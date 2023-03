Santanchè, tragedie con i migranti accadute con tutti i governi

(ANSA) - FIRENZE, 03 MAR - "Dire che non c'è stato il governo è sbagliato, perché si è recato immediatamente il ministro competente, e quindi respingo l'accusa che il governo non ci sia". Lo afferma Daniela Santanché, ministro del Turismo, parlando del naufragio di Cutro a margine della convention di Federcongressi&eventi . "Certo che queste tragedie - ha spiegato -, vedere quelle tante bare bianche, ci fanno stare male. Ricordo che queste tragedie ci sono state con tutti i governi, purtroppo: dal governo Prodi al governo Letta, al governo Renzi, quindi bisogna anche stare attenti, perché ho letto titoli di giornali che non fanno onore alla nostra Italia". (ANSA).