterie a Salvini, il governo deve parlare al Nord con soluzioni economiche. Competitività, sburocratizzazione, infrastrutture, investimenti e meno tasse sul lavoro". Sull'evoluzione del rapporto tra Pd e M5S, poi, Letta aggiunge: "Penso sia ora di ragionare su un'intesa politica, non solo di governo. Ha fatto bene Conte a parlare di progetto politico, sono d'accordo con lui. Deve essere il motore esterno che spinge i tre partiti a presentarsi insieme alle Regionali e a scommettere su un progetto comune".

I possibilisti

Uno che sta alla finestra è Ivan Scalfarotto. "Forse una separazione consensuale potrebbe aiutare a evitare le liti di condominio. Si possono fare cose bellissime insieme, ma non è necessario abitare nella stessa casa, come ha sottolineato anche Goffredo Bettini". Il suo sguardo è rivolto alla Leopolda. "Non è stata ancora fissata una data, vediamo anche che cosa succederà alla Leopolda", afferma in merito all'eventualità che si vada verso la costituzione di gruppi parlamentari autonomi, ammettendo però che "a questo punto il progetto è in un certo stato di avanzamento". Il casus belli di questa decisione "non è certo la questione toscana" dice Scalfarotto riferendosi all'assenza di toscani dalla squadra di governo, ma "se il Pd si sposta sempre più a sinistra e diventa il partito che alle Feste dell'Unità canta Bandiera rossa, per una certa cultura politica lo spazio si fa troppo stretto. È difficile restare se tornano i D'Alema e i Bersani". Il problema, secondo lui, è politico: "Se si parla di redistribuzione del reddito, questo reddito va prodotto. Io ci proverò con la mia delega all'export, mi occuperò del made in Italy". Poi, chiarisce, "non usciremo certo dal governo" e aggiunge che l'anima più liberal dell'elettorato "potrebbe trovare in noi una rappresentanza. Forse si parlerebbe anche a quei mondi, espressi dal gruppo Misto o da Forza Italia, che si sentono a disagio con la sinistra più tradizionale".

I preoccupati

Un altro riferimento alla scissione renziana lo ha fatto anche Marina Sereni, neo viceministro degli Esteri, aprendo l'ultima giornata della convention di AreaDem a Cortona (Arezzo). "Il tema dell'unità del Pd ritorna, perché abbiamo accettato una sfida molto impegnativa, sarebbe ben strano che questa sfida così impegnativa del governo il partito democratico non se la giocasse in termini di unità", ha detto la responsabile Enti locali della segreteria dem ed esponente di primo piano della corrente di Dario Franceschini, che in precedenza aveva elogiato il "lavoro straordinario" di Nicola Zingaretti per tenere il Pd unito nella fase di formazione della nuova maggioranza.

I nuovi gruppi

Sarebbero pronti i nuovi gruppi renziani: Matteo Renzi potrebbe tenerli a battesimo, alla Camera e al Senato, dopo averne parlato con il premier Giuseppe Conte e anche con Luigi Di Maio. Perché, questa la premessa fatta da più di una fonte renziana, nascerebbero non contro il governo, ma a suo sostegno. L'uscita dei renziani, ragiona uno di loro, "toglierebbe anche a Zingaretti l'alibi di non controllare i parlamentari: uscirebbero Renzi e Bellanova e magari si preparerebbe l'ingresso di Calenda e Bersani". Alla Camera ci sarebbero già i venti deputati necessari alla nascita di un gruppo, il cui volto potrebbe essere Luigi Marattin, mentre l'ipotesi è che Teresa Bellanova diventi il capo delegazione nel governo. Ettore Rosato avrebbe invece un incarico di coordinamento nel nuovo soggetto politico.

La separazione consensuale

Un evento a lungo temuto praticamente da quando Renzi non è più segretario. Nicola Zingaretti predica da sempre unità e Andrea Orlando, suo vice, avverte: "Il Pd dovrebbe discutere di come affrontare i problemi del Paese governando, non di come e se dividersi". Dario Franceschini ai suoi è apparso indignato di fronte all'ipotesi di una scissione, citando sms ricevuti nelle ultime settimane che andavano in direzione opposta. Renzi in effetti aveva pensato a un'operazione su tempi più lunghi, da lanciare alla Leopolda il 19 ottobre od oltre, ma "ormai la convivenza non funziona più", fanno notare gli esponenti a lui vicini, auspicando una "separazione consensuale".