Schlein debutta in Ue, a tutto campo su Pnrr e riconversione ecnomica

Bruxelles, 23 mar. (askanews) - Sostegno alla riforma del Patto di stabilità più flessibile che la Commissione proporrà a breve, contro chi vorrebbe 'tornare indietro' ai tempi dell'austerità, dopo l'esperienza positiva del piano di Recovery 'NextGenerationEU', di cui semmai andrebbero resi strutturali, permanenti, alcuni meccansimi, come lo 'Sure', soprattutto per sostenere la riqualificazione professionale e la riconversione delle imprese, per evitare che aziende e lavoratori rimangano indietro nella transizione ecologica e digitale.E soprattutto dimostrare che l'Italia è in grado di cogliere in pieno le opportunità e spendere bene i fondi del Pnrr, che oggi il governo Meloni vuole in parte modificare, ma che non deve essere stravolto nelle sue finalità principali: il Green Deal, la transizione digitale, e anche 'il contrasto alle disuguaglianze sociali e imprenditoriali' e tra Nord e Sud del Paese, tenendo conto del grande potenziale del Mezzogiorno per la produzione di energie rinnovabili.Sono i temi, in estrema sintesi, dei colloqui che la segretaria del Pd Elly Schlein ha avuto questo pomeriggio a Bruxelles, con il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni e con il vicepresidente esecutivo della Commissione per il Green Deal, Frans Timmermans, così come la stessa Schlein li ha riferiti nel pomeriggio in un punto stampa sotto la sede della Commissione.Riforma del Patto di stabilità. 'Sosteniamo fortemente - ha detto la segretaria del Pd - il tentativo di riforma del Patto di Stabilità, 'di introdurre elementi di maggiore flessibilità; 'sarebbe assurdo tornare indietro dopo quello che è accaduto durante la pandemia, dove invece il grande impegno della Commissione, e naturalmente dei commissari che abbiamo incontrato oggi, ha fatto sì che si aprisse una nuova fase dell'Unione europea.L'innovazione del 'NextGenerationEU'. Schlein ha detto di essere stata 'colpita' dal fatto 'che in un momento di crisi come la pandemia, che ha colpito tutti i paesi europei, ci sia stato un risveglio, ci siano stati alcuni avanzamenti per la prima volta significativi sul terreno della salute, dell'Unione sociale, di uno strumento importante come il meccanismo Sure per il sostegno ai meccanismi di cassa integrazione negli Stati membri, 'e di uno strumento straordinario di investimento nella giusta direzione come il 'NextGenerationE.Rendere permanenti alcuni meccanismi del piano di Recovery. 'Una delle cose discusse questa mattina con altri leader socialisti durante il pre-vertice del Pse che si è svolto prima del Consiglio europeo in corso a Bruelles 'è il fatto che noi pensiamo che questo debba diventare uno strumento permanente: dovremo puntare a rendere strutturali questi meccanismi di investimento che permetteranno ai paesi di creare nuovo lavoro di qualità, buona impresa', al tempo stesso 'recuperando un equilibrio con il Pianeta, e investendo anche nella trasformazione digitale', ha detto la segretaria del Pd.Opportunità per il Mezzogiorno. Inoltre, ha continuato, una parte degli investimenti che stiamo facendo è 'fondamentale per quanto riguarda il Sud del nostro paese. Quello che ho voluto discutere sia con Paolo Gentiloni che con Frans Timmermans è come alcune di queste direttrici di sviluppo sarebbero fondamentali per il Sud, dove abbiamo un potenziale di energia pulita e rinnovabile molto significativo.Pieno supporto al Green Deal e più sostegno per le Pmi. 'Voglio rimarcare - ha aggiunto Schlein - il pieno supporto che diamo alla Commissione europea sulle misure che ha intrapreso con il Green Deal e anche con il piano 'Fit for 55', e naturalmente su questo chiediamo anche che ci siano ulteriori risorse ammesse, perché è importante che continuiamo ad accompagnare tutta la società, e anche le imprese, specialmente le Pmi in questa conversione, che non sarà banale.Attuazione Pnrr italiano essenziale per prospettive future. Riguardo al fatto che anche tra i socialisti vi sia però chi non è d'accordo con l'idea di rendere permanenti i meccanismi del Recovery, la segretaria del Pd ha osservato: 'Sicuramente c'è un dibattito interno, e non da oggi, anche nella famiglia socialista; ma io credo che la credibilità per andare avanti in questa direzione passerà anche dalla capacità dell'Italia di sfruttare queste opportunità, di spendere bene e nei tempi previsti questi investimenti. Io credo - ha