La scelta di Conte: stare o lasciare? Draghi non tratta. E alla fine dovrebbe prevalere il “prendere tempo”

Basta leggere con attenzione il post pubblicato ieri sera dal deputato 5 Stelle Luigi Gallo per capire come tra vittimismo e velleitarismo, due ingredienti del populismo, la cosa migliore, per Conte e per Draghi, sarebbe mettere una pietra sopra al patto di maggioranza e salutarsi. “Contro il M5S - scrive il deputato Gallo - in questo momento c'è una morsa a tenaglia a causa delle battaglie che stiamo conducendo a vantaggio di cittadini che non hanno lobby che li difendano. Ci sono forze politiche che vogliono indebolire il M5S. Ma se il M5S si indebolisce, si indeboliscono le battaglie degli ultimi di questo Paese”. Un post che non differisce molto da quello di un senatore di grande peso come Licheri che non a caso Conte avrebbe voluto prima capogruppo e poi come presidente di Commissione Esteri. Gli è andata male entrambe le volte."Non è facile stare al governo con alleati che ti offendono quotidianamente - ha scritto ieri sui social - e non facile nemmeno dover dialogare con leader che in cuor loro cullano il sogno di banchettare sul tuo cadavere. Ma noi lo facciamo. Perchè siamo fatti così e siamo merce rara in Italia”.

Dovremmo parlare dei guasti che stiamo facendo al clima e dei 6 morti e 10 dispersi travolti da un saracco che si è staccato ieri dalla Marmolada perchè a 10 gradi un ghiacciaio vecchio secoli muore. Dovremmo parlare dell’inflazione all’8 per cento, della speculazione che gonfia i prezzi ben oltre l’aumento delle materie prime, del lavoro che c’è ma non trova mano d’opera e di quello che c’è ma è pagato poco e male. O dei triplo morti sui luoghi di lavoro. Di famiglie ed imprese in grossa difficoltà perchè il mix pandemia e guerra ha mandato in tilt l’occidente. Questo dovrebbe fare una forza politica matura e responsabile, in cerca di soluzioni e non solo di consenso. Invece il tema di oggi è cosa dirà l’ex premier Giuseppe Conte all’attuale premier Mario Draghi, a quelli condizioni i 5 Stelle continuano a dare appoggio alla maggioranza e al governo Draghi. I 5 Stelle che sono convinti invece di essere finiti in una “tenaglia” che li vuole schiacciare solo perchè loro “si occupano degli ultimi”.

Stay o leave? Restare e prendere tempo

Alla fine oggi non dovrebbe succedere nulla. Draghi è stato chiaro giovedì in conferenza stampa: “Non guiderò un altro governo con un’altra maggioranza; il mio mandato è iniziato con i 5 Stelle e così deve concludersi”. Detto questo, ha aggiunto Draghi, “la miglior risposta al populismo è l’azione di un governo che dà risposte chiare al malcontento e all’insoddisfazione dei cittadini”. I fatti contro le chiacchiere che finiscono spesso per stravolgere il contenuto stesso dei provvedimenti. E Conte, lato suo, sa bene che uscire dalla maggioranza anche solo per un appoggio esterno, lo espone al rischio di diventare irrilevante e unfit al ruolo e di essere sostituito da un vero leader di opposizione: Alessandro di Battista. E’ una decisione molto stretta per l’ex premier che - possiamo dirlo - si è messo in trappola con le sue stesse mani sottovalutando i malumori dei suoi gruppi parlamentari. O anche, forse, sopravvalutando se stesso e la sua capacità di ricomporli. Questa volta l’eloquio da avvocato che avvolge tutto con le parole nascondendo spesso la sostanza potrebbe non bastargli. Si tratterà quindi, stasera, di trovare le parole giuste e adeguate per poter rivendicare una vittoria - che Draghi gli lascerà credere - ma che in realtà non potrà esserci. L’esecutivo infatti non potrà cambiare di una virgola i provvedimenti su cui ha già deciso e a cui i dimaiani, prima della scissione, hanno già detto ok: le modifiche al super bonus al 110% e al reddito di cittadinanza; la realizzazione del termovalorizzatore a Roma e il quarto invio di armi in Ucraina. Senza passare dal voto parlamentare. La strada per Conte è stretta ma dovrà farsela andare bene. E dovrà poi essere conseguente con i sui gruppi parlamentari. Che sono poi quelli che votano. L’alternativa è diventare una forza politica residuale , condannata all’opposizione e in solitudine. Il ministro Dario Franceschini ieri dal palco della convention della sua corrente Area Dem è stato chiaro: se Conte rompe il patto di legislatura, non ci sarà più alcuna alleanza con il Pd. Come cambiano le cose in sedici mesi: da “o Conte o morte” a “o così o te ne vai”.

