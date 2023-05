Schlein ribadisce contrarietà a elezione diretta Capo Stato

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 10 MAG - "Non siamo favorevoli all'elezione diretta del presidente della Repubblica, un'Istituzione che per noi non si tocca perché è stata la più efficace e stabile, che ha garantito credibilità internazionale al Paese anche in momenti più difficili": la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha ribadito la posizione il giorno dopo l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Lo ha fatto a Umbertide a margine di un'iniziativa a sostegno del candidato sindaco Sauro Anniboletti. "Abbiamo portato le nostre proposte - ha ricordato ancora Schlein - sulla riforma elettorale, basta le liste bloccate, sulla questione di come limitare la decretazione d'urgenza. Si può introdurre la sfiducia costruttiva, a favore della stabilità, ma bisogna anche rafforzare la rappresentanza, gli istituti referendari, le leggi d'iniziativa popolare e quella sul conflitto d'interessi. Abbiamo portato le nostre proposte e detto sì a un confronto che però sia vero". (ANSA). .