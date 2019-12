[Il caso] La mossa: nel giorno del trionfo delle Sardine, Salvini chiede 'l’unità nazionale per salvare il Paese'

Le puoi chiamare coincidenze. Oppure mosse tattiche. E però non può essere mai un caso se certe cose accadono in determinati momenti. Così, ad esempio, nel giorno in cui la Sardine concludono la loro “Fase 1” con i centomila in piazza San Giovanni e con il risultato di “113 a zero” dove “113 sono le piazze riempite dalla Sardine e zero quelle riempite da Salvini"; ecco in questo giorno qua il leader della Lega fa una proposta fino a poche ore prima incredibile. O forse “indecente”. In un mondo normale, una proposta di buon senso. O, anche, una mossa cinicamente astuta.

Una proposta di buon senso

Il leader della Lega infatti ieri se n’è uscito buttando là la proposta di un “tavolo di unità nazionale per fare quelle quattro/cinque cose di cui il Paese ha urgentemente bisogno per evitare che vada a sbattere”, la tutela del risparmio, messa in sicurezza e ripartenza delle infrastrutture, taglio della burocrazia, politiche di crescita e tutela della salute. Ovviamente, una legge elettorale “per poi andare tutti a votare e contarsi”. E’ stata, un mese fa, la proposta di Giancarlo Giorgetti, testa pensante della Lega, politico di lunga navigazione abituato a parlare poco in pubblico ma ad intrattenere rapporti con tutti. “Lo dico - spiegò allora Giorgetti - perché poi dopo non si può governare sulla macerie”. Salvini non prese bene la proposta: stare ad un tavolo insieme alle opposizioni vuol dire rinunciare alla predilette modalità da campagna elettorale permanente. Un mese dopo, ieri, è Salvini a rimetterla sul tavolo, all’improvviso.

Il crack della Popolare di Bari

Nel mezzo - anche questo non è un caso - del crack della Popolare Bari, l’istituto di credito commissariato venerdì sera dalla Banca d’Italia, rispetto al quale Conte voleva intervenire già venerdì sera con un decreto pesante almeno un miliardo ma è stato costretto a rinviare (al massimo entro stasera) per le assenza polemiche di 5 Stelle e Iv. Le banche sono state il pilastro di Lega e M5s nelle passate campagne elettorali. A parti invertite è stato un incubo per Di Maio e Renzi quando venerdì il leader dell’opposizione, Matteo Salvini, ha cominciato a sparare alzo zero contro Conte e la maggioranza perché “incapaci e inconsapevoli”. Renzi rivendicando la propria azione di governo con le quattro banche ai tempi dell’entrata in vigore del mail in. Di Maio non sapendo come giustificare un’inversione così totale di tanti slogan grillini.

Poi qualcuno deve aver ricordato a Salvini che a maggio anche la Puglia va al voto. Ed eccoci alla proposta “indecente” di avviare un tavolo di solidarietà nazionale. Per Salvini significa tornare al tavolo con Di Maio, trattare anche con Renzi e il Pd, rinunciare ad attaccare Conte e la maggioranza. Praticamente il 70 per cento del suo armamentario propagandistico. E fare riferimento solo sulle proprie proposte. Ma torniamo prima alle Sardine.

Il camion-sardina

Diciamo la verità: questi flash bob sono, anche, un modo per dare agio alla propria fantasia e creatività che sono di per sè una cura contro lo stress e un antidoto contro la rabbia, sociale e non. Una risata ci seppellirà tutti. E sarà meraviglioso. Dunque la sardina più grande, che doveva essere la più grande di tutti, è arrivata in piazza San Giovanni, un camion con tanto di motrice colorato di blu azzurro e piccole incursioni di nero. Un pesce lungo circa 18 metri che arrivato sul lato destro della piazza (spalle alla basilica) si è aperto e trasformato in “palco”. Davanti, migliaia e migliaia di persone favorite da un sole freddo ma bellissimo, con le sardine nei cartelli, disegnati faccia, soprattutto i bambini, sui cappelli. Li abbiano visti ormai tante vote in questi mese di branchi di sardine in movimento in tutta Italia e nel mondo: solo ieri manifestavano altre 25 città e alcune capitali straniere come Berlino e Londra. Ogni volta ci sono cartelli insuperabili. Almeno fino alla volta successiva. “Ci piacciono i polli l’abbacchi e le sardine”, “Tu m’hai provocato e io me te magno”, “Più sardine e meno pecore”, “A Roma ce piace sta sciolti” e la bellissima sardina gigante orvietana fatta di scaglie colorate con la scritta “Sleghiamoci”. A scanso di equivoci, per quanto il Movimento abbia ancora poche “certezze”, tra queste ce n’è una granitica: “Questa è una piazza antifascista”. Così l’onore dell’avvio del lungo flash mob - dalle 14 alle 17 - è stato affidato all’Anpi che ha affidato ai capi sardine un messaggio chiaro: “Grazie per averci ridato la passione, siete voi i partigiani del 2020”. Casapound non si vede, che era ovvio, nonostante le provocazioni di qualche furbo intellettuale chi si approfitta di persone inesperte rispetto a certi trabocchetti della comunicazione politica. “La Sardine sono il vuoto pneumatico” scrive Di Stefano su Facebook. Chiarezza è fatta.

