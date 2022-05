Sciopero Anm, Santalucia: adesione al 60% ma a Milano sotto il 40

Roma, 16 mag. (askanews) - "L'adesione allo sciopero è di poco più del 60%, 63-65%, a livello nazionale". Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia a 'Timeline' su Skytg24. Il presidente del sindacato delle toghe ha comunque citato dati che sono ancora provvisori e che sembrano tracciare una adesione più ampia rispetto ai dati che stanno arrivando da alcune città. L'adesione allo sciopero dei magistrati del tribunale di Milano, proprio nella città dove si è svolta l'assemblea cui ha partecipato Santalucia, è stata inferiore al 40 per cento. Tra le adesioni alla protesta, in attesa di dati definitivi, al momento si registra circa il 60 per cento in Liguria, e il 50 per cento in Friuli.