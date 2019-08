Salvini, umanità non è aiuto trafficanti

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - "Umanità non significa aiutare trafficanti e ong. Per me umanità significa investire seriamente in Africa e non certo aprire i porti italiani". Ed "è grazie a questo presunto concetto di 'umanità' che negli anni dei governi Pd l'Italia è diventata il campo profughi d'Europa". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica con una dichiarazione e diversi tweet alla collega alla Difesa Elisabetta Trenta sul caso Open Arms. "Sul divieto di sbarco alla Open Arms siamo soli contro tutti. Contro Ong, tribunali, Europa e ministri impauriti" , "gli Italiani hanno bisogno di un governo forte, non è ammessa timidezza quando sono in gioco la sicurezza e i confini della Patria", scrive tra l'altro.