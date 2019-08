Salvini twitta: negare le elezioni è negare la democrazia

Roma, 28 ago. (askanews) - "Non servono sondaggi per capire che la grande maggioranza degli Italiani chiede di votare, negare questo diritto significa negare la Democrazia. Prima gli Italiani o prima la poltrona???". Lo ha scritto il leader della Lega Matteo Salvini, vicepremier e ministro dergli Interni nel dimissionario Governo Conte, poco prima di salire al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le consultazioni sulla crisi.