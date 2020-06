Sospesa la circolare sulle scarcerazioni per Covid, ma i "cavalli di razza" sono già fuori dal recinto

"Zagaria scarcerato per sbaglio, Carminati libero per scadenza termini, mafiosi al 41bis che vanno ai domiciliari, centinaia di pericolosi criminali messi fuori dal carcere. Il sistema criminale ai tempi del coronavirus si è consolidato ed è più forte che mai. Che sta succedendo? Chi sta tradendo? Qual è la posta in gioco?", ha detto l’ex magistrato e oggi sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

Sono le stesse domande che la maggioranza degli italiani si sta ponendo in queste ore; la maggioranza, non tutti: per chi delinque questa è la conferma l’Italia è il Paese di Bengodi. Solo, adesso, quando quasi tutti i grossi calibri sono rientrati nelle loro abitazioni, la circolare sulle scarcerazioni per il Covid è stata sospesa. Il provvedimento, che porta la data del 6 giugno, è stato firmato dal capo del Dap, Bernardo Petralia, insieme al vice Roberto Tartaglia.

Stop alle scarcerazioni

Con il documento è stato disposto "la sospensione dell'efficacia delle disposizioni impartite" con la nota del 21 marzo scorso nella quale venivano "date disposizioni per la comunicazione all'autorità giudiziaria 'per le eventuali determinazioni di competenza' dei nominativi dei ristretti in condizioni di salute tali da comportare un elevato rischio di complicanze in caso di contagio" da Covid 19. Il Dap ha motivato sostenendo che il numero dei carcerati positivi "pari oggi a 66 persone su poco più di 53mila detenuti, è in costante diminuzione" e "negli istituti penitenziari risultano in atto protocolli di prevenzione del rischio di diffusione del contagio".

Carminati e Zagaria

Questo via vai dalle carceri – prima Carminati, ora Zagaria - è tutta colpa delle norme e delle circolari o merito di avvocati attenti e capaci? Se sul secondo quesito non ci sono dubbi (bravi i legali), sul primo qualche problema di interpretazione, se si vuole essere buoni, c’è stato, se si presta fede alle parole ("su Zagaria c'è stato un grave errore del mio ufficio") dette in Commissione Antimafia da Giulio Romano, il direttore generale della Direzione detenuti e trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria parlando della scarcerazione di Pasquale Zagaria. "C'è stato un errore-svista nell'ufficio sanitario già sovraccarico di lavoro", ha spiegato poi facendo riferimento all'emergenza Covid-19. Secondo Romano, ci sarebbe stata una erronea comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di un funzionario del tribunale di Sassari "imputabile all'ufficio e al personale della direzione che io dirigevo" ha detto segnalando un problema al sistema "Calliope" in uso al Dap.

Tutti a casa

Tutto questo quando “i cavalli di razza” sono già fuori dal recinto. Il presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Nicola Morra si dice "esterrefatto" al termine dell'esposizione del dott. Giulio Romano - direttore generale detenuti del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - e lo invita a ritornare in Commissione antimafia convocandolo per il 17 giugno 2020 per proseguire l'audizione. Il dottor Giulio Romano parlando della scarcerazione del boss Pasquale Zagaria ha detto che si è trattato "di un errore/svista di un ufficio come quello sanitario - del suddetto dipartimento - già sovraccarico di lavoro". Pasquale Zagaria, mente economica del clan dei Casalesi e fratello del superboss dei Casalesi Michele Zagaria, si consegnò, dopo diciassette anni di latitanza alle forze dell'ordine nel giugno del 2007.

Dichiarazioni sconcertanti

"Le dichiarazioni rese dal direttore generale detenuti e trattamento del Dap, Giulio Romano, nel corso della sua audizione in Commissione antimafia, sono sconcertanti, perché non solo lasciano emergere la precisa volontà da parte del Dap di procedere ad uno svuotamento delle carceri come unica misura per prevenire la diffusione del contagio all'interno degli istituti, mettendo tranquillamente in conto che a beneficiare di misure alternative potessero essere anche i più pericolosi boss mafiosi, ma soprattutto perché evidenziano che questa linea è stata pienamente condivisa dal governo che, attraverso il ministro Bonafede che ha addirittura manifestato il suo apprezzamento, è stato costantemente informato dell'iter che ha portato all'emanazione della circolare del 21 marzo", ha sostenuto il segretario della Commissione antimafia Wanda Ferro, deputato di Fratelli d'Italia, e i senatori di FdI Antonio Iannone e Luca Ciriani.

La polemica politica

"E' stata finalmente chiarita l'insussistenza del tentativo di riversare tutte le responsabilità delle scarcerazioni dei boss sulla magistratura di sorveglianza: si è trattato piuttosto di un preciso disegno del governo e del Dap, che si è portato avanti con determinazione anche di fronte alle preoccupate segnalazioni sulle possibili gravi conseguenze della circolare, che ancora oggi non si è pensato di revocare", sottolineano i parlamentari di FdI. Un ritorno a casa che, per chi conosce le dinamiche e il substrato culturale mafioso, riveste un significato simbolico devastante e mina la fiducia dei cittadini nella giustizia e nello Stato. “Quanto testimoniato da Romano è sufficiente per ribadire la richiesta di dimissioni del ministro Bonafede" concludono i componenti di FdI nella Commissione Antimafia.

Continua macinare polemiche anche l’addio al carcere di Oristano di Carminati. "Carminati è uscito per un problema di carattere tecnico-giuridico, ma anche di regole di uno Stato di diritto. Ha fatto 5 anni e 7 mesi di carcerazione preventiva, la Cassazione ha detto che è colpevole, ma ha rimandato alla Corte d'appello una rideterminazione delle pene. Poiché non si sa quanto debba fare di carcere, nel frattempo i termini di custodia cautelare sono scaduti e in un Paese civile oltre 5 anni di carcerazione preventiva sono abbastanza. Da cittadino romano ovviamente sono arrabbiato, perché una persona col curriculum criminale di Carminati vederlo tornare libero mi fa male.

Il garantismo è cosa giusta

Ma da magistrato non posso che prendere atto che queste sono le regole del nostro Paese, menomale che esistono queste regole", ha commentato Alfonso Sabella, magistrato ed ex assessore della giunta capitolina guidata dal sindaco Ignazio Marino, sulla scarcerazione di Massimi Carminati. "E' giusto che il ministro faccia le sue verifiche, ma in questa vicenda - ha aggiunto Sabella - non so quali errori ci potrebbero essere. La vedo difficile ipotizzare errori o ritardi. Purtroppo la politica tende troppo spesso a parlare alla pancia del Paese anziché educare il Paese. Bisognerebbe spiegare che certe cose, per quanto possano sembrare strane, rientrano nello Stato di diritto, e menomale, perché lo Stato è diverso dalla mafia e dalla criminalità". Gli errori, dunque, ci sono stati ed è giusto che si applichino sempre le garanzie di legge. Però gli errori politici sono un’altra cosa, in un Paese civile si aggiustano con il voto.