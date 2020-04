Sassoli: non vedo una sola ragione perchè Italia dica no a Mes

Roma, 17 apr. (askanews) - Intervistato oggi dal Foglio, dal direttore Claudio Cerasa, il presidente Pd del Parlamento europeo, l'italiano David Sassoli, spiega perché non c'è ragione per dire di no ai fondi del Mes. "Ci rendiamo conto che il tema Mes sì e Mes no è un tema di cui si discute solo in Italia?. Leggo ogni giorno i quotidiani di tutta Europa e le confesso che in nessun paese trovo traccia di un dibattito come quello che c'è in Italia intorno a una questione incomprensibile. Esempio: ma se una persona avesse bisogno di un aiuto economico per sostenere delle spese sanitarie e una banca fosse disposta a prestare a quella persona dei soldi senza condizioni a un tasso zero quella persona avrebbe una sola ragione per dire di no?. Bene: l'Italia oggi si trova in questa condizione. E sa perché il dibattito pubblico si è incancrenito?". Lo dica lei."Perché se invece che Mes lo avessimo chiamato Pippo tutti avrebbero avuto meno difficoltà a capire che quel meccanismo di cui molti parlano senza sapere quasi nulla è un meccanismo che è cambiato e che ha creato una linea di emergenza, pari al due per cento del pil di ciascun paese, di cui si può usufruire in modo immediato. Anzi, mi correggo, una condizione c'è: che siano destinate a spese dirette o indirette che abbiano a che fare con il sostegno alle strutture sanitarie. In Italia si discute molto su quelle tre lettere, senza capirci molto, ma vedrà che quando gli altri paesi europei chiederanno di attingere a quel fondo, senza condizionalità così vincolanti, anche in Italia il dibattito di oggi sarà solo un vecchio e lontano ricordo. Anzi, qualcuno magari dirà: aiuto, stanno usando i nostri soldi. Perché l'Italia ha versato nelle casse del Mes 14,3 miliardi".