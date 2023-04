Schlein riunisce segreteria Pd a Riano, omaggio a Matteotti

Riano (Rm), 21 apr. (askanews) - Si tiene a Riano la prima riunione della segreteria Pd dell'era Schlein. La segretaria ha scelto il paese alle porte di Roma per il primo incontro del gruppo dirigente del partito, un modo per rendere omaggio a Giacomo Matteotti. Il corpo del leader socialista ucciso dai fascisti venne ritrovato infatti proprio in un bosco nei pressi di Riano.La Schlein e il resto della segreteria sono riuniti in un circolo ricreativo. Poco prima la leader Pd ha reso omaggio davanti al monumento sulla via Flaminia che ricorda Matteotti.