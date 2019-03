Immigrazione, Salvini ingaggia una nuova battaglia con la Ue che ci accusa: “La Libia non è un porto sicuro”

Non parlano dei temi veri, quelli economici. Si rincorrono su temi “vetrina”, di facile presa ma scarso peso nel quotidiano. Sarà questo, purtroppo, lo schema che ci accompagnerà fino alle Europee in una lunga campagna elettorale in cui i due alleati di governo giocheranno partite individuali con liste proprie e la caccia alle preferenze. E se Salvini continua a tenere aperti i due forni, l’alleanza “locale” con il centrodestra (ieri c’è stato il via libera all’europarlarmentare di Forza Italia Alberto Cirio come candidato governatore in Piemonte) e il patto di governo con i 5 Stelle, anche Luigi di Maio da una decina di giorni sembra aprire un secondo forno. A sinistra. Dando, appena può, warning a Salvini. Facendogli capire che non può più spadroneggiare. Serve almeno farlo credere.

A bassa intensità

Una guerriglia continua a bassa intensità. Con tanti piccoli fuochi: una settimana fa l’intervista di Di Maio sul “nuovo modello sicurezza” perché quello di Salvini è “superato”; la Lega lasciata sola nei banchi del governo al Senato mentre veniva licenziata la legittima difesa; così come i 5 Stelle, sempre al Senato, il giorno prima quando veniva approvato il Reddito di cittadinanza. Di Maio che dice di avere “buoni argomenti per aver convinto Salvini a dare la cittadinanza a Rami” e il titolare del Viminale che non gli risponde solo per carità di tenuta di governo. Di Maio che definisce “rito da basso Medioevo” il convegno sulla famiglia organizzato dalle destre ortodosse e cattoliche a Verona dove invece oggi Salvini, l’amico-ministro Fontana e Giorgia Meloni saranno gli ospiti d’onore. Nelle ultime 48 ore si sono inseguiti e scartati più volte: la Lega ha proposto la “castrazione chimica”, i 5 Stelle hanno rilanciato dopo un po’ facendo propria la legge sul “revenge porn” di Laura Boldrini; Di Maio ieri mattina ha detto No alla legge (presentata da 70 parlamentari della Lega) che facilita l’acquisto di armi, la fase 2 dopo l’approvazione della difesa sempre legittima e Salvini ha dovuto abbozzare: “Mai detto di volere più armi”.

Uscito dall’angolo

E insomma, Di Maio sembra uscito dall’angolo in cui era stato schiacciato per lunghi mesi dal protagonismo di Salvini. E il Capitano si ritrova all’improvviso un socio di governo più esigente e meno goffo. Che ogni giorno fa un dispetto in risposta ai “graffi" dell’altro.

“E’ un marcamento a uomo, ogni cosa che facciamo noi, dopo poco arriva la replica dei 5 Stelle, con qualche provocazione che comincia ad essere di troppo” osservano dal Viminale che è il quartier generale del capo politico della Lega.

Nulla di meglio, allora e in questa fase, che provare ad incendiare di nuovo il tema migranti, frontiere e sbarchi. Dove Salvini vince a mani basse e i 5 Stelle sono costretti a subìre e inseguire. Ieri il ministro dell’Interno è riuscito ad ingaggiare l’ennesimo duello con la Commissione europea sui migranti soccorsi in mare e il traffico di umani.

Direttiva aggiornata

Cessato l’allarme per il mercantile dirottato da migranti che non volevano tornare a Tripoli, attaccato da Ong e Sinistra italiana di Fratoianni, ieri mattina il ministro ha “aggiornato” la “Direttiva sulla protezione delle frontiere marittime”, la circolare con cui nei fatti sono stati “chiusi” i porti italiani (le navi straniere possono entrare nelle acque territoriali solo se autorizzate). E’ stata l’occasione, cercata, per ribadire il nuovo corso: le motovedette libiche possono, anzi devono fare operazioni di salvataggio nelle acque sar nazionali. Salvini l’aveva firmata il 18 marzo scavalcando in un colpo solo il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, entrambi grillini, entrambi molto irritati.

A chi continua a dire che riportare i migranti in Libia significa violare i diritti umani perché non sono garantiti gli standard minimi di sicurezza e dignità delle persona, il ministro ha risposto pubblicando il carteggio tra il Dipartimento Immigrazione e Affari interni della Commissione, e Fabrice Leggeri, il direttore di Frontex, in cui si mette nero su bianco che “gli interventi di soccorso dei libici hanno piena legittimità perché la presenza a Tripoli dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, garantisce il rispetto dei diritti degli immigrati e salvataggi più rapidi”. Secondo la Commissione Europea, quindi, “la Libia può e deve soccorrere gli immigrati in mare perché è da considerare paese affidabile”.

“La Libia può e deve fare soccorso a mare”

Salvini trasferisce il concetto nella famosa Direttiva: la Libia può fare soccorsi, è sede del Centro di ricerca e salvataggio e ha l’autorità per mettere in salvo e offrire aiuto i migranti. Ma ormai è campagna elettorale anche a Bruxelles e nel resto d’Europa. e nel giro di poche ore la Commissione europea smentisce il contenuto della circolare di Salvini. “Per quello che riguarda gli sbarchi si applica il diritto internazionale e la Commissione ha sempre detto che al momento in Libia non ci sono le condizioni di sicurezza” spiega stupita Natasha Bertaud, portavoce della Commissione Ue che gestisce il dossier migranti. E ancora: “Tutte le imbarcazioni che battono bandiera Ue non hanno il permesso di fare sbarchi in Libia perchè non è considerato un porto sicuro”, il famoso Place of security. L’Oim, citata nella Direttiva come prova della sicurezza libica, ha precisato che Libia resta “molto pericolosa e non è un porto sicuro” anche perchè dopo lo sbarco “i migranti sono spesso trasferiti in centri di detenzione gestiti dal governo sui quali l'Oim non ha autorità” e le cui “condizioni inaccettabili e inumane sono ampiamente documentate”.

Braccio di ferro

Un braccio di ferro. Paradigmatico non in sè - lo scambio di carte e pareri non cambia l’assetto del soccorso a mare - ma della campagna elettorale che sarà. Nelle stesse ore il premier Conte da Assisi ha pensato di dare una mano a Di Maio aprendo allo “ius soli”, cioè al secondo forno a sinistra per i 5 Stelle. Ma il premier e il suo vice non si erano raccordati. La cittadinanza agli stranieri nati in Italia è troppo anche per Di Maio. “Il premier ha parlato a titolo personale” ha dovuto correggere. E se Salvini ha salutato come “inevitabile” la fine della missione europea Sofia (pattugliamento del mar Mediterraneo), il sottosegretario alla Difesa Tofalo (M5S) è molto preoccupato se ciò dovesse avvenire.

“Fino al 26 maggio…”

Inseguimenti, punzecchiature, smentite: sarà così ogni giorno. O quasi. Fino al 26 maggio. I sondaggi danno i 5 Stelle sta a testa col Pd. La Lega in fuga solitaria. Uno sbilanciamento che deve essere recuperato. Per oggi ad esempio è già tutto studiato nel dettaglio. Mentre Salvini parlerà a Verona davanti ai pro vita, anti aborto, anti gay e omosexual, Di Maio sarà a Roma ad un evento-incontro in cui sarà lanciata una nuova radio per i giovani: “Ang in radio”. E ci sta che per una volta l’abbia azzeccata più Di Maio che Salvini. Intanto, per la cronaca, l’atteso decreto Crescita è stato rinviato nuovamente al cdm di giovedì prossimo. Doveva essere ieri.