La linea in Consiglio nazionale

Il primo importante passaggio di giornata sarà all’ora di pranzo al Consiglio nazionale convocato da Conte per avere un mandato chiaro e preciso. Trattandosi di dodici suoi fedelissimi - anche questa blindatura, l’impossibilità di essere rappresentata per qualunque forma di dissenso, è tra i motivi della scissione - si fatica ad immaginare che ci possa essere un vero confronto. E non c’è dubbio che tutto quello che è successo nelle ultime due settimane - l’arrivo di Grillo, il no ad andare oltre il secondo mandato, la scissione, la presunta intromissione di Draghi nel destino di Conte tramite Beppe Grillo che alla fine sa tanto di diversivo buttato in campo ad arte per non parlare dei veri problemi - si traduce in un disagio politico che si sta scaricando sul leader . Palazzo Chigi attende l'incontro per fare delle valutazioni e tirare eventualmente delle conclusioni. Nessuna previsione e nessuna indicazione sugli eventuali punti di caduta del presidente del Consiglio rispetto alle possibili richieste di Conte. Anche se la strada già tracciata ( e condivisa con i partiti) da qui a fine anno, a cominciare dall'applicazione del Pnrr e dal via libera alle riforme indispensabili, rappresenta comunque la stella polare per le mosse del governo. Dunque, da parte del governo ascolto ma nessun deragliamento dalla linea impostata. Lato 5 Stelle invece, si sta spingendo parecchio verso l’uscita o l’appoggio esterno. Un processo che minerebbe alle fondamenta la tenuta del governo e della legislatura stessa. Con grande rammarico dell’asse Draghi-Mattarella, se il Movimento farà il passo estremo di chiamarsi fuori, l'unica strada sarà quella della fine del governo e probabilmente dello scioglimento delle camere. Il ministro Di Maio, che ben conosce le dinamiche stellate, ieri in un’intervista ha spiegato: “Qualcuno sta cercando il pretesto per generare l'incidente di percorso” per far indebolire Draghi e far cadere il governo “per andare al voto anticipato” senza rendersi conto che l'Italia si trova in “una situazione emergenziale”.

Conte sull’ottovolante

Prima le tensioni con il governo sulla risoluzione riguardo la guerra in Ucraina, poi la scissione con Di Maio, il ritorno in campo di Grillo che ha destabilizzato di nuovo la vita del Movimento 5 stelle ponendo l'alt al superamento del vincolo del doppio mandato. Ed ancora: le confidenze del sociologo De Masi sul presunto tentativo di Draghi di far fuori Conte dalla guida M5s, le tensioni con il premier e ora l'avvertimento del ministro dem Franceschini: se rompi con l'esecutivo niente alleanza con il Pd per il 2023. Per Conte gli ultimi quindici giorni sono stati come un lungo e interrotto giro sull'ottovolante. Oggi alle 16 quando varcherà il portone del suo ex ufficio potrebbe scendere dalla giostra. Oppure restarci ma andando su una meno ansiogena. Quello che non può fare è essere di lotta stando al governo. Cioè alzare continuamente bandierine per rivendicare qualcosa. I fedelissimi descrivono l'avvocato pugliese preoccupato della situazione, convinto che sarebbe meglio uscire dall'esecutivo se il Movimento 5 stelle non può incidere. Col passare delle ore si fa sempre più strada l'ipotesi che oggi non ci sarà alcuna rottura. La tentazione dello strappo - soprattutto i senatori - si scontra con l'invito da più parti ad evitare scossoni alla legislatura in un momento storicamente difficile e anche con le posizioni dei vertici istituzionali e di chi nel Movimento in realtà non ha alcuna intenzione di staccarsi dall’esecutivo a cominciare dai ministri.

Il timore di una nuova scissione

Nelle chat per avallare questa posizione si cita un sondaggio rilanciato da La7 secondo cui il 76% degli elettori vorrebbe che M5s restasse nel governo. Il problema è che Conte si è spinto troppo oltre. Come fa a tornare indietro? Un nuovo compromesso è sempre possibile ma sempre più difficile. Senza contare che l’uscita dal governo e la conferma del tetto al secondo mandato possono essere ottimi criteri per fare un’altra scissone. La prima prova sarà proprio sul dl Aiuti, , quello con l’inceneritore di Roma e le modifiche al superbonus edilizio. Alla Camera l'exit strategy è votare Sì alla fiducia e astenersi al voto finale. Ma al Senato? La linea del Piace di Conte è difendere le battaglie pentastellate (“il reddito di cittadinanza è stato un nostro errore” era il senso ieri di un post molto sarcastico di Grillo) e chiedere all'esecutivo “un passo avanti per affrontare l'emergenza sociale derivata dal caro bollette”. Il premier ha già fatto sapere che sul reddito potrà arrivare la sponda del governo. Sul resto si discuterà senza condizionamenti: il programma di governo, dettato soprattutto dalle scadenze del Pnrr, è la strada maestra, “la bussola è l'interesse dell’Italia”.