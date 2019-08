Un modo per raccontare l’abisso che sta vivendo il paese è anche questo. Ieri sera, quando intorno alle 20.30 l’aula del Senato approva in via definitiva “il decreto Sicurezza secondo” (come lo chiama Salvini intendendo che ci sarà il terzo e anche il quarto), don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera contro le mafie, tuona come fosse la fine del mondo: “Oggi l’umanità del Paese si è corrotta e la politica ha tradito la Costituzione”. Negli stessi minuti, il trionfante Salvini dedica alla Madonna il risultato di giornata. “Mi piace - ha detto il vicepremier leader della Lega - che l’ok arrivi oggi 5 agosto che, per chi è stato Medjugorje, sa bene essere il compleanno della Vergine Maria. Questa legge è il più bel regalo che la Vergine potesse fare all’Italia”. Nella distanza che passa tra queste e altre parole, i barchini fantasma giungono uno dopo l’altro a Lampedusa, ieri ben 100 migranti hanno toccato il territorio italiano. Arrivano quasi ogni giorno a gruppi di 20, 30, 50, toccano terra che è Italia e non Libia e neppure loro ci credono.

Un governo senza la maggioranza assoluta

Dunque, il D-day del decreto sicurezza bis finisce come era previsto, smontando cioè ogni previsione di catastrofe, crisi, implosione. Ancora una volta il gioco di Salvini ha incantato osservatori, giornalisti e gli stessi senatori 5 Stelle. Il decreto che autorizza a confiscare immediatamente le navi delle ong se infrangono il divieto di fare ingresso nelle acque territoriali e nei porti italiani e che punisce fino ad un milione di euro comandanti e armatori, diventa legge dello Stato con 160 voti - un voto in meno della maggioranza assoluta di 161 che però ieri non era necessaria per avere la fiducia - 57 contrari e 21 astenuti. I presenti erano 289, i votanti 238, la maggioranza necessaria 109. Assenti 5 senatori del M5s e due leghisti (Bossi per malattia, un altro senatore perchè in viaggio di nozze), molti Sì sono arrivati dal gruppo Misto. Salvini può gridare vittoria, al di là dei numeri “è una bella giornata”. Ma non era ieri il giorno del regolamento dei conti. Bensì domani, quando andranno in votazione le mozioni sulla Tav, quella contraria dei 5 Stelle e quelle a favore della grande opera ma contrarie al ministro Toninelli presentate dal Pd. E il problema di Salvini alla fine non è nè la Sicurezza nè la Tav, bensì il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che anche ieri è rimasto a palazzo Chigi, anche “fisicamente lontano” dai luoghi dove è andata in scena la pantomima della crisi di governo sul decreto Sicurezza, e con le parti sociali sta andando avanti a scrivere la manovra di bilancio 2020. E’ il Professore, nonché “avvocato degli italiani”, e quella fetta dei 5 Stelle che non si riconoscono più in Luigi Di Maio, il vero ostacolo alla “ruspa” del Capitano della Lega.

M5s compatti prima ancora di dividersi

Che la giornata sarebbe scivolata via liscia e senza intoppi è stato chiaro fin da mezzogiorno, orario in cui era convocata l’aula del Senato per la discussione generale e il voto sulle pregiudiziali: palazzo Madama mezzo deserto, arrivi sporadici, presenze senza pathos, tutto il contrario di ciò che si dovrebbe trovare nell’imminenza di un voto cosiddetto decisivo. I conti sono stati fatti nel week end, il risultato è stato chiaro: nessun problema di maggioranza, inutile persino l’aiuto di Fratelli d’Italia (astenuti) e Forza Italia (hanno usato la formula: “Non partecipo al voto”), il via libera sarebbe arrivato con aiuti individuali, non di gruppo. E così è andata: M5S-Lega, che sulla carta avrebbero 164 voti, si sono fermati a 160, sotto la maggioranza assoluta che sarà necessaria ad esempio per la Nota di aggiornamento al Def a fine settembre, scontando le assenze giustificate per malattia o per ragioni personali di 3 senatori: due leghisti, Umberto Bossi e Massimo Candura, e la pentastellata Deledda Bogo. A quota 160 i gialloverdi sono arrivati grazie a 101 voti pentastellati, 56 voti dei senatori leghisti, due degli esponenti del Maie che votano con la maggioranza e il Sì (inatteso) di Maurizio Buccarella (ex 5S, ora nel Misto). Tra i 57 contrari ci sono i 45 del Pd, i 4 di Leu e i tre contrari di ex M5s: Paola Nugnes, De Falco e Martelli. Altri voti contrari sono arrivati dalle Autonomie, un gruppo che serve alla bisogna un po’ la maggioranza e un po’ l’opposizione.

