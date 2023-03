Schlein(Pd) a Piantedosi: indegne sue parole su naufragio Crotone

Roma, 1 mar. (askanews) - Le dichiarazioni del ministro Matteo Piantedosi sul naufragio in Calabria sono "indegne, totalmente inaccettabili". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein durante l'audizione del ministro in commissione Affari costituzionali. "Sono molto colpita dalle sue parole, non solo quelle di oggi " ma anche quelle sui migranti che non dovrebbero partire."Queste dichiarazioni sono suonate a tutta Italia indegne di un ministro, totalmente inaccettabili, inadeguate al ruolo. Hanno trasformato le vittime in colpevoli. Voglio chiederle chi è lei per stabilire se dovevano partire o no?", ha aggiunto.