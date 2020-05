Convoca Italia viva, a cui riconosce per la prima volta dopo otto mesi di convivenza “un ruolo propositivo nell’ambito della maggioranza”. Tiene a bada i 5 Stelle, divisi al loro interno e indeboliti dalle polemiche incalzanti nei confronti di quattro ministri come Bonafede, Azzolina, Pisano e Spadafora, ciascuno alla guida di dicasteri chiave come Giustizia, Scuola, Innovazione e Sport. Si fa forza degli spifferi che scendono dal Quirinale: dopo il Conte 2 c’è solo il voto, nessuno esecutivo di unità nazionale, e vediamo chi si prende la responsabilità di bloccare il Paese due mesi per una crisi al buio. Un colpo al cerchio e una alla botte, Giuseppe Conte balla tra i lupi e per paradosso rafforza la sua posizione. “Gli italiani hanno risposto presente. Ora tocca a noi. Lo Stato c’è” dice in un’intervista all’agenzia di stampa Agi. E rilancia: “Sarò il garante del rilancio dell'Italia in un momento così importante”. Sarà dura, ci aspettano ancora tante sofferenze ma “nessuno deve rimanere nel vicolo cielo della paura e della sfiducia”. E promette che, visto il senso di responsabilità dimostrato dagli italiani, “in molti territori si potranno anticipare le riaperture già nei prossimi giorni di maggio”. Se la maggioranza del Conte 2 corre su un filo, Giuseppe Conte è il giocoliere che di questo filo sa fare tesoro e virtù.

Teresa va alla guerra

Sulla scrivania del premier si accumulano dossier incandescenti. Non potrebbe essere diversamente mentre il mondo attraversa la più grave crisi economica e sociale dal dopoguerra. Di sicuro la maggioranza del Conte 2, che è una coalizione di quattro diversi partiti spesso divisi al loro interno, non facilita la gestione dei dossier. Anzi. L’ultimo ostacolo, in ordine di tempo, è il nodo irregolari. Il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova, che di Italia viva è il capodelegazione, ha messo sul tavolo le sue dimissioni. Da settimane porta avanti una battaglia specifica: “Dobbiamo regolarizzare i lavoratori invisibili: ne ha bisogno l’agricoltura visto che per via del virus non abbiano la mano d’opera necessaria per fare i raccolti; è una questione di sicurezza e legalità perché solo così togliamo l’acqua dove sguazza lo sfruttamento e il lavoro nero”. I 5 Stelle, la ministra Nunzia Catalfo (Lavoro) ha detto no. Su indicazione del capo politico Vito Crimi che parla per conto del vero capo politico, nonostante le dimissioni il 23 gennaio scorso: Luigi di Maio.

E divide i 5 Stelle

Ma dietro il decisionismo di Catalfo, c’è una teoria di posizioni che dividono il Movimento. Ieri il presidente della Camera Roberto Fico ha lavorato tutto il giorno per limare le differenze. Il ministro Patuanelli, che governa lo Sviluppo economico, sa che si tratta di una misura necessaria. E così Federico D’Incà, da sempre sensibile alla lotta contro il caporalato. Catalfo è tenuta per il collo da Di Maio e dai suoi dioscuri, a cominciare da Crimi. Ieri è stata un’altra giornata di riunioni. Il ministro dell’Interno Lamorgese ha già detto la sua: la sanatoria è necessaria. Come ai tempi di Maroni quando da ministro dell’Interno sanò la posizione di 200 mila immigrati. Correva l’anno 2002. Una giornata di stop&go, vertici annunciati ma in realtà mai convocati, fino a quello di tarda sera dove però Catalfo è rimasta sulle sue contro Bellanova, Lamorgese, Provenzano. La ministra del Lavoro concorda sul fatto che l’agricoltura abbia urgente bisogno di mano d’opera e che il caporalato e il lavoro nero siano una piaga. Non si risolvono però con i permessi di soggiorno agli immigrati clandestini. Fonti tecniche del ministero dell’Interno ripetono invece che la “sanatoria è l’unica strada possibile, come del resto già fece Maroni facendo emergere 200 mila stranieri”. La trattativa va avanti. Al Viminale si lavora per arrivare ad un compromesso che dovrebbe riguardare l’emersione di 250-300 mila stranieri. La metà dei 600 mila richiesti da Bellanova. Inutile dire che anche quella metà sarebbe un bel successo. “La trattativa è in corso - confermano dall’Agricoltura - bisogna vedere se la sintesi sarà soddisfacente anche per noi”. Bellanova è una sindacalista. Si è fatta le ossa al tavolo delle trattative, conosce il valore del bluff e del rilancio. Innegabile che ottenere una sanatoria per 300 mila mentre Lega e Fdi vomitano addosso ogni facile propaganda (“l’Italia è in ginocchio e questi fanno arrivare immigrati e li regolarizzano”) sarebbe una vittoria coraggiosa e clamorosa. In serata c’è stata una nuova riunione tra i 5 Stelle favorevoli alla regolarizzazione. Sul fronte della mano d’opera nei campi è tornata l’idea di trovare forza lavoro tra i disoccupati che percepiscono il reddito di cittadinanza. Idea rifiutata dai 5 Stelle e promossa da Lega e Fratelli d’Italia.

