Sardegna apripista per reddito maternità

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAR - Mille euro al mese esentasse per le donne che scelgono di fare le mamme a tempo pieno. Si tratta del reddito di maternità, per il momento una proposta di legge di iniziativa popolare che oggi il coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli, ha illustrato a Cagliari assieme al presidente di Fortza Paris, il generale Gianfranco Scalas, e al capogruppo dei Riformatori Michele Cossa. Per la proposta sono state raccolte quasi 50mila firme che nelle prossime settimane, entro aprile, saranno depositate in Parlamento. "Ci piacerebbe che la Sardegna fosse la prima in Italia ad investire su un modello di famiglia che fa figli - ha spiegato De Carli - anche perchè l'Isola ha i tassi di natalità tra i più bassi a livello italiano ed europeo. Attraverso Fortza Paris e i Riformatori contiamo di incardinare una proposta di legge ad hoc all'interno dei lavori della nuova consiliatura e della Giunta Solinas".