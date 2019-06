Salvini: troppi no dal M5S, Governo va avanti se arrivano dei sì

Roma, 1 giu. (askanews) - "Con gli amici del Movimento 5 stelle abbiamo lavorato bene per quasi un anno, poi nelle ultime settimane è cominciata ad arrivare una serie di no: questo non si fa questo non si può, questo lo facciamo più avanti": lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, durante un comizio elettorale per le amministrative a Campobasso."Mia figlia a tre anni - ha sostenuto - diceva solo dei no. Ma di soli no l'Italia si ferma"."Io ho una parola sola e il voto lo userò per cambiare l'Europa. Il governo - ha avvertito Salvini - va avanti se ci sono i sì. Il primo sì, il più importante che ci permetterà di rilanciare questo splendido paese è un pesante taglio alle tasse per imprenditori e famiglie. E' un'urgenza. Qualcuno vuole redistribuire redditi? Eh ma li dai se qualcuno li produce. Il salario minimo chi lo paga? L'imprenditore, altrimenti non c'è più salario, né minimo né massimo".