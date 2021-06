(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "La vicenda di Saman non può lasciarci indifferenti. È intollerabile che in Italia e in Europa accadano queste cose. La libertà è un valore fondamentale e nessuna pratica, religiosa o meno, può metterla in discussione. Giustizia per Saman e per le donne vittime dei loro aguzzini". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia (ANSA).