L’incontro

Le dimissioni, quindi, della ministra Bellanova restano sul tavolo. Matteo Renzi è schierato con lei, senza se e senza ma: “Dobbiamo sanare l’illegalità” dice sapendo benissimo che questa non può essere adesso una battaglia di consenso, anzi, ma di responsabilità civile. Con Italia viva stavolta sono schierati, dall’inizio, Pd e Leu. Contro, le opposizioni e i 5 Stelle in parte. La parola d’ordine è mediare. Conte lo farà questa mattina in un vertice a due con Italia Viva. “Non esiste alcuna ostilità nei confronti di un partito di maggioranza” ha precisato ieri sera. Anzi, il partito di Renzi tramite il lavoro dei ministri Bellanova e Bonetti e del responsabile economico Marattin “sta offrendo utili contributi al fine di definire un programma di interventi non solo contro l'epidemia ma che pongono le basi per una pronta ripresa del tessuto produttivo”. Mai successo, in nove mesi di convivenza, che il premier riconoscesse a Italia viva un ruolo propositivo nell’ambito della sua maggioranza. Per necessità o per convinzione, è probabile che cambi qualcosa nella considerazione reciproca.

I nodi & il rinvio

Il decreto Aprile è già diventato Maggio da qualche giorno. Atteso al Cdm di oggi, sarà promosso tra sabato e domenica o forse la prossima settimana. “Questa volta non possiamo sbagliare una virgola” è la promessa di palazzo Chigi dove le riunioni con le categorie produttive, le parti sociali e le associazioni di categoria iniziano la mattina e vanno avanti fino a sera tardi. Non manca la concertazione. Anche se ieri è saltato l’incontro con il numero 1 di viale dell’Astronomia Bonomi. Al Mef il ministro Gualtieri controlla tabelle e cerca di far quadrare i conti. Per investire bene 55 miliardi, la più grossa manovra di sempre, serve altro: idee, coraggio, visione. Ed è sulla visione che la coalizione è in conflitto. Da una parte gli “statalisti” - 5 Stelle, Leu e anche un pezzetto di Pd - dall’altra chi preferisce scommettere su chi fa impresa e crea ricchezza, posti di lavoro e, quindi, potere d’acquisto (Italia Viva e larga parte del Pd). I 5 Stelle vogliono il reddito di emergenza, un nuovo reddito di cittadinanza, erogato dall’INPS. Iv e Pd chiedono una misura una tantum affidandone la distribuzione ai comuni. I 5 Stelle vogliono che lo Stato finanzi a fondo perduto le piccole medie imprese in difficoltà. Iv e Pd chiedono semplificazione, investimenti e taglio netto della burocrazia. Tutti d’accordo che finora le misure decise non hanno funzionato. “Solo oggi ho ricevuto almeno quindici telefonate dal mio territorio- diceva ieri Stefania Pezzopane (Pd) - di imprenditori e commercianti che non riescono ad avere i finanziamenti. Non possiamo andare avanti così”. Il segretario dem Zingaretti è in pressing: i soldi devono arrivare subito alle famiglie che ne hanno bisogno e alle imprese che devono ripartire.

Quattro ministri sotto tiro

L’apertura di Conte a Italia viva e all’ala progressista del Pd arriva, forse non a caso, mentre il Movimento è più debole. E diventa più difficile puntare i piedi. Ministri chiave come Bonafede (Giustizia), Pisano (Innovazione), Azzolina (Scuola) e Spadafora (Sport) stanno inciampando nei meandri della Fase 2. Bonafede, indebolito dall’affaire Di Matteo e scarcerazione di 376 boss per motivi di salute o di sicurezza legati al rischio virus in carcere, ieri si è difeso in aula alla Camera proponendo “un nuovo decreto per riportare in carcere i boss appena scarcerati”. Qualcosa non ha funzionato dunque tra ministero e amministrazione carceraria (Dap). E’ necessario mettere una pezza. E questo scredita l’azione del ministro al di là di come siano andate le cose con la mancata nomina del pm antimafia Di Matteo alla guida del Dap (“Bonafede mise il veto su di me dopo avermi offerto quel posto”). La ministra Azzolina risponde ogni settimana ad una decina di interrogazioni parlamentari sulla gestione della scuola. I ragazzi a casa e i genitori al lavoro, l’ipotesi di tornare a scuola a settembre facendo i turni, un po’ in classe e un po’ a casa, ha scatenato genitori e insegnanti. “La scuola non vivrà la Fase 2, siamo ancora fermi alla 1 e non c’è un’idea per la Fase 3” è l’accusa più gentile che le viene rivolta. La ministra Pisano è alle prese con la App di tracciamento del Covid: di fronte al Copasir ha spiegato che la app Immuni è stata indicata dalla nostra intelligence, dal Dis per l’esattezza (notizia ieri smentita dal ministro ma che Tiscalinews conferma sulla base di dettagliate testimonianze). Peccato che il generale Vecchione, alla guida del Dis, abbia detto il contrario pochi giorni fa. Non è una differenza da poco visto che a quella App 60 milioni di italiani dovrebbero consegnare le loro identità. Un big data con un valore altissimo.

Il ministro dello sport e gli eccessi si zelo

Spadafora, colonna dell’anima governista del Movimento, frena sulla ripresa della attività sportive, anche di base, amatoriali e anche all’aperto. Anche ieri Fratelli d’Italia, a firma dell’onorevole Mollicone, ha presentato vari emendamenti per accelerare la ripresa in sicurezza e avere risposte chiare. Migliaia di operatori del settore non lavorano da due mesi e non riescono ad avere prospettive per la Fase 2. Spadafora si sta, soprattutto, inimicando il mondo del calcio che non è solo gioco per 5 milioni di praticanti e 28 milioni di tifosi ma è anche cinque miliardi di fatturato ogni anno, tra le prime dieci industrie italiane, il 35% del volume generato dal settore spettacolo. Le debolezza dei ministri 5 Stelle può essere “utile” in questo momento al premier. Per concedere di più a Pd e Iv e assestarsi meglio sul filo che regge il suo governo.