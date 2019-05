Il risultato che non ti aspetti: Salvini trionfa anche a Riace e Lampedusa, simboli della sinistra pro migranti

Queste Elezioni Europee le ha vinte sicuramente la Lega che sfiora il 35 per cento, ribaltando di fatto i rapporti di forza di governo col M5S che si ferma al 17 per cento, al di sotto del Pd (22,7%). L’affermazione del Carroccio trova riscontro al Nord ma anche al Sud e tocca punte inaspettate anche dove meno te lo aspetteresti. Basti pensare ai casi di Riace e Lampedusa.

Vittoria di Salvini nel paese modello di Lucano

Matteo Salvini infatti ottiene un clamoroso 30,75% di preferenze nel comune del reggino (Riace appunto) guidato fino a pochi mesi fa da Domenico Lucano e noto in tutto il mondo per il modello di accoglienza ed integrazione dei migranti che vi si praticava. Dopo la Lega si piazza il Movimento 5 Stelle con il 27,43 e il Pd con il 17,39%. Lucano, sospeso e sottoposto al divieto di dimora nell'ambito dell'inchiesta su presunte irregolarità nella gestione dei migranti, è candidato al consiglio comunale.

ed anche a Lampedusa

Ma la Lega è il primo partito anche a Lampedusa, un altro comune scelto dal Pd quale simbolo della lotta per la difesa dell’immigrazione. "I due comuni che la sinistra ha scelto come simbolo, dell'antisalvini, Riace e Lampedusa, vedono la Lega primo partito", ha subito fatto notare il leader leghista in conferenza stampa nella sede della Lega, a Milano. "Quella sui migranti - ha aggiunto- sarà la prima battaglia in Europa".

"Il governo va avanti"

Salvini ha ribadito in conferenza stampa che il governo va avanti. “Non mi interessa il riequilibrio dei poteri interni” al governo ma “ho il mandato” per lavorare in Europa per migliorare la situazione dei lavoratori italiani, dice. “Al lavoro. Per l'Italia e per gli italiani. GRAZIE. Di Cuore”, twitta. Quanto ai risultati di Riace e Lampedusa dove “la Lega è primo partito. Evidentemente la richiesta di una migrazione regolare, qualificata, positiva, è volontà degli italiani, non solo un capriccio di Salvini”.