Un grido comune: "Basta odio"

Da un mese ci chiediamo tutti, a cominciare da illustri politologi, chi sono la sardine, dove vanno, perché, chi c’è dietro, diventano oppure no un partito. In questa piazza ci sono persone di ogni età ed estrazione sociale. Alla politica chiedono “meno tasse”, “più lavoro”, “meno burocrazia”, “meno cantieri aperti che non vengono mai chiusi”, i servizi minimi per cui si pagano tante tasse, “città pulite, illuminate, strade sicure, trasporto pubblico efficiente”. Nessuno qui pensa o dice che le cose vanno bene. Anzi. Però di una cosa sono sicuri e chiedono indistintamente: “Basta chiacchiere, liti in tv, dirette social, basta linguaggio di odio, basta alimentare paure”. Basta con tutto quello che è stata la comunicazione politica dal 2013 ad oggi. “Quando la bestia del populismo fa campagna sul tuo territorio hai due scelte: stringerti o perderti. La piazza di Bologna ha scelto di stringersi e dire qui non si passa” ha detto Mattia Sartori cercando di spiegare cosa è successo in questo mese. Quello che è certo è che ieri “si è chiusa una prima fase con il punteggio di 113 a zero, perchè le sardine hanno riempito 113 piazze e Salvini neppure una”, così, giusto per ribadire che il popolo italiano non si riconosce tutto in Salvini e che lui non può parlare a nome di 60 milioni di italiani.

Il Manifesto in 6 punti

"Ci fate sempre le stesse domande, ma siamo noi la domanda”, di buona e pulita politica, è stato forse uno dei cartelli più geniali di Mattia Santori. Che ieri, acclamato come una rock star sul pianale del camion-sardina, ha pensato di chiudere la Fase 1 con un breve manifesto in sei punti. Partendo da un presupposto: “Vi svelo un segreto: le sardine non esistono, esistono persone capaci di distinguere la politica dal marketing, che non ragionano e non abboccano”. Queste persone che decidono di incontrarsi “fanno politica”, “voi state facendo politica”. Ecco i 6 punti delle Sardine, da leggere col sorriso, che fa Santori, ma ds prendere molto sul serio. 1:“Pretendiamo che chi è stato eletto vada a fare politica in sede istituzionale e non campagna elettorale permanente”. 2: “Pretendiamo che chiunque ricopre la carica di ministro comunichi solo sui canali istituzionali”. 3: “Pretendiamo trasparenza nell'uso che la politica fa dei social, sia economica sia comunicativa”. 4: “Pretendiamo che il mondo dell'informazione protegga, difenda e traduca questo sforzo in messaggi fedeli ai fatti”. 5: “Pretendiamo che la violenza venga esclusa dai toni e dai contenuti della politica in ogni sua forma. E’ il momento che la violenza verbale venga equiparata alla violenza fisica”. 6: “Chiediamo di ripensare al decreto sicurezza”.

Già così è un programma politico. Stamani i 160 coordinatori nazionali si riuniranno a Roma per decidere come affrontare la Fase 2, da gennaio in avanti. Quella delle elezioni regionali. La forma partito o movimento non è all’ordine del giorno. “Noi siamo un aggregatore di idee, ci piace l’idea se possiamo diventare un punto di riferimento per i partiti del centrosinistra. Per chi vuol fare buona politica dentro le istituzioni”. E al premier Conte che li guarda con simpatia e vorrebbe incontrarli, Santori riconosce il merito quel 20 agosto di “aver ridato centralità al Parlamento e alle istituzioni".

Salvini, da incendiario a pompiere

Ecco, in una giornata così, in cui il modo steso di fare politica - di Salvini ma anche Di Maio - viene messo alla berlina in una piazza affollata, Salvini decide la svolta responsabile. A poco più di un mese dallo spartiacque delle elezioni regionali del 26 gennaio, a sorpresa, smette di chiedere le politiche anticipate e apre al dialogo con i partiti di maggioranza chiedendo un “comitato di salvezza nazionale”. Una sorta di costituente su quattro-cinque urgenze che il Paese deve affrontare: risparmio, infrastrutture, burocrazia, politiche di crescita e tutela della salute. “Se vogliamo salvare l'Italia fermiamoci e mettiamoci attorno a un tavolo con un comitato di salvezza nazionale. Sennò questi fanno fallire una banca al giorno e scappare un’impresa al giorno e questo da italiano non l’accetto”. Ancora di più: “Fermiamoci. Sediamoci attorno a un tavolo. Scegliamo alcuni interventi urgenti comuni, ridisegniamo le regole, salviamo il Paese che altrimenti rischia di affondare”.

"Tutto vero, non è una maschera"

Sempre ammesso che sia un cambio di strategia reale (“non è una maschera tattica, Matteo è preoccupato per il Paese, che si voti tra tre mesi o un anno, non gli importa” giura il suo staff), diciamo che chiedere un tavolo nazionale perchè quelli che già ci siedono non sono capaci, non è il modo migliore di fare gli inviti. “Vediamo - ha aggiunto Salvini - chi avrà voglia di raccogliere questa proposta umile, fatta dal primo partito di questo Paese momentaneamente all'opposizione. Mi rivolgo a partiti, sindacati, forze economiche e sociali”. Non gli interessa, a nessuno del resto, governare sulle macerie.