sottolineato - che sia fondamentale perché è da lì che passa il nostro futuro. E penso che, spendendo bene quelle risorse, riusciremo a dimostrare anche agli altri paesi europei che tutto questo può avere un vantaggio se non si lascia indietro nessuno, e soprattutto i territori che sono più affaticati, non solo nel nostro paese, ma anche negli altri; e quindi anche sulla questione sociale, territoriale, c'è uno sforzo importante da fare.A questo proposito, ha notato Schlein, 'mi ha fatto piacere ritrovare la commissaria Elisa Pereira', responsabile europea per le Politiche regionali, 'che su questo versante è molto impegnata, e che durante la pandemia - ha ricordato - ha introdotto elementi di flessibilità sull'uso dei fondi strutturali, che per noi sono stati determinanti; e lo dico anche da ex amministratrice regionale.Vigilanza attenta su modifiche al Pnrr chieste dal governo. A chi chiedeva se con Gentiloni si sia parlato delle richieste del governo di poter modificare il Pnrr, Schlein ha risposto: 'Sì, io credo che il Pnrr sia un'occasione straordinaria per il rilancio del nostro paese. E' un Pnrr di cui la destra che governa sembra dimenticare le direzioni, che sono giuste, che sono quelle della conversione ecologica, con almeno il 37% degli investimenti, e poi 'quelle della trasformazione digitale e anche quelle, non dimentichiamolo, del contrasto alle diseguaglianze, sociali e imprenditoriali, che purtroppo dividono molto il nostro paese'.Noi vigileremo attentamente - ha avvertito la segretaria del Pd - sull'attuazione di questo Pnrr. Abbiamo elementi di preoccupazioni, lo voglio dire, perché ad ora questo governo, oltre a chiedere flessibilità e margini di cambiamento, non si capisce ancora dove voglia portare questo strumento. Abbiamo - ha rilevato - delle scadenze importanti: noi responsabilmente ci interessiamo affinché l'Italia non manchi quegli gli obiettivi, e soprattutto ci interessa accompagnare le amministrazioni locali nell'attuazione di questi investimenti, e nel raggiungimento degli obiettivi che sono previsti.Necessità di investire in risorse per amministrazion locali Faccio un esempio: mi capita spesso di incontrare sindaci di comuni piccoli o medio-piccoli, che hanno difficoltà perché non hanno nemmeno le risorse umane, il personale che serve per poter attuare effettivamente i progetti, a volte addirittura per poter scrivere i progetti e partecipare ai bandi. Quindi servirebbe anche una grande iniezione di risorse e di nuovo personale nella pubblica amministrazione, in modo da affrontare e accompagnare queste sfide, altrimenti rischiamo di non riuscire a mettere a terra nei tempi previsti e in modo positivo queste risorse fondamentali per il nostro paese.Essenziale riconversione di imprese e lavoratori per transizione A un giornalista che chiedeva se con Gentiloni si sia parlato della possibilità di un nuovo meccanismo del tipo di 'Sure' (prestiti agli Stati membri finanziati con emissione di debito comune da parte dell'Ue) per poter finanziare il grande sforzo di riqualificazione professionale e riconversione economica necessario per la transizione energetica (ad esempio per il settore italiano della componentistica nell'automotive), Schlein ha replicato: 'Abbiamo parlato di come rendere strutturali alcuni strumenti che dopo la pandemia sono stati messi in campo. Io personalmente sarei favorevole ad andare in questa direzione'.In altre parole, ha spiegato la segretaria del Pd, 'la sfida delle conversioni ecologica e digitale la vinciamo soltanto con un grande investimento nelle competenze, nei saperi, nell'innovazione, nella ricerca; perché soltanto così, a partire dall'educazione, dall'istruzione a scuola e poi dall'università e anche dall'istruzione professionale e tecnica, si può riuscire a dotarsi delle professionalità adeguate ad affrontare queste sfide, che sono obiettivamente nuove: nessuno vuole banalizzare la complessità di questa conversione.Il governo non vede le imprese Green e non parla con loro 'Ma io mi stupisco - ha detto ancora Schlein - che la politica non veda come in Italia ci sono già 400.000 imprese green che innovano, che aumentano il proprio fatturato, che contribuiscono a ritrovare un equilibrio con il Pianeta, e che danno lavoro di qualità. Sono realtà importanti e innovative che vengono a studiare in Italia dal resto d'Europa; è strano - ha concluso - che il governo italiano non le veda e non voglia parlare con loro.