La durissima lista delle sanzioni a Mosca, commerciali e finanziarie. E il Parlamento italiano mormora

Oggi sarà il ministro degli Esteri Luigi di Maio a spiegare in Parlamento lo stato dell’arte della crisi ucraina. Prima al Senato (ore 12) e poi alla Camera (ore 16) il titolare della Farnesina spiegherà il pacchetto di sanzioni economiche e commerciali contro Mosca deciso ieri a Bruxelles. Reduce dal vertice europeo dei ministri degli Esteri monopolizzato nelle ultime 48 ore dalle notizie in arrivo da Mosca e dalla regione del Donbass, relazionerà sulle decisioni prese e quelle da prendere.

Le opposizioni, cioè Fratelli d’Italia, si sono un po’ risentite - “e perchè non viene Draghi?” - e per tutto il giorno ieri tra Camera e Senato si sono inseguite voci di un “congelamento” delle diplomazie atlantiche ed europee nei confronti di Roma “colpevole” di non essere stata troppo dura nei giorni scorsi nel minacciare Putin e la sua folle escalation in Ucraina. Voci che nascono dalla stampa americana di destra - come è il Wall street journal - che ieri mattina ha pubblicato un articolo per dire che “l’Italia esita sulle sanzioni dure e lo fa in un momento sbagliato”. Un articolo che sarebbe stato foraggiato da fonti di Washington che a sua volta, a dir la verità, è in difficoltà sul fronte estero, dopo la figuraccia afgana anche l’arroganza di Putin. E se è vero che palazzo Chigi è stato tenuto fuori dallo scambio di telefonate delle ultime 36 ore - è di ieri sera la prima telefonata Draghi-Macron dopo il “riconoscimento” dell’indipendenza della regione del Donbass - va anche detto che il tour dei leader Ue - Scholtz e Macron appunto - tra Kiev e Mosca non ha prodotto grandi risultati. Dunque non è chiaro se è stato meglio andare là e appena usciti vedere i carri armati muovere verso il Donbass. O non esserci andati per niente.

La “ferma condanna” di Mosca

Non è certo questo il tempo per dubbi, speculazioni e accuse. Chi lo fa, mira ad altro, non certo alla soluzione. Conviene stare ai fatti e mantenere il sangue freddo. Che ha poco a che fare, ad esempio, con il delirio propagandistico alimentato da Mosca e da Washington nelle ultime settimane.

La condanna di Mario Draghi (rimasto silente per tutta la sera di lunedì, mentre Putin spiegava al mondo via tv il riconoscimento-annessione del Donbass) è arrivata ieri mattina in occasione della cerimonia al Consiglio di Stato. Davanti al Presidente della Repubblica, al presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, ministri come Cartabia, Lamorgese, Giorgetti, Guerini, Lamorgese e al neo eletto presidente Franco Frattini, sfruttando la diretta tv di queste occasioni, Draghi ha voluto mandare il suo messaggio al Paese. “Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbass- ha esordito il presidente del Consiglio -. Si tratta di un'inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell'integrità territoriale dell’Ucraina”. La via del dialogo, ha aggiunto, “resta essenziale ma stiamo già definendo nell'ambito dell'Unione Europea misure e sanzioni nei confronti della Russia”. Parole misurate. Non sufficienti per i falchi e anche un po’ pasticcioni di Washington? Certamente parole lontane dagli eccessi di proclami sentiti in queste settimane e che, come si vede, non hanno modificato il corso degli eventi. Parole che chiudono, qualora mai si sia aperto, il fronte delle polemiche con la Casa Bianca e i dubbi anche di Bruxelles. Tutti sanno che l’Italia importa il 90% delle fonti energetiche di cui il 40% dalla Russia e che quindi può essere tra i paesi che rischia di più da una crisi prolungata e da sanzioni severe. L’Italia può essere il punto debole del fronte europeo? E’ questo il timore dei partner europei. Che Draghi è costretto a smontare nelle varie telefonate intercorse nelle ultime ore.