5 dissidenti

L’accordo tra i senatori 5 Stelle è stato raggiunto in mattinata dopo un week end in cui è successo un fatto che ha messo tutti sull’allarme: le dimissioni di Max Bugani dallo staff di Di Maio in polemica per la Tav e per il “generale appiattimento sulla posizioni di Salvini”. Ora tutti sanno che Bugani vuoi dire Grillo e Casaleggio jr. La domanda, sena risposta, adesso è: chi sostiene Di Maio? Insomma, c’è un problema più serio e strutturale dentro il Movimento e non è certo il caso di creare altri problemi. Dunque della mezza dozzina di contrari, la metà hanno alla fine votato, l’altra metà si è messa assente. Persino uno come Alberto Airola, arrabbiato sempre, polemico anche, ha detto Sì prendendo a prestito Rino Formica quando diceva che “la politica in fondo è passione ma anche sangue e merda. Ecco perché non è il caso far cadere il governo su questo”. Ciò non toglie - ha promesso, che mercoledì, sulla Tav “sarò durissimo”. Tra ripensamenti e il terrore di andare a casa, alla fine sono solo 5 i dissidenti 5 Stelle che restano contrari al decreto e scelgono però la via più soft, quella di non votare: Virginia La Mura, Matteo Montero, Michela Montevecchi, Lollo Ciampolillo ed Elena Fattori. Il senatore Barilotti non ha dubbi nel dire che “solo il 20% approverebbe il decreto ma dire No adesso vorrebbe dire andare tutti a casa”. Evviva la sincerità.

Il Quirinale firmerà?

La domanda adesso è come un testo del genere potrà essere controfirmato dal Presidente della Repubblica. Il primo decreto sicurezza fu accompagnato da una lettera di “istruzioni”, ha tolto la protezione a circa 8 mila stranieri che adesso girano per le città perchè non possono essere espulsi e la Corte Costituzionale ne ha bocciato una parte (troppi poteri ai Prefetti). Vediamo cosa succederà al resto quando arriveranno i ricorsi (le Regioni lo hanno fatto ma non è stato accolto perchè non titolate a farlo). Questo secondo decreto Sicurezza potrebbe avere lo stesso destino. Diceva ieri in aula l’ex presidente Piero Grasso: “Il decreto traduce in norme i tweet di Salvini! Il governo sta trasformando il Parlamento in un'aula sorda e grigia, in quel bivacco di manipoli evocato in un periodo di cui alcuni, anche qui dentro, provano nostalgia”. Zingaretti ringrazia amaro “gli schiavi 5 Stelle ”, grazie a loro “l’Italia è più insicura”.

Ma il vero obiettivo è la Tav…

Salvini è in partenza per il suo beach tour, un po’ Jovanotti un po’ Bob Sinclair (ceme scelta di location) iniziato nei 10 giorni a Milano Marittima al Papeete beach. Anche se arrivando ieri al Senato ha ripetuto che è “stanco di No e insulti in arrivo non dalle opposizioni ma dagli alleati di governo”, ha anche chiosato “la crisi per ora non c’è”. I soliti avvertimenti in vista del voto per le mozioni sulla Tav che il Senato voterà domani. Non ammette “forse”: il M5s - avverte - “con il no sfiducerà il premier Giuseppe Conte”. Nessun contraccolpo sul governo, mette la mani avanti Toninelli visto che “la mozione impegna le Camere”. Salvini vuole verificare i numeri divertito dal fatto che in ogni caso il Pd voterà le sue mozioni e non quella dei 5 Stelle, unico modo per far tremare il governo. Ma impegnare il Parlamento, per la Lega vuol dire solo una cosa: “Serve un altro governo”.

… e il premier Conte

Oltre questa palude di ultimatum e avvertenze, il vero obiettivo di Salvini resta il premier Conte. Il rischio di un secondo incarico in caso di crisi grazie ad una nuova e diversa maggioranza trasversale in Parlamento. E una sua possibile saldatura con quel pezzo di Movimento che non riconosce più la leadership di Di Maio sempre più debole e nel bunker dopo l’addio di Max Bugani. Prova ne è che se ieri Conte ha ricevuto a palazzo Chigi le sigle sindacali e di categoria per discutere di manovra e ha lanciato “la Fase 2 per la crescita del Paese”, stamani Salvini fa altrettanto al Viminale e per la seconda volta. Al tavolo, per la Lega, Garavaglia, Galli, Bitonci, Bagnai, Bongiorno, Borghi, Bussetti, Centinaio (ieri spiegava ai suoi colleghi che Salvini lo ha messo tra i papabili per la Commissione Ue) , Durigon, Giorgetti, Guidesi, Siri. Dall’altre parte 43 sigle, le stesse invitate ieri da Conte.

Il duello tra premier e vice

Il vertice di ieri a palazzo Chigi aveva solo un significato: sono io il premier, io che detto l’agenda dell’esecutivo. Tanto che, mentre a pochi metri, al Senato, si stava per fare l’attesa conta della fiducia, Conte si è invece messo a parlare di “fase due del governo”, dei 5 tavoli tecnici sulla manovra. Forte anche del fatto che i due alleati di governo se ne danno di santa ragione, Conte prova a guardare avanti “per realizzare un patto per la crescita e lo sviluppo sociale”. Il tutto basato su quattro pilastri: “Tutela della sicurezza sociale, politiche attive del lavoro e formazione, un quadro fiscale e normativo favorevole alla competitività, sostegno agli investimenti privati e pubblici”.E quindi interventi in favore delle famiglie e della natalità, emergenza salariale e cioè taglio del cuneo fiscale e contributivo”. Si parla anche di riduzione delle fasce di reddito, di flat tax, di un diverso impiego degli 80 Euro, di riduzione delle tax expenditures. Accanto a Conte, il vicepremier Di Maio, anche lui a spargere scenari, promesse e morali. Oggi vediamo cosa prometterà Salvini, stessa platea, stessi ospiti. Che timidamente si chiedono “quando si passa dalle parole ai fatti”.