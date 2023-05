Schifani, Fi partito che ha combattuto la mafia più di tutti

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - "Sono manifesti da condannare e vili, ma lasciano il tempo che trovano. Non si infanga la storia di un partito con un manifesto. I fatti sono sotto gli occhi di tutti: Forza Italia è stato un partito che ha combattuto la mafia non soltanto con i convegni e le prese di posizione ma con le leggi ed è stata promotrice di due importantissime leggi contro la mafia, nessun partito ha fatto altrettanto.

Se dovessimo partecipare a un dibattito avremmo le carte in regola per vincere il primo premio". Così il presidente della Regione siciliana Renato Schifani commenta con i cronisti, a margine di una iniziativa a Palazzo d'Orleans, i manifesti del collettivo Offline apparsi stamani a Palermo contro Giancarlo Cancelleri e Caterina Chinnici per l'adesione a Forza Italia. "Ricordo che Piero Grasso ebbe a dire che se ci fosse stato da assegnare l'oscar dell'antimafia quello lo avrebbe meritato Silvio Berlusconi per le leggi che ha approvato - aggiunge Schifani -Non vi sono leggi più dure e vigorose di quelle fatte approvare da Berlusconi". (ANSA). .