“In costante contatto”

L'ex numero uno della Bce assicura di essere “in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitare una guerra nel cuore dell’Europa”. Si lavora a una soluzione, si valutano sanzioni, si batte la strada del dialogo e della diplomazia. “Il presidente si muove fermo nel quadro dell'alleanza atlantica” si ribadisce da palazzo Chigi dove si preferisce tenere le carte coperte. Una prudenza che qualcuno legge come una difficoltà in conseguenza di un raffreddamento nei rapporti con Washington. Altri come una scelta di wait and see: il tema sanzioni è destinato ad incendiare una volta di più la già precaria maggioranza italiana.

Ci pensa comunque l'Eliseo a rendere nota in serata la telefonata con il Presidente Emmanuel Macron che intanto ha sentito anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il premier britannico Boris Johnson. Della missione di Draghi a Mosca al momento non si parla. Top secret. Naufragata o congelata? O inopportuna?

Le sanzioni

Di Maio oggi saprà spiegare il pacchetto di sanzioni decise ieri a Bruxelles. Sanzioni che “non fanno miracoli, ma fanno male” ha messo le mani avanti l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell. In meno di 24 ore l’Unione, un po’ incerta tra i rigoristi-subito (i paesi Baltici) e quelli tra-un-po’ , è stata in grado di certificare un’unità non scontata e che certo non offre sponde allo zar di Mosca. Il pacchetto europeo è in continuità con quanto deciso da Usa e Gran Bretagna. Il punto di equilibrio è stato trovato adottando un pacchetto di sanzioni corpose, che non toccano Putin in persona ma che certo non lo fanno amare in patria dove già ha il suo bel da fare per tenere a bada la strage quotidiana di decessi Covid.

La risposta più forte arriva dalla Germania: il cancelliere Olaf Scholz ha annunciato a fine mattinata “sanzioni massicce e robuste” e ha ordinato l'interruzione del processo di revisione del gasdotto Nord stream 2. E’ un colpo secco, per la Russia che deve esportare e per la Germania che deve dismettere l’uso del fossile e usare più gas. La mossa ha spiazzato le cancellerie visto che è stata decisa da uno dei Paesi che - assieme a Francia e Italia - più si era speso per la linea del dialogo con Mosca. A fine mattinata, in una dichiarazione congiunta Ursula von der Leyen e Charles Michel hanno pubblicato una lista corposa di misure contro soggetti che hanno avuto un ruolo nell’ “annessione” del Donbass a cominciare dalla banche russe che hanno finanziato le operazioni. Ai divieti commerciali, in entrata e in uscita, si aggiunge la limitazione all'accesso ai mercati finanziari di beni e servizi Ue da parte di Mosca. Le limitazioni riguardano anche l’offerta di finanziamento e l’accesso al debito sovrano.

Reazione più dura del 2014

E’ una reazione più dura rispetto a quella messa in campo nel 2014 in occasione della crisi in Crimea. “E’ un pacchetto che farà molto male alla Russia. Gli sforzi diplomatici continueranno - ha aggiunto Borrell - Dobbiamo prevenire ad ogni costo il conflitto. Abbiamo ora ricevuto la richiesta dell'Ucraina di aiutarli nell'affrontare attacchi cyber e noi manderemo una missione". Le sanzioni, decise all'unanimità dai ministri degli Esteri Ue, riguardano anche “i membri della Duma russa che hanno votato questa violazione del diritto internazionale e dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina". Il ministro degli esteri francese, Jean-Yves Le Drian (la Francia guida il semestre Ue), ha aggiunto che le sanzioni aumenteranno “se Mosca dovesse mostrare di andare ancora più lontano”.

Anche Londra ha messo in campo la sua controffensiva congelando tutti gli asset britannici di tre oligarchi vicini a Putin e colpendo 5 banche russe. Persino Orban si è allineato.

L’intervento di Di Maio

“Le azioni militari della Russia sono inaccettabili, l'Ue sia ferma e irremovibile” è stato il via libera arrivato pure dall'Italia per bocca del nostro ministro degli Esteri che t ha annunciato aiuti finanziari di Roma a Kiev. Oggi Di Maio entrerà nello specifico delle misure commerciali e finanziarie. La nostra risposta, quella della Ue, “deve essere ferma e irremovibile” rispetto “alla pretesa di ritirare le truppe russe dall'Ucraina e riportare il dialogo e il confronto diplomatico al tavolo”.

