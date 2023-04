Schlein in direzione esalta unità e stempera discussione su Gpa

Roma, 20 apr. (askanews) - Quel passaggio sul Pd "unito e plurale" di queste settimane Elly Schlein lo deve aver studiato bene, perché lo presenta come un ringraziamento a tutti i dirigenti Pd ma, in fondo, suona anche come un invito a non tornare agli usi e costumi del passato. La prima riunione del parlamentino Pd, in effetti, fila via solo con qualche mugugno e alcune rivendicazioni: alcuni cattolici - compreso Graziano Delrio - si fanno sentire, i due candidati alla segreteria che non sono arrivati alle primarie ribadiscono le loro critiche sugli assetti, ma niente di più. Malumori che in parte la leader del partito gestisce con la sua replica, assicurando grande rispetto per la "pluralità di culture" e spiegando ai cattolici che bisogna "distinguere" tra le sue posizioni personali - come quella sulla Gpa - e la sintesi che fa e farà il partito.La relazione di apertura è tutto sommato breve, rispetto agli interventi dei segretari precedenti in occasioni simili. Molte cose, del resto, sono state dette già ieri in conferenza stampa (e Silvia Costa si è lamentata anche di questo) ma è anche lo stile della Schlein, più veloce e meno analitico di quello 'tradizionale'. E pure sul clima "ci sarà molto da fare perché il governo è assente".Si parla molto del governo, per criticarlo ovviamente. Sul Pnrr il Pd "vigilerà", assicura. Sulla sanità ci sarà una "mobilitazione", così come si darà "battaglia" contro le "politiche criminogene" della maggioranza verso i migranti e contro le evocate riforme del sistema elettorale per le amministrative. Altrettanto, sarà lotta contro le misure in materia di lavoro, perché il governo vuole "allargare le maglie della precarietà", mentre bisogna "aumentare i salari, fissare finalmente un salario minimo, contrastare il lavoro povero e precario".Quindi, indica a tutti l'obiettivo delle europee: "Di qui a un anno avremo una votazione molto importante, quella europea. E ci saranno comuni e regioni che vanno al voto. Da subito dobbiamo cominciare a lavorare con un orizzonte lungo, sono sicura che ce la possiamo fare". E il richiamo all'unità è accompagnato da un altro passaggio: "Voglio che si lavori nel modo più coordinato possibile tra partito, gruppi parlamentari", il partito in Parlamento e quello del Nazareno devono parlare con la stessa voce. Agli alleati - o meglio, ai potenziali alleati - dice che il Pd "lavora "nella maniera più unitaria possibile" e "mette al centro la sua visione".Al dibattito non partecipa quasi nessuno dei 'big', a parte gli altri due candidati alla segreteria (oltre a Stefano Bonaccini che presiede l'assemblea). Interviene Andrea Orlando che chiede di coinvolgere tutte le opposizioni nella battaglia sul Pnrr, parla Graziano Delrio che chiede di garantire il giusto spazio alle posizioni dei cattolici, come pure fanno Silvia Costa e Stefano Lepri.La Costa è piuttosto critica, non ha apprezzato la posizione sulla Gpa e lo dice. Lepri ricorda che le decisioni sui temi sensibili "si prendono in direzione" e si dice "sorpreso" per il ddl sul matrimonio egualitario. E poi si fanno sentire, appunto, Cuperlo e De Micheli, che ribadiscono di non avere gradito le scelte sulla segreteria.Schelin riprende la parola alla fine, per la replica. Cita molti degli interventi e inevitabilmente risopnde alle critiche dei cattolici: "Bisogna distinguere tra le posizioni personali, che ovviamente non rinnego, e la sintesi che fa il partito", spiega. Il matrimonio egualitario, ricorda, era già nel programma Pd così come la 'stepchild adoption'. "Sulla Gpa ho espresso una mia posizione personale, ma non c'è una iniziativa legislativa del partito su questo". Dice che l'idea di Cuperlo dei 'comitati per l'alternativa per unire le opposizioni può essere una strada da seguire su certi temi. Riprende i suggerimenti di Orlando e della De Micheli sul Pnrr. Evita, però, di entrare nelle discussioni sulla segreteria. Perché, come ha detto aprendo la riunione, "stiamo dando l'immagine di un partito unito e plurale". E vuole che continui ad essere così.