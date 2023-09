Schlein: Le Pen oggi da Salvini a Pontida per silurare Meloni

Roma, 17 set. (askanews) - "E' evidente che Marine Le Pen oggi non è venuta solo a fare gli auguri a Salvini ma a silurare Giorgia Meloni. Il messaggio da Pontida era chiaro: si stava meglio quando c''era Salvini...". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nel confronto a Barletta con Nicola Fratoianni che ha concluso la festa di Sinistra Italiana.

"Non sfugge a nessuno - ha detto ancora Schlein rivolta a Fratoiann- il tentativo in corso a destra di Salvini di far allargare a le pen l'alleanza europea del centrodestra. Affari loro. Noi però non dobbiamo commettere l'errore di lasciare l'internazionalismo ai nazionalisti.E alla loro retorica e logica orrende di odio, muri intolleranza. Nel nostro campo progressista riformista ambientalista europeista c'è un mondo di contaminazioni in Europa da praticare".