“Non abbiamo paura delle sanzioni” è stata la reazione di Mosca che, per ora, ha assicurato di non voler interrompere le forniture di gas all'Europa, vero e proprio tallone d'Achille per la strategia di Bruxelles. Von der Leyen ha assicurato che il fabbisogno Ue sarà garantito. E’ stato acquistato gas dal Giappone. E anche gli Stati Uniti hanno promesso ch daranno il loro contributo al fabbisogno energetico del Vecchio continente. Per chi ancora avesse dubbi, è chiaro in quale direzione dovrà essere cambiata l’agenda di Bruxelles e dei singoli stati nei prossimi mesi. E anni: un piano energetico degno di questo nome.

La Ue intantotira dritto: “Il pacchetto di misure è calibrato, le finalizzeremo presto” ha assicurato von der Leyen. Dall'altra parte dell'Oceano Joe Biden in nottata ha annunciato le misure americane per “tagliare fuori il governo russo dalla finanza occidentale”. Ancora una volta ben oltre quelle per l'annessione della Crimea 8 anni fa.

Il Parlamento mormora

Fratelli d’Italia ha sollevato un caso per “l’assenza di Draghi in un’ora così difficile”. Tranqulili: il premier parlerà al Parlamento la prossima settimana. Ci sarebbe già un accordo di massima per mercoledì. L’informativa di Di Maio non prevede alcun voto e non porterà ad alcuna spaccatura anche se tra le forze politiche stanno emergendo divisioni sul tema delle sanzioni alla Russia. Per il Pd occorre una linea dura per condannare le mosse di Putin. "Noi - argomentava ieri il “leader” dei 5 Stelle Giuseppe Conte - siamo favorevoli alle sanzioni ma l'Italia deve essere promotrice di una linea del dialogo come e' nel suo Dna”. Sono fresche nella memoria di tutti le immagini dell’innamoramento dei grillini per Mosca e il partito di Putin. Anche della Lega, a dir la verità. Parliamo del 2018-2019. A Washington c’era Trump. A Mosca sempre Putin. Entrambi i leader infatti, Salvini e Conte, mettono in evidenza come la prospettiva di una escalation della crisi ucraina rischia di creare difficolta' proprio al nostro Paese. “Sanzioni alla Russia proporzionate alle violazioni del diritto internazionale. Lavoriamo però anche ad una soluzione diplomatica per evitare escalation e contraccolpi negativi per l’economia” ha messo subito le mani avanti il coordinatore di Fi Antonio Tajani. “Se c’è un'alleanza che fa una scelta è chiaro che sosteniamo quella scelta - precisa Salvini - occhio però che non sia l'Italia l'agnello sacrificale. Nelle scorse sanzioni contro la Russia qualcuno ha guadagnato e qualcuno ha perso”.

Giorgia Meloni già intravede una nuova crepa su cui lavorare e sfruttare. “Ci sono studi che stimano che l'Italia sarà il Paese che le pagherà di più, altri dicono la Germania. Poi bisognerà capire l’efficacia di queste sanzioni perchè sulla Crimea non mi pare che sia stata straordinaria”.

E’ a queste “crepe" che faceva riferimento il Wall street journal ieri mattina scrivendo della “risolutezza e determinazione” occidentale nei confronti della Russia. “L'energia - si legge nell’editoriale del board esteri - non è l'unica preoccupazione e Roma non è l'unica capitale che potrebbe vacillare sulle sanzioni”. Si parla anche di Germania e Ungheria. Tutte illazioni che si sono sciolte col passare delle ore già ieri. Germania, Italia, persino l’Ungheria: tutti allineati in un blocco solo. Ma non c’è dubbio che Roma dovrà pagare un conto salatissimo anche per questa emergenza. E Draghi deve tenerne di conto. Quando dichiara. E quando organizza la sua agenda. C’è prima di tutto un paese da spingere fuori dalla crisi. Sanitaria ed economica.